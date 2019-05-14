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Арестован глава ОКБ им. Симонова

23:24. 14 мая 2019 Просмотров - 748 6 коммент. Опубликовал:


Арестован глава ОКБ им. Симонова

Сегодня, 14 мая, в Авиастроительном районном суде Казани был арестован глава АО «НПО „Опытно-конструкторское бюро им. М. П. Симонова“» Александр Гомзин по обвинению в мошенничестве. Суд изменил ему меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.
Гомзин обвиняется в хищении 494,31 млн рублей из бюджета Минобороны России. По материалам суда, подозреваемый заключал фиктивные договоры по научно-исследовательским и конструкторским работам с подконтрольными ему юрлицами.
Главу ОКБ им. Симонова подозревают в причастности к хищению в период с 2015 по 2018 год 907 млн рублей, которые правительство России выделило на создание тяжелого беспилотника «Альтаир», а также к нецелевому расходованию еще 163 млн рублей.
Александр Гомзин отправлен в казанское СИЗО № 2.

 https://eadaily.com/ru/news/2019/05/14/hishchenie-494-mln-v-kazani-arestovan-gendirektor-okb-im-simonova – цинк

Проект "Альтаир" еще в прошлом году был отобран у ОКБ им. Симонова. Сроки реализации проекта по-прежнему туманны. А ведь учитывая специфику конфликтов, в которых участвует РФ, тяжелый ударный БПЛА в товарных кол-вах, мог быть весьма полезен.
Сам Гомзин в своих интервью свою ответственность за срывы сроков реализации проекта отрицал и кивал на военных https://bmpd.livejournal.com/3635408.html
Но у следствия оказалось иное мнение.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4990009.html

Метки: бпла, коррупция, Россия

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2730 1909
    Колобуд Старовер 15 мая 2019 в 9:31

    Вор, конечно, должен сидеть… Но вот вопрос, – кого сегодня сажают? Ведь власть у народа только в конституции, а на деле…

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  • 2159 1923
    mary 15 мая 2019 в 9:31

    первый пошел,остальным приготовиться,кроме недосягаемых,ибо считают ,что это их деньги,такие, как Чемезов посещающий премьеры Серебрянникова в сопровождении Ксю,Хаматовой,любителя извращений над историейи дорогих яхт и личных самолетов,т.е небожителей.Радость ,что меньших упырей подчистят есть,но тут же сменяется унынием от бесповоротности деления общества на касты,где у одних по несколько яхт,самолетов,сотни недвижимостей ,обязательная смена жен и партнерш,т.е мы окончательно и навсегда разделились на Олимп и подножие- это к хорошему не приведет.Серые не возбуждайтесь,это не к вам призыв,это константация вообще.Степаныч и Хохол скажут: “стремись,не будь рукожопым и ты купишь Ладу новую или подержанный РАФ”-тоже решение ,всеравно жизнь короткая и главное, счастье -то ведь не количестве яхт.

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    2
    • 1817 355
      ХОХОЛmary 15 мая 2019 в 12:39

      Хохол скажет что с яхты в тюрьму это тоже ВЫБОР.
      Каждый живёт свою жизнь САМ.
      И вправе и на яхте покататься и в тюрьме посидеть и не надо людям в этом ОТКАЗЫВАТЬ.
      Недавно кроме тюрьмы выбора особо и не было.
      Сегодня есть.
      И это ХО-РО-ШО.

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  • 6044 5197
    Леонид Петрович Плотников 15 мая 2019 в 12:15

    Гниет, гниет система, запущенная либералами. Революция неизбежна!

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  • 440 329
    Max 15 мая 2019 в 12:16

    Верно, чё работать – на яхту всё равно не наработаешь – лучше стырить и не присесть

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