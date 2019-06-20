Глава СВР Сергей Нарышкин против бесов глобализма

Автор: Андрей Цыганов

Открывшаяся сегодня в Уфе Десятая ежегодная международная встреча по вопросам безопасности стала своего рода сенсацией. Прибывшие в Россию по приглашению нашего Совбеза силовики из 118 стран мира, включая Китай и США, выслушали программную речь директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, который развенчал всех основных идолов глобалистов — от доллара и цветных революций до «абстрактной личной свободы» с вытекающими из нее особыми «правами» педерастов и возможностью моделирования человеческой природы с помощью генной инженерии и искусственного интеллекта, а также обвинил США в организации кибератак на Россию.



Хотелось бы надеяться, что все, кому надо, воспримут речь генерала Нарышкина как сигнал, а не просто как глас вопиющего в пустыне.



Организатором конференции силовиков стал Совет Безопасности России. В этом году мероприятие посетили представители 118 стран, в том числе член политбюро ЦК компарти Китая Го Шэнкунь и представители Совета национальной безопасности США, которые до сих пор игнорировали российские посиделки, но в этот раз вроде бы решили приехать. Официальная повестка мероприятия стандартна для такого рода встреч: противодействие терроризму, взаимодействие в сфере информационной безопасности, сотрудничество в области чрезвычайного гуманитарного реагирования и т.п. Выступление директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкинавзорвало привычные каноны.



Приведем несколько цитат:



«Под предлогом "раскрепощения людей" силы нового мирового порядка ведут целенаправленную войну против традиционных ценностей, национальной идентичности. Принадлежность к стране и нации, ценности семьи и веры — сегодня всё это отметается во имя абстрактной личной свободы. Для продвижения подобной линии задействуется целая армия СМИ, различных НПО, транснациональных корпораций и отдельных, скажем так, филантропов типа одиозной личности Джорджа Сороса».



По словам главы российской внешней разведки, наиболее тщательной обработке подвергается молодёжь: «Свойственные молодым людям категоричность суждений и поступков цинично пытаются направить в сторону отрицания и разрушения. Ещё Достоевский предостерегал от такого развития русской и мировой истории в своем провидческом романе "Бесы"».



«С целью ускоренного размывания понятия о половой принадлежности, ценности семьи и брака реализуются программы продвижения прав ЛГБТ-сообщества, распространения идей радикального феминизма. Отсюда недалеко и до открытого признания необходимости моделирования человеческой природы, например с помощью технологий искусственного интеллекта или генной инженерии».



«Вызывает крайнюю тревогу и международная кампания по пропаганде наркотиков. Западные научные учреждения и СМИ фактически рекламируют приём наркотиков в качестве эффективного средства для повышения самооценки и лечения депрессии... На площадке ООН так называемые нарколибералы во главе с Канадой ведут дело к размыванию глобального режима наркоконтроля».



«По сути, дело идёт к тому, чтобы сделать из людей разобщённых, страдающих невротическими расстройствами индивидами с постоянно изменённым состоянием сознания. Понятно, что такие индивиды являются идеальным объектом для манипуляций, особенно если в руках у них тот самый подключённый к сети iPhone. Такое общество — идеальный объект для цветных революций».



Также Нарышкин заявил о готовности России к предстоящим кибератакам Запада на Российскую инфраструктуру и назвал анахронизмом монополию доллара: «Представляется ненормальным, что США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты. На фоне объективного укрепления многополярности монопольное положение доллара в международных экономических отношениях превращается в анахронизм. Постепенно доллар приобретает токсичный характер».



Кстати о кибератаках: буквально несколько дней назад издание The New York Times, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Соединённые Штаты участили попытки кибератак на энергетическую систему России с целью демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов. Трамп пытался опровергнуть информацию издания, однако на самом деле такие кибератаки для американцев — дело вполне обычное: ранее российские спецслужбы фиксировали кибератаки даже перед прошлогодней «Прямой линией» президента России Владимира Путина.



То, что сказал Сергей Нарышкин, похоже на выдержку из приговора глобалистскому курсу нынешней «мировой элиты», которую Сергей Евгеньевич очень верно окрестил «бесами». Беда только в том, что этих бесов и их бесенят развелось очень много и в нашем Отечестве, особенно в органах власти, поэтому как бы не получилось так, что речь директора СВР останется гласом вопиющего в пустыне.



