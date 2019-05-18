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Хватит убивать детей!!!

22:18. 18 мая 2019 Просмотров - 121 2 коммент. Опубликовал:

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Аборт - это намеренное умышлинное убийство человека!

Незнание законов мироздания не освобождает от наказания никого.

И какждый причастный к аборту наказывается природой в момент преступления, но узнаём мы об этом только после Смерти!

Убийство уже родившегося человека и аборт абсолютно ничем не отличаются, но в в нашей деградировавшей "цивилизации", где правит бал судный процент и прибыль, всё перевёрнуто с ног на голову.

Единственное отличие убийства человека и аборта - это количество виновных.

При убийстве человека - обычно виновен один!!

При аборте - виновных минимум трое - несостоявшиеся родители и  "врач", совершивший аборт. И вина всех троих равнозначна !!!!!

 

С уважением,

 СКАМАРОХ.                           

22000 в день и 6000000 в год обрываются жизни в утробе матери маленьких человечиков!

Вот она маленькая жизнь, такая же как и ваши: 

 

Задумайтесь мамы папы:

Аборты же превышают рождаемость в Российской Федерации уже более чем в 2 раза. 

Аж 57% всех беременностей заканчивается абортом. 

Каждый пятый аборт приходится на девушку-подростка в возрасте от 10 до 18 лет.

Статистика абортов в России Ежегодно в России выполняется более 6 млн. абортов. Согласно статистике, аборты в России представляют достаточно серьезную демографическую проблему.

На сегодняшний день наша страна занимает одно из первых мест по количеству абортов в процентном отношении к общему числу рожденных детей. 

 

   По статистике абортов в России до 15% операции дают осложнения, около 8% женщин остаются бесплодными. В настоящее время около 7 миллионов россиянок не могут испытать счастья материнства, и причина этого заключается в выполненном ранее ими аборте. Количество криминальных абортов в России сократилось, т.к. различные частные клиники оказывают эти услуги анонимно, но количество осложнений все же не уменьшается. Специалисты говорят, что статистика абортов в России не может быть полной, а ее показатели можно с уверенностью увеличить вдвое, т.к. аборты, проведенные в частных клиниках, а также самостоятельное медикаментозное прерывание беременности в статистику не входят.

Статистика абортов Отношение общества к искусственному прерыванию беременности, т.е. к аборту имеет многогранные оттенки. Здесь всегда присутствуют психологические и физиологические аспекты. В Риме и древней Греции аборт не являлся чем-то необычным и порою даже приветствовался, а вот в средние века в ряде стран прерывание беременности считалось грехом и каралось смертной казнью. Позднее наказание смягчилось, но до начала 20 века аборт был наказуем тюремными сроками, как для женщины, так и для исполнителя. Это вынуждало женщин прерывать беременность тайком, зачастую в отсутствии элементарных гигиенических условий. Иногда такой аборт заканчивался смертью женщины. Статистика абортов в мире В настоящее время аборты разрешены практически во всех странах. Но Афганистан, Ангола, Шотландия, Египет, Папуа-Новая Гвинея, Непал, Ирландия, ОАЭ в силу социальных и религиозных особенностей запреты на аборт не отменили. В Аргентине и Польше, ряде стран Латинской Америки и Африки возможны аборты только в случаях угрозы жизни и здоровью женщины. В странах Европы и США аборты разрешены, но сроки проведения аборта и показания к нему варьируются по-разному. Согласно данным статистики, в мире аборты ежегодно делают примерно 55 млн. женщин, т.е. 21% всех беременностей прерывается искусственным путем. Та же статистика абортов говорит о том, что около 70 тысяч женщин ежегодно умирают от различных осложнений, явившихся результатами абортов. Бесплодной в результате первого аборта становится каждая пятая женщина. Статистика абортов указывает, что 40% абортов делается по желанию женщины, 25% выполняются по причине угрозы здоровью женщины, причиной 23% абортов являются различные социальные проблемы, а в 12% случаев искусственное прерывание беременности производится по причине аномалий развития плода. По данным статистики абортов в мире 75% девушек, вступивших в половую активность до 20 лет, прерывают первую беременность, 10% из них остаются бесплодными. Установлено, что частота осложнений у впервые забеременевших и решившихся на аборт женщин достигает 45%, в среднем же этот показатель составляет 28%. Любой аборт представляет собой серьезную психологическую нагрузку на женщину и ее родных. Известны случаи, когда искусственный аборт становился причиной развития депрессивного состояния, попыток суицида, давал толчок к развитию некоторых психических заболеваний. Легализация абортов по статистике сократила количество криминальных абортов, но до сих пор по ряду причин женщины, особенно молодые девушки, пытаются прервать беременность тайно, в неподходящих условиях. Такое прерывание беременности обычно заканчивается неполным удалением плода, кровотечением, повреждением матки, что может привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Статистика абортов в России Ежегодно в России выполняется более 6 млн. абортов. Согласно статистике, аборты в России представляют достаточно серьезную демографическую проблему. На сегодняшний день наша страна занимает одно из первых мест по количеству абортов в процентном отношении к общему числу рожденных детей. Возможно, вам покажется странным, но в наше время, когда средства контрацепции доступны для любой пары, 57% всех беременностей заканчивается абортом. В итоге аборты превышают рождаемость в Российской Федерации более чем в 2 раза. Ежегодно фиксируется примерно 1,5 миллиона абортов. Каждый пятый аборт приходится на девушку-подростка в возрасте от 10 до 18 лет. Ежедневно в России делают более 22000 абортов. По статистике абортов в России до 15% операции дают осложнения, около 8% женщин остаются бесплодными. В настоящее время около 7 миллионов россиянок не могут испытать счастья материнства, и причина этого заключается в выполненном ранее ими аборте. Количество криминальных абортов в России сократилось, т.к. различные частные клиники оказывают эти услуги анонимно, но количество осложнений все же не уменьшается. Специалисты говорят, что статистика абортов в России не может быть полной, а ее показатели можно с уверенностью увеличить вдвое, т.к. аборты, проведенные в частных клиниках, а также самостоятельное медикаментозное прерывание беременности в статистику не входят.

Источник: https://www.neboleem.net/stati-o-detjah/6494-statistika-abortov.php

 Оказывается американских  Сенаторов беспокоит этот вопрос.   американском штате Алабама приняли закон, запрещающий аборты на любом сроке беременности. Всего в этом году, помимо Алабамы, законопроекты о запрете абортов после того, как у эмбриона начинает биться сердце, приняли в четырех штатах ― Джорджии, Кентукки, Миссисипи и Огайо.

Документ называют самым жестким законом об абортах среди всех штатов США, так как он запрещает делать аборт даже в случае изнасилования или инцеста. Исключение могут сделать только в случае угрозы здоровью матери.

Когда закон вступит в силу, то аборт на любом сроке беременности будет расцениваться как уголовное преступление класса «А». При этом ответственность будут нести только врачи: 10 лет тюремного заключения — за попытку прерывания беременности, и 99 лет — за фактическое проведение процедуры. Саму женщину, сделавшую аборт, к уголовной ответственности привлекать не будут.

 

В защиту проекта его авторы указывают, что легальные аборты погубили больше жизней, чем в «сталинских ГУЛАГах и на камбоджийских полях».

Всего в этом году, помимо Алабамы, законопроекты о запрете абортов после того, как у эмбриона начинает биться сердце, приняли в четырех штатах ― Джорджии, Кентукки, Миссисипи и Огайо.

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Источник: https://cont.ws/@id373555267/1328224

Метки: здоровье, знания, медицина, общество

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