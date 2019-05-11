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Как изменилась Земля за прошедшие 50 лет. Исследование

10:01. 11 мая 2019 Просмотров - 226 Один комментарий Опубликовал:
Группа из 400 ученых и экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела трехлетнее исследование, целью которого было выяснить, как изменилась планета Земля за последние 50 лет. Для этого были проанализированы данные из 15 тысяч научных и государственных источников, передает РИА Новости.

Итоги расследования неутешительны. Около миллиона видов животных – у черты исчезновения. На суше исчезли 20 процентов видов животных – в том числе 40 процентов амфибий. В море треть млекопитающих и 33 процента кораллов – под угрозой уничтожения.

Сельское хозяйство и животноводство потребляют 75 процентов запасов пресной воды и занимают более трети поверхности суши. При этом продуктивность земной поверхности за полвека уменьшилась на 23 процента. За 50 лет удвоилась площадь городов.

Каждый год в воды Мирового океана попадает до 400 тонн тяжелых металлов и ядовитых промышленных отходов, что привело к образованию 400 “мертвых зон”. Их общая площадь — 245 тысяч квадратных километров. Это больше площади Великобритании.

В мире повысился риск наводнений и ураганов. Стихия угрожает 300 миллионам человек. Негативный процесс вряд ли остановится в ближайшее время.

Руководитель исследования Роберт Уотсон подытожил: человек разрушает экономику, средства к существованию, продовольственную безопасность и собственное здоровье. Остановить этот процесс можно только с помощью фундаментальной реорганизации социальных, технологических и экономических факторов, включая цели, ценности и парадигмы.

Источник: http://2planeta.ru/news/kak_izmenilas_zemlja_za_proshedshie_50_let_issledovanie/2019-05-11-75436

Метки: гипотезы и версии

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23 11
    Андрей Попов 11 мая 2019 в 11:43

    Наука давно перестала перестала быть инструментом поиска истины. На такие исследования выделяются деньги чтобы ещё раз поговорить о том что надо сокращать население, так как человек угроза жизни на земле. Господствующая на земле сатанинская секта уничтожает среду обитания, согласно своей доктрине, и обвиняет в этом жертву, то есть человечество. Не даёт внедрять безтопливные и вообще чистые технологии, другие технологии которые без вреда для планеты могут накормить человечество и т.д.

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