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Путин, 9 мая, Варламов против, Яков Джугашвили в печали

09:44. 14 мая 2019 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал:

Концептуальные итоги недели. Двадцать девятый выпуск

- Почему либералы ополчились против празднования Дня Победы;
- Почему Яков Джугашвили не празднует 9 мая;
- Адвокат президента США Роберт Джулиани отменил визит в Киев из-за наличия там большого количества “врагов Дональда Трампа”;
- Нарышкин и Громов предсказали смену миропорядка.

Спорные вопросы прошлого и актуальные проблемы настоящего – в книгах:

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг), Жуков Юрий Николаевич

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/putin-9-maya-varlamov-protiv-yakov-dzhugashvili-v-pechali

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