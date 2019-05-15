Любовь или закон РИТА. Что важнее? Алексей Орлов и Михаил Ять
Закон Рита.
Алексей Орлов и Михаил Ять
К нам в редакцию «Народного Славянского радио» пришло такое сообщение:
“В книге о суворовских походах был рассказ о солдате, полюбившем чернокожую девушку. Что важнее: соблюдение законов РИТА или следование зову настоящей любви?”
Чтобы подробней ответить на этот не простой вопрос мы решили записать эту передачу…
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Если пользоваться противозачаточными, то ни чего не будет – законы РИТА не работают в этом случае.
И вообще их наличие наукой не доказано.
Да…………………………………………………………это Заговор “всемирный”.