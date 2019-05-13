Позднеледниковое обводнение в Понто-Каспийском бассейне как прототип «Всемирного Потопа»

В эпицентре «Потопа» — Каспийской котловине — донные отложения представлены осадками хвалынского (точнее ранне-хвалынского для максимума «Потопа») бассейна. Они отличаются от выше- и нижележащих осадков по многим признакам. Наиболее характерными являются т.н. "шоколадные глины", названные за своеобразный красновато-коричневый цвет. Местами они переслаиваются зеленовато-серыми и темно-серыми глинами, образуя тонкую (1-2 см) ленточную слоистость. Шоколадные глины также переслаиваются и фациально переходят в алевриты, супеси, редко пески с высоким содержанием глинистого вещества и раковинами морских моллюсков каспийского типа. Мощность шоколадных глин и связанных с ними хвалынских осадков обычно не превышает нескольких метров (3-5 м), иногда достигает 20-25 м и более.

Геологическими свидетельствами «Потопа» могут считаться донные и прибрежные отложения потопных бассейнов, а также палеонтологические остатки в них. Их детальный анализ, включая литологические, минералогические, геохимические показатели, а также изотопный состав осадков и ископаемых остатков позволяет реконструировать условия осадконакопления, состав потопных вод и последовательность потопных событий.



Основной ареал этих отложений — Прикаспийская низменность от современного берега Каспия до подножий окружающих возвышенностей (Ергени, Общий Сырт, Приволжская, Ставропольская), а также в эстуариях Волги и Урала. Площадь хвалынских отложений, обнажающихся прямо на дневную поверхность, достигает здесь 0,5 млн. км2., а общая площадь развития хвалынских осадков – до 1 млн. км2.

Характерный красновато-коричневый цвет шоколадных глин связан не со свободными окислами железа, а с глинистыми минералами, включающими окислы Fe. Низкое содержание или отсутствие карбонатов в глинах свидетельствует о холодном климате, т.к. при низких температурах растворимость карбонатов возрастает, и они удерживаются в растворе.



С другой стороны, обилие хемогенного распыленного карбоната и отсутствие вторичных изменений терригенного пелитоморфного глинистого вещества свидетельствует о том, что седиментация шла в условиях сухого климата. Начало и пик этой трансгрессии приходится на аридные обстановки с усилением процессов испарения.



Геохимия осадков и состав аутигенных минералов позволяют сделать вывод, что хвалынская трансгрессия формировалась не в условиях увлажнения, а в достаточно аридных условиях (Чистякова, 2001).

В серии морских слоев Каспийского бассейна хвалынские отложения залегают выше поздне-хазарских (последнее межледниковье) и ниже новокаспийских (голоцен) осадков.



От нижнего хазара их отделяют континентальные пресноводные ательские слои, синхронные в глубоководной впадине отложениям Ательского регрессивного бассейна, уровень которого был на 110-120 м ниже современного уровня Каспия, т.е. на отметке -140 -150 м абс. (Лохин, Маев, 1986; Чепалыга, 2002).

В Манычской впадине аналогом шоколадных глин являются глинисто-алевритовые красновато-коричневого цвета – абескунские слои Г.И. Попова (1980) – залегают на поверхности депрессии и ничем не перекрыты, но содержат фауну моллюсков каспийского типа с Didacna Monodacna, Adacna, Hipanis, Dreissena, Micromelania.



Они слагают аккумулятивные валы Манычского пролива и соответствуют только ранне-хвалынским отложениям Каспия и основному эпизоду потопных событий 16-14 тыс. лет.

В Черноморской впадине отложения «Потопа» залегают внутри новоэвксинских отложений (каркинитские слои).



На континентальном склоне и в глубоководной впадине они представлены своеобразными светло-красновато-коричневыми и палевыми илами мощностью до 0,5-1,0 м.



Своим цветом они напоминают шоколадные глины Каспийского бассейна, их возраст также близок (15 тыс. лет).



Палеонтология «Потопа».

Основным индикатором морского «Потопа» являются специфические солоноватоводные моллюски, представленные видами, близкими к современным северо-каспийским.