А для этого нужно не только констатировать проблему массового беснования элит, но и начать заниматься практическим экзорцизмом.



Например, нас, конечно, очень вдохновила информация СВР о намерениях спецслужб Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру. Но при этом ведомство Сергея Евгеньевича и его смежники почему-то не замечают, что госкорпорации вроде РЖД и еще сотни, если не тысячи крупнейших предприятий России давно сидят на западных системах управления работающих по стандартам проектного менеджмента, вроде SAP (при том, что в России есть 1С и другие отечественные программные продукты), которые полностью контролируются заокеанскими «партнерами» и могут при необходимости легко выключить какой-то жизненно важный датчик (чем это чревато, легко представить, если знать, что неисправность одного датчика стала причиной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС).



О «цифровой экономике» и искусственном интеллекте, которые практически полностью держатся на импортном ПО и «железе» (даже паспорт проекта «Цифровая экономика признает, что доля импортного ПО в госструктурах превышает 95%), «Катюша» пишет регулярно. Казалось бы, все здравомыслящие люди понимают, что в основе этой программы, ставшей навязчивой идеей части нашей политической элиты, лежат совершенно конкретные бизнес-интересы банков и IT-корпораций, причем в основном иностранных. Однако она внедряется во все сферы нашей жизни, несмотря на очевидную невозможность обеспечить безопасность, как личную так и государственную. СМИ чуть ли не ежедневно сообщают о масштабных утечках персональных данных (вот, например, одно из последних сообщений — о том, как в сети оказались данные 900 тысяч россиян ), о хищениях квартир с использованием электронной подписи через портал Росреестра и т.п., однако Правительство продолжает лоббировать узаконивание «цифрового профиля», где будет собрана вся информация о гражданине.



И это не удивительно: ключевой элемент «цифровой экономики» — это никакая не экономика, а личные данные людей, которые рассматриваются адептами новой цифровой религии как источник заработка, «новая нефть». Какая уж тут безопасность, тут полное цифробесие, но спецслужбы ни в какую не видят опасности или видят, но не знают, что делать. Слава Богу, хоть некоторые депутаты задумались…



А тем временем глава Сбербанка Герман Греф и ему подобные лоббисты оцифровки и нумерации людей и отмены государства продолжают занимать руководящие должности и фактически манипулировать целыми отраслями вроде образования, которое трансформируется под чутким руководством Германа Оскаровича с его йогом и высшей школой экономики. Единственная хорошая новость от Совбеза в этом плане — это то, что силовики отказались (или пока отказались) передавать свои частоты коммерсантам для строительства сетей 5G.



Вопрос лишь в том, долго ли они смогут продержаться против лоббистов из правительства…



Про «права» бесноватых гомосексуалистов и агрессивных феминисток РИА Катюша сообщает регулярно — отдельные чиновники защищают их гораздо активнее чем, скажем, права многодетных семей.



И все равно сидят чиновники на своих местах, а спецслужбы только льют крокодиловы слезы по поводу того, что Сергей Кириенко опять велел дать бюджетных денег не патриотам, а НКО — иностранным агентам, а пойманный на содомии профессор ВШЭ Исак Фрумин продолжает разрабатывать учебные программы программы для школьников.



Да и про «токсичный доллар» мы уже слышали. Например, недавно представитель китайской делегации заявил на ПМЭФ о том, что Россия и Китай давно бы могли уйти от доллара в двусторонних расчетах за энергоносители, но руководство Газпрома отказалось, сказав, что в долларах удобнее. И, опять же, никакой «черный воронок» в Газпром не приехал, и соответствующие структуры не потрудились выяснить у китайских товарищей подробности с тем, чтобы дать правовую оценку мотивации подчиненных гражданина Миллера.



Так что пока российские силовики, увы, не годятся в экзорцисты — в лучшем случае могут поставить диагноз «беснование». Или все-таки нет, и нынешнее выступление Нарышкина — сигнал кому следует? Даст Бог, скоро узнаем.

Источник: http://katyusha.org/view?id=12214