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Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге (ВИДЕО)

17:41. 16 мая 2019 Просмотров - 253 Один комментарий Опубликовал:
СРОЧНО: Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге (ВИДЕО) | Русская весна

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге, где хотят построить храм на месте сквера.

«Я об этом услышал. и то мельком, только вчера, немножко удивился, не понял, что там происходит. Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а тут кто-то возражает. Мнение жителей района надо учесть, если это не записные активисты, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить», — отметил российский лидер.

«Храм должен объединять, а не разъединять», — подчеркнул Путин.

«Есть простой способ — провести опрос и меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, следует учесть мнение и интересы этого меньшинства. Пусть застройщики сделают сквер в другом месте. Городские власти должны заниматься именно этим — найти оптимальное для проживающих там людей решение», — резюмировал президент.

Источник: https://rusvesna.su/news/1558014190

Метки: Новости

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