Среди них выделяются каспийские эндемики из семейства Limnocardiidae: род Didacna Eichwald, ныне нигде не обитающий вне Каспийского моря, но широко представленный в плейстоцене Азово-Черноморского бассейна вплоть до Карангатского бассейна включительно. Дидакны представлены Didacna praetrigonoides (доминант), D. paralella, D. delenda, D. supcatillus, D. ebersini, D. pallasi, а также относительно глубоководными (>25 м) D. (Protodidacna) protracta.



Из других эндемических лимнокардиид здесь характерны Monodacna caspia, M. laeviscula, Adacna vitrea, Hypnanis pklicata. Наиболее широко распространенными вне Каспия элементами ранне-хвалынской фауны являются дрейссены подрода (Pontodreissena (D. rostriformis), а в опресненных участках D. polymorpha.



Из гастропод часто встречаются представители каспийских эндемичных родов Caspia и Micromelania. Раковины ранне-хвалынского комплекса отличаются мелкими размерами (в 2-3 раза меньше современных) и тонкостенной раковиной. Эти отложения обычно связываются с холодным климатом и низкой соленостью.



Однако в холодных условиях обычно развиваются более крупные особи (закон Копа), а вывод о низкой солености несостоятелен, т.к. богатый видовой состав свидетельствует о солености, близкой к Северному Каспию – до 10‰ и более. Более реальное объяснение – значительная мутность воды и недостаток кислорода на дне бассейна. Причиной повышенной мутности могли быть солифлюкционные процессы, сопровождающие таяние вечной мерзлоты.

Новоэвксинские отложения содержат фауну моллюсков каспийского типа; причем доминируют здесь дрейссены Dreissena rostriformis, реже Dr. polymorpha и лимнокардииды Monodacna Caspia, M. colorata, Adacna, Hipanis и гастроподы Caspia, Micromelania.

В Черном море полностью отсутствуют дидакны рода Didacna, они прослежены по долине Маныча вплоть до низовий р. Зап. Маныч (с. Маныч-Балабинка). Это может быть показателем более низкой солености (до 5-6‰) в Новоэвквинском бассейне.

Близкая по составу фауна каспийского типа обнаружена нами (Algan et oth., 2001, 2003) в донных отложениях Босфора в скважине 14 на отметках 80-100 м с датированием 16-10 ка. В ее составе преобладают Каспийские Dreissena rostriformis.

В отложениях Ранне-Хвалынского моря встречается также микрофауна: фораминиферы, остракоды, а также диатомовые водоросли.



Геоморфология «Потопа».

Воды «Потопа» оставляли четкие следы своей динамики в морфологии рельефа: морские террасы, специфические береговые линии, выровненный плоский рельеф дна, а также эрозионно-аккумулятивные формы рельефа каналов сброса потопных вод: Маныч-Керченского пролива, Босфора и Дарданелл.

Долины сброса потопных вод. Маныч-Керченский пролив – это гигантская эрозионная ложбина стока, соединявшая Каспий с Черноморским бассейном.



Общая длина пролива достигала 950-1000 км и варьировала в зависимости от уровня моря; максимальная ширина 50-55 км, минимальная – 10 км. Глубина – до 30-50 м. Уклон дна пролива составлял 0,0001, а перепад уровня воды от Каспия (+50 м абс.) до Черного моря (-80 -100 м) достигал 150 м в начале слива и 100 м в конце слива. Расход воды достигал 50 тыс. км3

Береговая линия. Ранне-Хвалынского бассейна принципиально отличалась от современной, т.к. при более высоком уровне моря она упиралась в подножья возвышенностей, окружающих Каспийскую впадину (Ергени, Общий Сырт, Приволжскую).



Вместо причудливо изрезанных мелководными заливами аккумулятивных берегов на плоской поверхности Прикаспийской низменности и крупных дельт Волги и Урала появились абразионные берега с глубокими заливами – лиманами типа фиордов.



Примером может быть изученный нами залив по долине р. Яшкуль, проникавший вглубь Ергеней на 50 км и заполненный толщей шоколадных глин с морской хвалынской фауной.

