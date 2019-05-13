Голая правда: за счет кого процветает западный мир?

Как известно из универсального закона сохранения энергии и закона Ломоносова-Лавуазье в физическом мире ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда. А следовательно если британцы или скажем, американцы живут лучше прочих, то эта жизнь обязательно кем-то оплачивается.

Так если США потребляют до 25% ежегодного мирового объема минерального сырья, более 50% мирового потребления урана, примерно половину используемого алюминия, а также более четверти добываемых нефти, природного газа, олова, меди и железных руд, но при этом не отдают взамен и не производят того же эквивалента — ресурсы перетекают лишь в одну сторону, а напечатанная долларовая бумага в другую.

В рамках общей теории капитализма давно известно, что результат экономического развития в такой системе всегда оказывается только один — если на одном ее полюсе происходит накопление богатства, значит на другом появляется — бедность и нищета.

Так если США десятилетиями имеют острый дефицит торгового баланса и бюджета, а товаров в данную страну ввозится куда больше, чем государство экспортирует во вне, значит эта разница кем-то покрывается. Другими словами, в строго физическом смысле страны за границами США ежегодно беднеют на ту же эквиваленту на которую богатеют американцы. При этом происходит огромное перераспределение мировых богатств в пользу США.

Показательно например, что Америка потребляет порядка 20-25% от всего мирового потребления нефти и это при том, что главная фабрика мира вовсе не они, а «Поднебесная». Именно Китаю энергия необходима как базис для реального производства, но китайцы потребляют лишь 13% против американских 25%. При этом население США, которое во многом и сжигает эту колоссальную цифру составляет лишь 4.3% от населения планеты.

Так согласно исследованиям опубликованным в The Los Angeles Times еще в 2012 году в США ежегодно выбрасывается на помойку почти половина купленной еды, тем самым американцы выкидывают продовольствия на общую сумму в 165 млрд долларов.

В целом же несоответствие потребления и созидания со стороны США легко выражается хотя бы в том, что средний американец потребляет в 4 раза больше благ нежели «усредненный житель планеты», в 5 раз больше любого латиноамериканца, в 10 раз больше китайца и в 30 раз больше индуса, а также выбрасывает при этом в 2 раза больше мусора и тратит в 3 раза больше воды.

Шведский ученый-эколог Рольф Эдберг приводит еще более конкретные цифры, по его словам, американец, швед или, например, швейцарец потребляет в 40 раз больше ресурсов Земли, чем средний сомалиец, ест в 75 раз больше мяса, чем индиец и прожигает в 150 раз больше электроэнергии чем средний нигериец. Статистику можно дополнить лишь тем, что даже средняя кошка в Англии потребляет в 2 раза больше белков, нежели обычный житель Африки.

США очень любят учить других тому, что все эти блага Запада — заслуженный результат их собственного труда и «уникального» строя, однако правда заключается в том, что жить таким образом в рамках капитализма ЕС и США могут лишь до тех пор, пока паразитируют на других.

Европа и Америка, население которых составляет лишь 20% населения Земли потребляют 60% всей производимой на планете продукции. Поэтому неудивительно, что «мировая общественность» с 90-х годов пытается объявить все российские недра «общим» достоянием.

Если же так будут жить абсолютно все — эксплуатировать будет попросту некого, а потому в этом случае уместнее задать вопрос — сколько нужно планет Земля, чтобы все жили как американцы? И, к слову, ответ на него давно есть — 4,1 планеты. Согласно исследованиям аналитического центраGlobal Footprint Network, ведущего подсчет так называемого «экологического отпечатка» (то есть того сколько природных ресурсов уходит на производство энергии, продуктов питания и других товаров в среднем на одного человека и на одну страну), выяснилось, что, если бы семь миллиардов человек потребляли столько, сколько нынешние американцы, нам понадобилось бы более 4 планет.

Такое положение вещей ярко показывает, что западный образ жизни возможен лишь благодаря эксплуатации других, хотя после распада СССР над этим термином долго смеялись как над пережитком «красной» пропаганды.

