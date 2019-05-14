Путин, 9 мая, Варламов против, Яков Джугашвили в печали
Концептуальные итоги недели. Двадцать девятый выпуск
- Почему либералы ополчились против празднования Дня Победы;
- Почему Яков Джугашвили не празднует 9 мая;
- Адвокат президента США Роберт Джулиани отменил визит в Киев из-за наличия там большого количества “врагов Дональда Трампа”;
- Нарышкин и Громов предсказали смену миропорядка.
Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:
От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР
Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг), Жуков Юрий Николаевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-9-maya-varlamov-protiv-yakov-dzhugashvili-v-pechali