Морские террасы фиксируют положение уровня моря и береговой линии на каждой осцилляции в фазе спада Хвалынского моря. Ввиду необычно высокого подъема уровня Потопного бассейна его отложения перекрывают гораздо более древние террасы и образуют до 9 морских террас со следующими уровнями в тектонически стабильных районах (Дагестан): 48, +35, +22, +16, +6, -5, 0, -6, -12 м (Рычагов 2001, ….; Свиточ 2000, ….).



Эти террасы фиксируют стояние уровней на фазе общего спада бассейна, причем эти осцилляции прерывались значительным снижением уровня на десятки метров. Наиболее значительны из них 2 регрессии: Эльтонская (до -50 м абс.) и Енотаевская (до -100 м абс.).



Эти данные позволяют реконструировать колебания уровня Хвалынского бассейна на фазе спада.



Хронология «Потопа».

Временные рамки «Библейского Потопа» по разным источникам варьируют от 4,5 до более 10 тысяч лет. Так, потоп в Месопотамии определяется в интервале 4500-6000 лет (Роу, 2003), однако этот Потоп не был всемирным, это скорее описание крупного наводнения. Что касается Библейского потопа, то по новейшим исследованиям, основанным на разных источниках, преобладают датировки от XII до IX тысячелетия до н. э. (Баландин, 2003), т.е. от более 13 до 12 тысяч лет назад.



Значит, возраст «Потопа» уходит в конец ледникового периода, причем не в самый его финал. Длительность «Потопа» также варьирует от двух недель до нескольких месяцев. В богословской литературе есть даже точная дата Всемирного «Потопа» – 9545 лет до н. э. (Леонов и др., 2002), т.е. 11949 лет назад.



Довольно близкие датировки событий «Потопа» получены на основании изучения его отложений: хвалынских отложений Каспия, новоэвксинских осадков Черного моря, а также аллювиальных осадков, заполняющих макроизлучины в речных долинах.

Особенно детально изучена хронология Хвалынской трансгрессии Каспия, для которой имеется более полусотни радиоуглеродных датировок (Рычагов, 1997; Свиточ 2002; Леонов и др., 2003). Большая часть датировок укладывается в интервале 16-10 тыс. лет.

Всего в течение хвалынского времени (5-6 тыс. лет) отмечается до 10 циклов колебаний уровня с периодичностью 500-600 лет. Они объединяются в 3 группы длительностью по 2 тысячи лет. Колебания уровня Хвалынского бассейна, а также перемещения береговой линии на сотни и тысячи километров, а также масштабные затопления и осушения морских бассейнов, могут рассматриваться как волны «Потопа», растянутого на 5-6 тысяч лет.



Первая волна «Потопа» ранне-хвалынская, началась 14-15 тыс. лет назад и продолжалась около 2 тысяч лет; она осложнялась тремя осцилляциями с уровнями моря +40, +50, +35 м абс.



Т.к. порог стока в Манычском проливе в это время был на отметке всего +20 м, то все эти три бассейна переливались в Черное море через Манычко-Керченский пролив. Именно эта первая волна и особенно ее восходящая фаза могут рассматриваться как собственно Всемирный Потоп в Понто-Каспии.



Вторая волна «Потопа», средне-хвалынская, в пиках осцилляций уже не превышала отметок +22, +16 и +6 м и каспийские воды не переливались в Черное море, пролив, вероятно, не функционировал.



Третья волна «Потопа», позднехвалынская, уже не поднималась выше отметок современного уровня океана и все ее 4 осцилляции (-5, 0, -5, -12 абс.) были ниже его, но выше голоценового уровня Каспия.

Гидрология «Потопа».

Морские бассейны.

Самые значительные по масштабам и наиболее подходящие для сравнения с древними мифическими потопами разворачивались во внутренних морских и озерно-морских бассейнах Евразии, известных как Понто-Каспий.

Хвалынское море. Эпицентром «Потопа» и наиболее чувствительным индикатором его событий (повышение уровня моря, перемещения береговых линий и затопления прибрежных территорий) оказался Хвалынский бассейн Каспия, особенно в пике трансгрессии.



Именно в нем концентрировалась основная масса вод «Потопа», трансформировались их состав и среда обитания, а избыток вод сливался в Черное море.



