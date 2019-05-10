1843. Из серии «Костюмы всех народов мира» Адольфа Франсуа
09:28. 10 мая 2019 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Живет недалеко от Москвы
02. Священник и русский монах
03. Крестьянская пара из Тверской губернии
04. Жители Малороссии
05. Малороссиянка
06. Валах
07. Валах. Горец
08. Валашка
09. Татарка из Томска
10. Самоед
11. Корячка
12. Качинцы
13. Якут
14. Якутка
15. Чукчи
16. Камчадалы
17. Камчадалка
18. Калмык
19. Киргиз
20. Черкес. Кабардинский князь
21. Черкес
22. Черкес
23. Имеретин
24. Грузинка
25. Мегрел
26. Армянская девушка
27. Армянский торговец
28. Бухара. Узбек