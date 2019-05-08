Речь С.Е. Нарышкина на международной конференции по безопасности (MCIS-2019)

Сентябрь, 2012 год. „Сергей Нарышкин отменил свою поездку на открытие сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.”Прошло почти 7 лет – долгих лет упорной, изнурительной борьбы за восстановление суверенитета России. До победы ещё далеко, однако наша страна с того решения Нарышкина добилась определённых успехов. Замечательную иллюстрацию этого продемонстрировал уже не председатель Госдумы, а Директор Службы внешней разведки Российской Федерации, но всё тот же Нарышкин – Сергей Евгеньевич.Речь Нарышкина была произнесена в присутствии более 1000 делегатов (в т.ч. глав военных ведомств, их заместителей и начальников Генеральных штабов)). Сказанное фиксирует положение России в мире, даёт определённое направление в развитии ситуации на планете на ближайшие годы. И показывает одну из ведущих ролей в глобальном управлении: российскую.Это хорошая речь, очень хорошая.

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– Международная обстановка, на фоне которой проходит наша встреча, чрезвычайно сложна. Она качественно отличается от предыдущих периодов ‘‘холодной войны‘‘ и недолгого торжества американской однополярности. Противостояние между державами в те годы было напряжённым, но в целом предсказуемым, регулировалось чётким набором правил.

В современном мире степень разброда и шатания стремительно растёт.

Рушатся старые балансы сил, переписываются и уничтожаются нормы сразу во всех сферах межгосударственного взаимодействия.

Главная причина наблюдаемых процессов кроется в нежелании т.н. Запада во главе США признавать необратимость формирования многополярного мира. Отчётливо просматривается стремление евроатлантической элиты сохранить своё лидерство, ещё недавно казавшееся безальтернативным.

Немецкий философ Вальтер Шубарт ещё в начале 20-го века сказал про англичан, что они, "в отличие от других народов, смотрят на мир, как на фабрику, и ничего так не жаждут, как добычи и выгоды".

С момента распада Советского Союза мы имели возможность наблюдать, как исторические и политические преемники англичан – американцы – строили и расширяли свою фабрику, точнее корпорацию, которая теперь выжимает прибыль в общемировых масштабах. Многие страны, такие как Югославия, Афганистан или Ирак, на себе испытали действие её бизнес-модели.

Но уже с началом нового века что-то у атлантистов пошло не так.

Государства и народы стали все более жёстко напоминать Вашингтону о своей геополитической субъектности. Мировой финансовый катаклизм 2008 года вскрыл шаткие основания выстроенной Западом глобальной либеральной экономики.

К настоящему времени новые источники высокого и стабильного роста так и не найдены. В самих западных странах население оказалось не готово ни к тяжёлым последствиям кризиса, ни к экспериментам собственной элиты в области мультикультурализма и подмены традиционной идентичности.



Доказательство тому – резкий взлёт популярности антисистемных, национально-ориентированных и популистских сил. Общество посылает властям ясный сигнал о том, что оно чувствует себя обманутым. А те, вместо адекватного ответа, бубнят о мифическом ‘‘внешнем вмешательстве" и устраивают ‘‘охоты на ведьм‘‘.

Многие из вышеназванных проблем утратили бы актуальность, если бы западная элита научилась бы рассматривать международные отношения не как ‘‘игру с нулевой суммой‘‘, а способ совместного решения накопившихся проблем. Однако глобальная корпорация не может перестать расширяться и допустить снижение прибыли. Она скорее уничтожит международную правовую систему и архитектуру безопасности, ставшую для неё невыгодной и неудобной.

Побуждаемые подобными эгоистическими мотивами, американцы и их послушные союзники все чаще прибегают к силовому продвижению своих интересов в ущерб многосторонним переговорам.

Предпринимают откровенные попытки дестабилизировать ситуацию в большинстве регионов мира. Причём все чаще действуют не только без оглядки на нормы международного права, но и вопреки здравому смыслу.

Яркий пример – ситуация вокруг Венесуэлы, которую сегодня цинично кромсают по тем же лекалам, что Ливию или Сирию. Белый дом сам же твердит об опасности неконтролируемой миграции, собирается тратить миллиарды на укрепление границы с Мексикой, и одновременно раздувает новый гражданский конфликт, провоцирует очередную гуманитарную катастрофу, причём на сей раз – практически у себя под боком.

Подобная самонадеянность и самообман являются одним из главных вызовов международной безопасности.

Такая безрассудная линия проявляется не только в отношении Венесуэлы, которую Соединенные Штаты, судя по их поведению, считают едва ли не своей провинцией!

Мы видим, как США, Великобритания и их наиболее верные союзники по НАТО постепенно отказываются от базовых правил и многосторонних режимов даже в таких важнейших для стратегической стабильности вопросах, как контроль над вооружениями и ОМУ. Насилуют принцип свободной торговли, который является фундаментальным для выстроенной ими же глобальной финансово-экономической системы.



