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Любовь или закон РИТА. Что важнее? Алексей Орлов и Михаил Ять

19:32. 15 мая 2019 Просмотров - 438 2 коммент. Опубликовал:

Закон Рита.

Алексей Орлов и Михаил Ять

К нам в редакцию «Народного Славянского радио» пришло такое сообщение:

“В книге о суворовских походах был рассказ о солдате, полюбившем чернокожую девушку. Что важнее: соблюдение законов РИТА или следование зову настоящей любви?”

Чтобы подробней ответить на этот не простой вопрос мы решили записать эту передачу…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HLm1DMpz_VQ

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