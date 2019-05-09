Роение. Для чего нужна община. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Русский коллективизм в действии

Что такое «рай» в нерелигиозной интерпретации. Почему западное христианство не совместимо с русским мировоззрением. В чем состоял духовный смысл круговой поруки и каково его значение для крестьянской общины. На каких основах выстраивалась единая духовная общность. Почему люди традиционного мировоззрения жили в селениях и не образовывали города. Почему в рамках существующей цивилизационной модели нет путей выхода из современного глобального кризиса. Об этом и многом другом рассказывает в своей лекции известный историк Александр Пыжиков.



Обширный былинный материал, мировоззрение народов ушедшей эпохи, этапы становления русского характера и русского духа раскроют:

Книги Пыжикова Александра Владимировича



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