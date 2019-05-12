Большой праздничный концерт канала „Интер” в оккупированной фашистами стране

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Подвиг совершит не тот, кто тысячи раз в мечтах и воображении и плача о своей погибающей жизни, говоря, что ему «некогда жить». Но тот, в ком труд вызывал священное пламя любви, кто в нём видел смысл и оправдание своих дней.
При таком заголовке, на сцену должен был выйти алоизыч. Вот и стравливает сукин сын своими статьями народы.
Да ладно.
Простим хохликов.
Ну хочется им выглядеть такими прям окупированными и пострадавшими.
Глядишь и денешек дадут.)))
Ну и коммунисты с одной извилиной везде в дят фашистов после боярышника….
И ещё многие Шариковы так считают потому что не знают других слов.
Так что название имеет право быть для не малой части зачем-то живущих.
Заголовок не соответствует действительности.