Виктор Максименков — БОЛЬШОЙ 8-дневный вебинар 17-24 мая 2019 | Как стать ТВОРЦОМ своей жизни
УРА! ОБЪЯВЛЯЕМ БОЛЬШОЙ 8-ДНЕВНЫЙ ОНЛАЙН СЕМИНАР (ВЕБИНАР)
➤ Тема: “Как стать ТВОРЦОМ своей жизни”.
➤ Даты проведения: 17-24 мая 2019 года.
➤ Время проведения: каждый день с 18:00 до 21:00.
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ: http://slavradio.org/seminar
ГДЕ ВЗЯТЬ ЗАПИСЬ И ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ЗДЕСЬ: http://slavradio.org/seminar#info
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Участвуя в таких мероприятиях – вы поддерживаете нас и даете возможность развиваться!
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Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
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Сделаем вместе Мир лучше!
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