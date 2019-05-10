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1843. Из серии «Костюмы всех народов мира» Адольфа Франсуа

09:28. 10 мая 2019 Просмотров - 176 Нет комментариев Опубликовал:


01. Живет недалеко от Москвы
01. Живет недалеко от Москвы

02. Священник и русский монах
02. Священник и русский монах

03. Крестьянская пара из Тверской губернии
03. Крестьянская пара из Тверской губернии

04. Жители Малороссии
04. Жители Малороссии

05. Малороссиянка
05. Малороссиянка

06. Валах
06. Валах

07. Валах. Горец
07. Валах. Горец

08. Валашка
08. Валашка

09. Татарка из Томска
09. Татарка из Томска

10. Самоеды
10. Самоед

11. Корячка
11. Корячка

12. Качинцы
12. Качинцы

13. Якут
13. Якут

14. Якутка
14. Якутка

15. Чукчи
15. Чукчи

16. Камчадалы
16. Камчадалы

17. Камчадалка
17. Камчадалка

18. Калмык
18. Калмык

19. Киргиз
19. Киргиз

20. Черкес. Кабардинский князь
20. Черкес. Кабардинский князь

21. Черкес.
21. Черкес

22. Черкес
22. Черкес

23. Имеретин
23. Имеретин

24. Грузинка
24. Грузинка

24. Мегрел
25. Мегрел

26. Армянская девушка
26. Армянская девушка

26. Армянский торговец
27. Армянский торговец

28. Бухара. Узбек
28. Бухара. Узбек

Источник: https://humus.livejournal.com/6615984.html

Метки: искусство, история, кавказ, Россия, средняя азия, туркестан, фото, этнография

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