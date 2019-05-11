Война за Великую Победу
11:52. 11 мая 2019 Просмотров - 109 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Лекция историка Натальи Барминой о комплексе черных мифов о Великой Отечественной Войне.
Содержание:
0:46 Причины Первой мировой войны
9:53 Предпосылки начала Второй мировой войны
12:32 Противоречия внутри капиталистических элит накануне ВОВ
17:08 Концепция высшей и низшей рас в Германии
20:26 Концепция системы коллективной безопасности в СССР (М. Литвинов)
25:24 Концепция умиротворения агрессора (Н. Чемберлен)
26:25 Переговоры между СССР и странами Западной Европы
29:00 Смена М.Литвинова на В.Молотова на должности наркома иностранных дел
34:57 Инсинуации вокруг Пакта Молотова-Риббентропа
44:05 Договор о дружбе и границах между СССР и Германией
54:46 Тенденция виктимизации и аутовиктимизации
58:08 Инсинуации вокруг 22 июня 1941 года. Мифы В. Суворова – Резуна
1:15:52 Инсинуации вокруг количества жертв в Великой Отечественной Войне
1:20:26 Страны объединенной Европы, напавшие на СССР в ВОВ
1:25:33 Программа нацистской партии об уничтожении русского населения
1:29:51 Инсинуации вокруг военных операции и советских полководцев (И.Сталин, Г.Жуков, блокада Ленинграда)
1:32:30 Инсинуации вокруг Приказа №227 (заградотряды)
1:35:10 Инсинуации вокруг роли СССР в освобождении Европы
1:41:07 Попытки прировнять коммунизм и фашизм (закрытие мавзолея, запрет коммунистической символики)
1:45:32 Иностранные СМИ о Второй мировой войне
1:50:19 Что предпринять, чтобы искажения истории о Великой Отечественной войне не повторялись в России
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4981279.html