«Подкрутку» мировой финансовой системы в пользу одних и против других, вполне можно назвать главным «секретом» нынешнего капитализма. Не ценности Запада и не «уникальный» строй, а шулерство, прикрываемое «рецептом» экономического чуда.

Так, не имеющая собственных ресурсов Европа, получает их по низким ценам в необходимых количествах лишь до тех пор, пока её корпорации тихо и незаметно удерживают Африку в нищете и беззаконии. За бесценок выкачивают ее ресурсы поддерживая тлеющие конфликты, революции и анархичный строй. Аналогично и США являются лидером большинства технологий, пока имеют эксклюзивное право на эмиссию необеспеченных средств, тем самым с 70-х годов обладая колоссальными финансовыми возможностями для скупки мозгов, талантов и прорывных технологий.

Как показывает пример Китая и СССР догнать того, кто печатает и дает деньги в долг самому себе, используя для этого лишь собственные ресурсы — крайне сложно. Причем даже в том случае, если на вашей стороне десятилетиями выступают западные корпорации, из жадности делящиеся технологиями со своей стороны.

Если же рассмотреть те западные страны, которые сегодня занимают рейтинг лидеров мирового ВВП, то становится видна еще более ярка картина — все эти государства имеют существенно меньшую долю производств, нежели масштабы своего потребления.

Так, в США по оценкам экспертов этот уровень варьируется в пределах 20 на 40, то есть при доле США в мировом производстве (по паритету покупательной способности) равной 20%, потребление этой страны в масштабе потребления мира достигает 40%.

И хотя эту цифру невозможно доказать полностью, поскольку открытых данных обо всех трансграничных материальных потоках не существует, а контракты финансовых потоков скрываются или оплачиваются «серыми» схемами по косвенным признакам она примерно такова. Тем более, что главный из этих признаков мы сейчас и наблюдаем.

Капитализм дабы развиваться или хотя бы сохранять свой нынешний уровень жизни, всегда должен себя окупать. С этой точки зрения капиталистическая страна ничем не отличается от такой же частной корпорации. Окупаемость ведущей компании в капиталистическом мире сводится к захвату рынков и подавлению конкурентов, а окупаемость ведущей капиталистической страны к захвату (прямому или косвенному) государственных аппаратов, поглощению экономик и торможению развития потенциальных соперников. Пока этот процесс возможен капитализм развивается, когда же грабить оказывается некого, а рост конкурентов уже упущен у Запада начинаются классические проблемы. На пике этих проблем в доядерной эпохе обычно организовывались мировые войны, конкурентные рынки — обнулялись, а закрытые ранее экономики открывались для частного капитала вновь. С середины XX века ситуация изменилась, но на помощь пришел развал СССР.

В течение 10 лет после распада Союза уровень благосостояния американских домохозяйств беспримерно рос, причем рос настолько же быстро насколько бурно двигалось ограбления стран и захват рынков бывшей социалистической половины мира. Пока Запад получал сверхприбыли часть из них он благоразумно направлял на повышение уровня жизни людей, однако к концу этого этапа, остановился и рост доходов простого американца. К моменту ухода Била Клинтона паразитирование на социалистическом блоке окончательно себя исчерпало, темпы снизились, а график уровня благосостояния американских домохозяйств удивительным образом совпал с падением темпов ограбления бывшего Советского Союза. Неслучайно именно с начала 2000-х годов в США распространилось устойчивое мнение о том, что каждое новое поколение американцев с Миллениума живет хуже нежели их родители.

Причина для подобной ситуации лежала в том, что глобально расширяться было уже некуда.Захвачено было все. Процесс удерживали на номинальном уровне начав с 2000 года регулярные локальные вторжения, но это был всего лишь суррогат.

Позже на арену экономических сверхдержав вышел Китай, а на Олимп военных и геополитических сверхдержав — Россия. С 2014 года обе эти силы стали все активнее мешать Западу продолжать хаотизацию регионов и расширение стало буксовать.

