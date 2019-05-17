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У куратора банков из ФСБ изъяли 12 млрд рублей

16:12. 17 мая 2019 Просмотров - 145 2 коммент. Опубликовал:
У куратора банков из ФСБ изъяли 12 млрд рублей | Русская весна

Правоохранительные органы обнаружили в рамках дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ России полковника Кирилла Черкалина сумму в размере 12 млрд рублей.

Таким образом, был побит рекорд по изъятию наличных при обыске у высокопоставленных силовиков. Ранее самой крупной суммой считалась изъятая у полковника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко, но она была примерно на 3 млрд рублей меньше.

«Мы подозреваем, что деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь — от руководителей банков», — цитируют СМИ источники, знакомые с результатами обыска.

Оперативники считают, что сотрудник ФСБ с двумя бывшими коллегами оказывал некую помощь как минимум трем банкам, включая банк «Югра», который потерял лицензию в 2017 г., а также банк «Траст», где размер «дыры» составил 300 млрд рублей.

В настоящее время у следователей есть только заявление «предпринимателя Назарова», от которого полковник ФСБ получал деньги в 2013-2015 гг. через посредника. Но уже в ближайшее время в деле Черкалина могут появиться новые эпизоды.

Операция в отношении Черкалина проводилась Управлением собственной безопасности ФСБ. Руководитель этого подразделения в начале мая стал руководителем Службы военной контрразведки ФСБ РФ.

Источник: https://rusvesna.su/economy/1558096535

Метки: экономика

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 421 229
    Онуфрий 17 мая 2019 в 16:44

    Из одного кармана в другой карман переложили деньги, а неугодного фсбшника сдали.

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  • 419 259
    xazzar berlazzar 17 мая 2019 в 17:09

    этот полковник- пешка. ну не может полковник ворочать миллиардами, масштаб не тот. значит есть хозяева. высока вероятность того что этому полковнику помогут замолчать

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