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Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды

20:10. 7 мая 2019 Просмотров - 139 3 коммент. Опубликовал:

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sV_dFAtqKbM

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 415 320
    Max 7 мая 2019 в 21:02

    Не поможет. Собссн, всё…

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  • 17 17
    Матфей Рамзай 7 мая 2019 в 21:27

    На следующее утро после вступления закона в силу, на этой посуде напишут посуда двухразовая, трёхразовая и т.д. Если уж совсем прижмёт, то объявят её многоразовой и приложат инструкцию как ей бережно пользоваться. И реклама в помощь. “Ваш бабушкин, столовый, фарфоровый сервиз на 24 персоны занимает пол-кухни, а современный четырёхразовый сервиз займёт небольшой шкапчик”. И бизнес дальше попрет.

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