В результате развития «Потопа» Хвалынское море разлилось на площади около миллиона кв. км, а вместе с Арало-Сарыкамышским бассейном его акватория превышала 1,1 млн. км2, что в 3 раза больше современного Каспия. Объем накопившихся водных масс (130 тыс. км3) превышал современный в 2 раза.



Что касается событий собственно «Потопа», то при этом было затоплено почти миллион км2 низменных территорий до отметок +48 +50 м абс. г.о. в Прикаспийской равнине.



Изменился также тип бассейна: изолированное бессточное озеро (Ательский бассейн) превратилось в результате «Потопа» в гигантское проточное озеро-море с односторонним сбросом вод в соседний бассейн.



Несмотря на неоднократное промывание бассейна пресными водами, химический состав и минерализация вод изменились мало (в пределах 10-12‰), т.к. основной экологический показатель – состав фауны моллюсков и других организмов не изменился существенно. Возможно, это свидетельствует о кратковременности существования проточного бассейна.



И все же вода Хвалынского моря отличалась от каспийской низкой температурой (4° С на севере и до 14° С на юге), что подтверждается изотопным составом кислорода ( 18O = 10‰).



Можно также предположить высокую мутность хвалынских вод, что отразилось на составе осадков и мелких размерах раковин моллюсков. Это связано с мощным влиянием солифлюкционных процессов и увеличением твердого стока с речных бассейнов (Леонов и др., 2002).

Новоэвксинское море. В Черноморской впадине во время «Потопа» располагалось Новоэвксинское озеро-море, уровень которого был очень низкий и вначале не превышал отметок -80 -100 м. В результате слива потопных вод из Каспия уровень очень быстро поднялся до -50 -40 м абс. Акватория увеличилась с 350 до 400 тыс. км2, поэтому площадь затопления шельфа водами «Потопа» не превышала 20-30 тыс. км2. Объем водных масс в Новоэвксинском бассейне достигал 545 тыс. км3 (несколько меньше, чем Черное море), но это были воды совсем другого происхождения.

Речные затопления были вызваны многократным возрастанием речного стока, особенно во время грандиозных весенних половодий – сверхполоводий (super foods) в речных долинах с затоплением всех пойм и низких речных террас. Эти процессы вызвали формирование крупных речных русел, значительно превышающих по размерам современных русел соответствующих рек. Они известны под названием широтных долин, макромеандров, больших излучин (Dyry 1964, Панин, Седарчук 2005). По этим палеоруслам проходил речной сток, служивший основным источником для морских затоплений – трансгрессий внутренних озерно-морских бассейнов.

Склоновые затопления охватили практически все склоны долин и других элементов рельефа и проявились особенно активно в весеннее-летний сезон во время интенсивного таяния многолетней мерзлоты, усилением солифлюкционных потоков вниз по склонам, их увлажнению, плоскостному сток воды накопление мелкоземистых осадков на перегибах склонов. Таяние вечной мерзлоты и склоновые затопления явились дополнительными источниками воды для формирования речных сверхполоводий. Эти процессы наиболее изучены при детальных исследованиях на палеолитических стоянках.

Междуречные затопления охватили огромные площади плато и междуречий со сравнительно плоским рельефом. В результате неравномерного таяния многолетней мерзлоты активизировались процессы термокарста и значительно возросла площадь термокарстовых озер – палеоаласов. Заозеривание междуречий привело к увеличению пространств акваторий и сокращению площади территорий.

Каскад Евразийских бассейнов (море Ворукаша). В результате событий Великого «Потопа» во внутренней Евразии образовалась система связанных между собой бассейнов. Они прослежены от Каспийского моря до Мраморного моря, что позволяет реконструировать Каскад Евразийских бассейнов, включающий Арало-Сарыкамышский бассейн, Узбой, Хвалынское море, Маныч-Керченский пролив, Новоэвксинское море, Босфор, древнее Мраморное море.



Далее через пролив Дарданеллы воды этого Каскада сливались в Средиземное море. По масштабам акватории озерно-морская система Евразийского каскада не имеет аналогов.



