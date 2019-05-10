1843. Из серии «Костюмы всех народов мира» Адольфа Франсуа

01. Живет недалеко от Москвы02. Священник и русский монах03. Крестьянская пара из Тверской губернии04. Жители Малороссии05. Малороссиянка06. Валах07. Валах. Горец08. Валашка09. Татарка из Томска10. Самоед11. Корячка12. Качинцы13. Якут14. Якутка15. Чукчи16. Камчадалы17. Камчадалка18. Калмык19. Киргиз20. Черкес. Кабардинский князь21. Черкес22. Черкес23. Имеретин24. Грузинка25. Мегрел26. Армянская девушка27. Армянский торговец28. Бухара. Узбек

Источник: https://humus.livejournal.com/6615984.html