Произвольно толкуют международное право, нанося военные удары по территории суверенных государств, убивая десятки и сотни тысяч мирных граждан и вводя санкции в отношении геополитических соперников.

Впрочем, само понятие "права" превращено в посмешище после введения британцами в юридический оборот выражения ‘‘хайли лайкли‘‘, которое другие страны Запада сочли достаточным для массового выдворения российских дипломатов (на что получили зеркальный ответ).

Решение США о признании Иерусалима столицей Израиля и Голанских высот территорией еврейского государства вопреки резолюциям ООН, а также односторонний выход Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе подрывают коллективные усилия по стабилизации ситуации на Ближнем и Среднем Востоке.

Более того, под угрозой оказывается сам принцип урегулирования кризисов путём многосторонних переговоров.

Акцент на использование силы без оглядки на принципы суверенитета, территориальной целостности и невмешательства в дела других государств – базовый элемент доктринальных документов администрации Трампа, включая Стратегию национальной безопасности и Контртеррористическую стратегию США.

На этом фоне многие региональные державы также начинают вести себя более агрессивно, в расчёте, например, на решение застарелых пограничных споров или укрепление собственных военно-политических позиций. В результате происходит цепная реакция, коллективные механизмы реагирования на вызовы подвергаются ещё большей эрозии.

На смену взвешенному принятию решений приходят импульсивность, верх берут эгоистические подходы. Возрастает риск так называемых случайных конфликтов, которые возникают из-за односторонних и спонтанных действий отдельных игроков и с трудом поддаются просчёту. Все более широкие слои населения по всему миру оказываются втянутыми в разной степени интенсивности конфликты.

В итоге даже небольшой провокации может оказаться достаточно для запуска общепланетарного кризиса.

Вспомним Первую мировую войну. Ни одна из Великих Держав, как считается, не была готова ее начинать, и однако же все они в неё буквально ‘‘упали‘‘, заплатив за это десятками миллионов жизней, а некоторые – исчезновением с геополитической карты мира.

Сто лет назад государственные лидеры в своё оправдание могли бы сослаться на "отсутствие международно-правовых механизмов для урегулирования противоречий на ранних стадиях". Сегодня такой инструментарий существует, но т.н. Запад, и прежде всего США, последовательно его разрушает. Взамен при этом не предлагается ничего, кроме "кулака Держиморды" или пустых деклараций об укреплении, якобы, "универсального либерального порядка", в реальность воплощения которых уже не верят даже их авторы.

Подобная безответственность, вероятно, объясняется ещё и тем, что у Соединённых Штатов нет такой исторической травмы, связанной с войной, какая есть у других наций, особенно у России и европейских стран.

Но современный мир (кстати, усилиями самих же США) стал настолько взаимозависимым, маленьким и плоским, что даже Атлантический и Тихий океан больше не могут считаться надёжной защитой от возможного глобального конфликта.

Россия, пережившая за последние сто лет три опустошительные войны, не устаёт призывать других участников международного сообщества к совместному поиску решений накопившихся проблем.

К сожалению, даже в тех сферах, где подобные переговоры ведутся, таких как "борьба с терроризмом" или "информационная безопасность", западные партнёры продолжают "держать в кармане зажатую фигу". Это не означает, конечно, что нам надо прервать всякие контакты, уйти в самоизоляцию или изолировать их. Диалог необходимо продолжать, хотя бы для того, чтобы не допустить окончательного распада действующей международной системы, которая все же обеспечивает стратегическую стабильность.

В нынешней напряжённой ситуации нужно идти по пути не разрушения, а укрепления глобальных и региональных форматов, попутно совершенствуя и трансформируя их в интересах мира и безопасности на всей планете.

Если Западу во главе с США не хватает зрелости и мужества для того, чтобы двигаться в указанном направлении, остальным центрам силы придётся проектировать глобальное будущее без него.

На смену изжившему себя "либеральному универсализму" должен прийти новый миропорядок – справедливый и устойчивый.

Его необходимо создавать на тех условиях и в тех формах, которые обеспечат совместное существование государств и региональных объединений с сохранением за каждым из них права на самобытное развитие.

Уверен, к этому процессу будут все активнее подтягиваться и те здравые силы в западных странах, которые осознают стоящие перед мировым сообществом риски и элементарно заинтересованы в самосохранении.

Контуры грядущей миросистемы все ещё покрыты туманом неопределённости. Будет ли она обеспечивать подлинное единство в многообразии? Или снова станет прикрытием для власти узкого "клуба избранных", во многом зависит от нашей с вами работы".



Публикуем это выступления Сергея Нарышкина полностью, поскольку далеко немногие обратили на него внимание. А подобный стратегический поворот заслуживает того, чтобы его увидеть, оценить и анализировать. Особенно, в канун Дня Победы.

Сергей Филатов



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