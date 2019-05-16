Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге, где хотят построить храм на месте сквера.

«Я об этом услышал. и то мельком, только вчера, немножко удивился, не понял, что там происходит. Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а тут кто-то возражает. Мнение жителей района надо учесть, если это не записные активисты, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить», — отметил российский лидер.

«Храм должен объединять, а не разъединять», — подчеркнул Путин.

«Есть простой способ — провести опрос и меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, следует учесть мнение и интересы этого меньшинства. Пусть застройщики сделают сквер в другом месте. Городские власти должны заниматься именно этим — найти оптимальное для проживающих там людей решение», — резюмировал президент.