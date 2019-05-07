Виктор Максименков — БОЛЬШОЙ 8-дневный вебинар 17-24 мая 2019 | Как стать ТВОРЦОМ своей жизни

УРА! ОБЪЯВЛЯЕМ БОЛЬШОЙ 8-ДНЕВНЫЙ ОНЛАЙН СЕМИНАР (ВЕБИНАР)



➤ Тема: “Как стать ТВОРЦОМ своей жизни”.

➤ Даты проведения: 17-24 мая 2019 года.

➤ Время проведения: каждый день с 18:00 до 21:00.



СТАТЬ УЧАСТНИКОМ: http://slavradio.org/seminar

ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАПИСЬ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ЗДЕСЬ: http://slavradio.org/seminar#info



Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Участвуя в таких мероприятиях – вы поддерживаете нас и даете возможность развиваться!



МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio



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ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

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ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

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Сделаем вместе Мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gaMLg4T0dps