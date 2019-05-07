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Виктор Максименков — БОЛЬШОЙ 8-дневный вебинар 17-24 мая 2019 | Как стать ТВОРЦОМ своей жизни

11:19. 7 мая 2019 Просмотров - 100 Нет комментариев Опубликовал:

УРА! ОБЪЯВЛЯЕМ БОЛЬШОЙ 8-ДНЕВНЫЙ ОНЛАЙН СЕМИНАР (ВЕБИНАР)

➤ Тема: “Как стать ТВОРЦОМ своей жизни”.
➤ Даты проведения: 17-24 мая 2019 года.
➤ Время проведения: каждый день с 18:00 до 21:00.

СТАТЬ УЧАСТНИКОМ: http://slavradio.org/seminar
ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАПИСЬ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ЗДЕСЬ: http://slavradio.org/seminar#info

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Участвуя в таких мероприятиях – вы поддерживаете нас и даете возможность развиваться!

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
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Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
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Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gaMLg4T0dps

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