До недавних пор перезагружая тот или иной регион и искусственным образом приводя на «обнуленные» рынки свои капиталы Запад продлевал положительную динамику привычного образа жизни. Но с тех пор как КНР стала с экономической стороны препятствовать такой политики в Азии и Африке, а Россия на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Центральной Америке и ряде африканских стран, паразитировать становилось все сложнее и окупаемость «развитых экономик», несмотря на все рассказы про самодостаточность тут же пошла под откос.

Ранее войны, революции, перевороты и заражение экономик финансовыми вирусами (через структуры МВФ, Всемирного Банка и так далее) стимулировали переток капитала в казну западных столиц. И пока Запад демократизировал третий мир его собственные накопившиеся проблемы ничего ему не стоили. За счет разрушенной Ливии и Ирака, Гаити, Афганистана, Сомали, Йемена и так далее, обслуживался колоссальный американский госдолг, содержались армии НАТО, а западный образ жизни поддерживался на должном уровне. Однако, как только в потоке прибыли начался перебой за многие вещи пришлось расплачиваться самостоятельно. Тут то и выяснилось насколько собственные возможности Запада не соответствуют его текущим аппетитам.

Отсюда и проистекает аудит, вынужденно начатый с приходом Дональда Трампа. Цель его заключается в том, чтобы хоть как-то сократить расходы и выиграть время, пока нынешнюю ситуацию с Китаем и Россией не удастся разрешить. Программа-максимум — это переворот в Москве или торможение роста Пекина, хотя в общем-то Вашингтон не стесняясь работает и в том, и в другом ключе.

После этого Белый дом рассчитывает повторить надежную схему, прекрасно зарекомендовавшую себя с развалом СССР. Тогда к началу 70-х годов экономическое положение США находилось на грани коллапса, а внешне стабильная экономика, по словам американских же нобелевских лауреатов была на грани будущей судьбы СССР. Однако руководство Советского Союза отказалось вмешиваться, а в 80-х годах и вовсе сознательно сдало идеологические и экономические позиции страны. Момент был упущен и после отмены золотого стандарта победа США стала вопросом времени. Было совершенно очевидно, что рано или поздно попытка СССР соперничать с США собственными ресурсами, при том, что американцы теперь печатали средства в неограниченных масштабах обречена на провал. США требовалось лишь тянуть время.

Иронично, но сегодня пытаясь тянуть время опять, Вашингтон поступает аналогичным образом. Совершая попытки ограбить других и обременить союзников своими проблемами, США пытаются хоть как-то залатать дыры — продлить нынешнее положение вещей до решения китайского и российского вопросов.

Проблема заключается лишь в том, что союзники и сами не в лучшем положении. Москва и Пекин не дают организовывать новые вторжения, а имеющийся рынок уже сузился до того, что провоцирует торговые войны. США требуют деньги от Европы, европейские страны друг от друга и так по длинной цепи…

Италия на сегодняшний день имеет объем долга в 148% ВВП, Португалия в 128%, Бельгия в 106%, Франция в 99%, Испания в 98%, Британия в 88%, Германия в 66% и так далее.

Причем это касается всех лидеров «цивилизованного мира» — Япония на 1 января 2019 года имела долг в 251% к ВВП, США в 107%, Сингапур в 97%, Канада в 91% и прочие по списку. Россия же занимает по этому показателю одно из самых выигрышных мест — 175 позицию, имея долг всего в 19.43% от ВВП.

Тоже наблюдается и на мировой арене. Неважно чем поддерживается эксплуатация тех или иных стран со стороны Запада, военными угрозами как с Германией и Японией или кредитной удавкой как с Украиной или Грецией. Главное, что в нынешней капиталистической парадигме уровень западного благополучия без конфликтного сосуществования народов сохранить нельзя. А Россия и Китай этим конфликтам, чрезвычайно сильно мешают…

Руслан Хубиев

Источник: http://nashaplaneta.su/news/golaja_pravda_za_schet_kogo_procvetaet_zapadnyj_mir/2019-05-13-69068