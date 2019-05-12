Смерш и НКВД — они защищали Родину. Колонка Николая Старикова

Великая Отечественная война называется так потому, что весь народ поднялся на борьбу с нацистскими насильниками и поработителями. И победил — во многом потому, что «все для фронта, все для Победы» стало девизом жизни каждого гражданина и всей без исключения страны. Те, кто стали «исключением», называются предателями, как бы их сегодня ни старались обелить «поклонники» генерала Власова и генерала Маннергейма.

Но есть среди героев Великой Отечественной те, чьи подвиги сегодня ещё не оценены по достоинству. Кто отдал свою жизнь — а сегодня с ним, уже мертвым, воюют клеветники и лжецы, кого стараются оболгать фальсификаторы истории.

Увы, таких героев много. Среди них — сотрудники Смерш и НКВД.

Начнем с аббревиатуры. «Смерть шпионам» (Смерш) — так называлась военная контрразведка, созданная для борьбы со шпионами, диверсантами, для пресечения разведывательной деятельности врага. Она появилась на свет 14 апреля 1943 года.

До 1943 года органы военной контрразведки, называвшиеся особыми отделами, входили в структуру Управления особых отделов НКВД (УОО), однако 19 апреля 1943 года Иосиф Сталин принял решение переподчинить военных контрразведчиков Народному комиссариату обороны СССР. До этого органы военной контрразведки (особые отделы) входили в структуру НКВД — Народного комиссариата внутренних дел (Управления особых отделов НКВД).

Так в СССР с 20 июля 1941 года стала называться структура, отвечающая за безопасность государства и правопорядок на его территории. Указом Президиума Верховного Совета СССР в этот день объединили в единую структуру Народный комиссариат внутренних дел и Народный комиссариат государственной безопасности (НКГБ). Поэтому правильно сказать так: сотрудники НКВД и СМЕРШ сражались за Родину, пресекая деятельность немецкой агентуры, препятствуя диверсиям, террористической и разведывательной деятельности Третьего рейха и его союзников.

Выбор названия Смерш — решение самого Сталина. Было это так.

Руководители фронтовых особых отделов вспоминают, что на совещании у Сталина, где обсуждался проект решения о передаче чекистских органов в систему Народного комиссариата обороны, встал вопрос и об их наименовании. Предложения были разные. Большинство склонялось к тому, чтобы это наименование сделать максимально кратким и составить его из начальных букв широко известного тогда лозунга «Смерть немецким шпионам!». Получилось что-то вроде «Смернеш».

«А почему, собственно говоря, речь должна идти только о немецких шпионах? — заметил Сталин в заключение. — Разве другие разведки не работают против нашей армии? Давайте назовем «Смерть шпионам», а сокращенно — Смерш».

Сегодняшние попытки всяческих Гозманов опорочить и очернить Смерш, приравнять эту структуру к СС удивлять нас не должны. Информационная война есть такая же война, только ведущаяся не пушками или автоматами, а пером и Интернетом. Тут надо не возмущаться, а отвечать. Лучше всего — переходить в наступление. Ведь война закончилась только тогда, когда наши доблестные войска вошли в Берлин и тем самым ликвидировали очаг агрессии. Точно так же сегодня нам необходимо переходить в информационное наступление! Хватит оправдываться, пора просто идти в информационной сфере в атаку.

Одним из главных постулатов, которые старательно навязываются молодежи сегодня информационными врагами России, — это ложь о том, чем занимались сотрудники Смерш и НКВД во время войны. Создается лживый миф, что боролись они с мирным населением, занимались репрессиями против сплошь невинных штатских и военных. Неслучайно одиозный «соратник Чубайса» Леонид Гозман именно Смерш выбрал для информационной атаки, сравнив сотрудников военной контрразведки (!) с членами СС, которые «прославились» зверствами против мирного населения СССР.

Нет ничего более далекого от реальности, чем такая постановка вопроса! Лучшей книгой про деятельность Смерш безусловно является роман Владимира Богомолова «Момент истины. В августе сорок четвертого», который получил весьма достойную экранизацию — это фильм Михаила Пташука «В августе 44-го…».

На самом деле Смерш и НКВД занимались не только противодействием разведывательной деятельности противника и наведением и сохранением порядка на территории страны. Не только оборона, но и атака были сферой их деятельности. Это и засылка агентов в немецкую разведку, радиоигры. НКВД сыграл важнейшую роль в создании партизанского движения. Сотни партизанских отрядов были созданы на основе и при содействии специально заброшенных оперативных групп.

«Смершевцы проводили спецоперации при наступлении советских войск. Так, 13 октября 1944 года в еще удерживаемую гитлеровцами Ригу проникла оперативная группа УКР «Смерш» 2-го Прибалтийского фронта в составе пяти чекистов под командованием капитана Поспелова. Опергруппа имела задачу захватить архив и картотеки немецкой разведки и контрразведки в Риге, которую гитлеровское командование собиралось эвакуировать при отступлении. Смершевцы ликвидировали сотрудников абвера и смогли продержаться до вступления в город передовых частей РККА», — пишет «Военное обозрение».

Контрразведчики занимались «фильтрованием» пленных и людей с оккупированных территорий по мере продвижения наших войск на Запад.

«До 90% личного состава, попавшего в фильтрационные пункты, потом было направлено на укомплектование частей Красной армии. Кого-то пришлось проверить дополнительно, и всего 5% поехали в лагеря — не только шпионы и диверсанты, но и те, кто служил в полиции, кто-то сдался в плен при сомнительных обстоятельствах или дезертировал», — рассказывал доктор исторических наук генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович.

Однако мало кто знает, что огромное количество сотрудников НКВД и Смерш прямо участвовали не только в захвате шпионов и диверсантов, но и в самых настоящих боевых действиях. Ничем не отличаясь от обычных солдат и офицеров. Начнем с того, что пограничные войска также входили в состав НКВД, и они первыми приняли на себя удар нацистов.

Военнослужащие дивизий НКВД проявляли массовый героизм, участвуя в качестве стрелковых частей в обороне Ленинграда и Москвы. В историю Сталинградской битвы навсегда вошел подвиг 10-й дивизии НКВД. Когда 3 октября 1942 года она была выведена из боев и переправлена за Волгу, то из 7568 человек первоначального состава осталось чуть более 200 человек.

А вот ещё пример — Ленинградский фронт. В годы войны в Особых отделах этого фронта служили 2500 чекистов, из них погибли 350. Всего во время войны погибли около 100 тыс. бойцов НКВД. За все время существования в «Смерше» не было ни одного случая предательства и перехода на сторону противника…

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103608