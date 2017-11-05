Ночь длинных ятаганов
02:37. 5 ноября 2017 Просмотров - 315 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сбитая саудовской ПВО баллистическая ракета хуситов, оказалась далеко не самой существенной новостью из Саудовской Аравии.
В высшем руководстве страны прокатились самые настоящие массовые репрессии. Буквально за сутки были арестованы или отстранены от исполнения своих обязанностей 11 принцев (включая члена королевской семьи, миллиардера Валида бен Талала) и 38 министров. Формальный повод – организованная коррупция и отмывание денег. Неофициально заявляют о том, что от власти отстраняют тех, кто противился проведению "новой политики" Саудовской Аравии, представляя интересы семьи покойного короля Абдаллы. Среди арестованных – глава Национальной гвардии, командующий ВМС, министр экономики и планирования. Кроме того, арестованы главы трех телекоммуникационных сетей Саудовской Аравии. Кроме того, временно приостановлены полеты частных самолетов и кораблей королевской семьи, чтобы предотвратить бегство еще не арестованных "злочинцев" из страны.
Арестованный член королевской семьи, миллиардер Валид бен Талал.
Можно даже предположить, что существовал какой-то заговор, с целью смены власти в Саудовской Аравии, учитывая репрессии против силовиков (трудно сказать, было ли что-то реальное в их деятельности или банально перестраховываются, учитывая опыт Турции) и рулевых саудовских медиа. Наследный принц короля Салмана возглавил антикоррупционное бюро с очень широкими полномочиями по чистке высшего руководства страны от "коррупционных проявлений". Фактически, данный орган может стать местным вариантом опричнины, используя который, окружение престарелого короля может заранее устранить все помехи на пути грядущего процесса отхода Салмана от власти, а также устранить сопротивление текущему политическому курсу, связанному с отходом от однозначной опоры на США, что особенно ярко проявилось после визита Салмана в Москву, после чего цены на нефть поползли вверх (цена на Brent превысила 62 доллара за баррель, а отдельные оптимисты уже предвкушают 70), министр нефти начал рассказывать про дружбу с Россией, а саудовские военные начали расхваливать С-400, с оговоркой, что нет ничего такого, чтобы покупать оружие не только у США, но и у России. Нельзя исключать, что такие подвижки внешнеполитического курса, помноженные на неудовлетворенные амбиции части местных "принцев" и чиновников, могли послужить основой для формирования заговора, который сейчас превентивно уничтожают под предлогом борьбы с коррупцией, ибо одно дело обвинить часть членов своей семьи в воровстве, а совсем другое – в покушении на захват государственной власти.
Главный "борец с коррупцией" в Саудовской Аравии и преемник короля Салмана.
Сам король мотивировал репрессии тем, что такие репрессивные меры необходимы, ибо часть высокопоставленных чиновников совсем потеряли берега и ставят свои личные интересы, выше интересов Саудовской Аравии. Но такая антикоррупционная люстрация неудобных фигур в высшем руководстве, скорее всего связана не только с борьбой за чистоту рядов. Причины происходящий изменений достаточно прозрачны – Саудовская Аравия терпит существенные поражения на внешнеполитическом фронте – провалена интервенция в Йемене, откуда на столицу счастливо летят баллистические ракеты https://colonelcassad.livejournal.com/3786308.html и куда утекают без следа десятки миллиардов долларов на содержание местных марионеток, наемников и прочих интервентов. Попытки свергнуть Асада в Сирии провалились, планы Эр-Рияда потерпели крах, контроль над частью прежде контролируемых группировок перешел к Эрдогану, а позиции Ирана лишь усилились, в то время как ИГИЛ и Аль-Каида значительно ослаблены. Попытки запугать Катар провалились, благодаря заступничеству Ирана и Турции. Прокси-война против Ирана в целом развивается провально (Тегеран стал сильнее в Сирии, Ираке, Йемене + Катар фактически слился из антииранской коалиции, в то время как Тегеран давит американское влияние в Ираке и строит различные комбинации с Россией и Турцией).
График роста цены на нефть. Интересно развиваться ситуация начала 5 октября, когда Салман прилетел в Москву.
Визит короля Салмана в Москву внешние наблюдатели восприняли как проявление слабости или даже как попытку заключить мир путем уступок. Разумеется, все эти проблемы и противоречия, отражаются внутри саудовского общества, но что главное – внутри саудовской верхушки, где обостряется борьба за власть и определение дальнейшего курса Саудовской Аравии. Те круги, которые выступают за сохранение агрессивного курса в отношении Ирана, России, Сирии и Йемена и недовольны заменой наследника, вряд ли обрадованы попытками Салмана и его окружения несколько сгладить ситуацию путем уступок. Тем более, что большая часть местных элит так или иначе завязаны на США, которые также не в восторге от виляний престарелого короля, который провалил все что можно, а потом поехал в Москву договариваться. Так что я бы не исключал, что прошедшая "Ночь длинных ятаганов" (пока вроде бескровная) это только начало открытой борьбы у подножья саудовского трона.
PS. И да. Премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку, заявив что его могут убить, также как убили его отца Рафика Харири. В угрозе своей жизни он обвинил поддерживаемую Ираном Хэзбаллу, отношения с которой у него совсем испортились, после того как он зачастил на переговоры в Саудовскую Аравию. Что занятно – держаться за пост не стал и предпочел не рисковать жизнью. Руководство Хэзбаллы в свою очередь эти обвинения отрицает, называя это гнусными сионистскими наветами. В тоже время, военное крыло организации пообещало значительно увеличить свое военное присутствие в Сирии (помните истеричные завывания "Хэзбалла бежит из Сирии!") и повысить изощренность своих методов ведения войны против врагов президента Асада.
В общем и целом, можно наблюдать, как коренной перелом в ходе сирийской войны привел к тектоническим изменениям всего региона и то что мы сейчас наблюдаем это только начало.
Источник: colonelcassad.livejournal.com