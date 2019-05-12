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Большой праздничный концерт канала „Интер” в оккупированной фашистами стране

22:11. 12 мая 2019 Просмотров - 175 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4455878.html

Метки: народ, Украина, фашизм

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 316 128
    Вячеслав 12 мая 2019 в 22:19

    При таком заголовке, на сцену должен был выйти алоизыч. Вот и стравливает сукин сын своими статьями народы.

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    1
    • 1647 297
      ХОХОЛВячеслав 12 мая 2019 в 22:53

      Да ладно.
      Простим хохликов.
      Ну хочется им выглядеть такими прям окупированными и пострадавшими.
      Глядишь и денешек дадут.)))
      Ну и коммунисты с одной извилиной везде в дят фашистов после боярышника….
      И ещё многие Шариковы так считают потому что не знают других слов.
      Так что название имеет право быть для не малой части зачем-то живущих.

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  • 3608 3326
    жора шапов 12 мая 2019 в 22:22

    Заголовок не соответствует действительности.

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