Из современных внутриконтинентальных бассейнов самая крупная озерная система мира – Великие Озера Северной Америки – значительно уступают потопному бассейну по всем параметрам: по площади (245 тыс. км2) – в 6 раз, по объему водных масс (227 тыс. км3) – в 30 раз, по расходу сбрасываемых под (14 тыс. м3/сек) – более чем в 4 раза, по площади водосборного бассейна – в 3 с лишним раза.

Каскад Евразийских бассейнов производил впечатление на древнего человека и мог отразиться в древнем эпосе и мифологии. В частности описание сходного бассейна приводится в "Авесте" — море Ворукаша.

Источники воды для потопа:



сверхполоводья в долинах рек



таяние вечной мерзлоты



более высокий коэффициент стока за счет вечной мерзлоты



увеличение площади водосбора за счет Средней Азии



уменьшение испарения с акватории за счет ледового режима…



…Заключение

Теперь, после выяснения всех деталей плавания Ноя можно определить место и время этого события в природных процессах ЭЭЗ. [Эпоха Экстремального Затопления. – Прим. ss69100.] По длительности эти процессы несопоставимы с разницей в тысячи раз: ЭЭЗ продолжался 6 тыс.лет, а плавание Ноя – всего около года.



Это значит, что плавание на Ковчеге представляет собой всего лишь короткий эпизод на фоне более длительных событий ЭЭЗ. Соответственно и значение этих событий оценивается по-разному. Исходя из библейского текста первичными были грехи человеческие, кара господня и чудесное спасение Ноя.



А потоп был вторичным, он был необходим как фон и мотивация для спасения племени Ноя и всего человечества. Всемирный потоп или библейский потоп был, вероятно, всего лишь одним из весенне-летних половодий во время одного из хайстендов (+15 м абс.) Хвалынской трансгрессии.

На самом деле основным процессом выступают события Всемирного «Потопа», а в природе — это ЭЭЗ и Хвалынская трансгрессия которые начались гораздо раньше (на четыре тысячи лет) и продолжались еще две тысячи лет, до конца плейстоцена.



Значит, библейские события потопа и плавания Ноя развивались на фоне гораздо более длительных и масштабных событий ЭЭЗ и представляют собой лишь частный эпизод истории ЭЭЗ.



Возможно, что плавание Ноя является не уникальным событием, а одним из эпизодов массовых миграций позднепалеолитических племен кроманьонцев из бассейна Волги через Хвалынское море на Кавказ, Закавказье и далее на Ближний Восток.



Это мог быть один из серии целенаправленных походов на юг более высокоразвитых племен кроманьонцев Северной Евразии для открытия и завоевания новых земель, Прикаспия и Центральной Азии, заселенных тогда более примитивными племенами неандертальцев.



Это подтверждается археологическими данными, т.к. на берегу Каспия имеются мустьерские стоянки расположенные на хвалынских террасах в районе р.Манас-озень (Амирханов, 2005), но нет позднепалеолитических находок.



Аналогичная ситуация для всего Каспийского региона, где нет позднего палеолита, но зато известны мустьерские стоянки. (Амирханов, 2005). Их возраст очень молодой для мустье, не древнее 12-14тыс.лет.



Значит неандертальские племена обитали на побережьях Каспия почти вплоть до конца плейстоцена. А в это время, начиная с 40-35тыс лет назад, севернее Хвалынского моря и всего Каскада Евразийских бассейнов и западнее Кавказа обитали уже позднепалеолитические племена.



Вокруг Каспия и в Средней Азии образовался своеобразный рефугиум (убежище), где сохранились мустьерские племена неандертальцев обитавшие здесь более 20-25 тыс.лет после их исчезновения из Европы. (Doluhanov et al., 2007)

Плавание Ноя на Ковчеге представляется как поход эволюционно продвинутого племени кроманьонцев из бассейна Волги на юг на завоевание новых земель, занятых племенами примитивных неандертальцев, которые в конце плейстоцена были вытеснены более высоко развитыми кроманьонцами. Это были первопроходцы-завоеватели подобно конкистадорам в Америке и русским казакам в Сибири.

Чепалыга А.Л.



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