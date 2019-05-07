Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой пластиковой посуды

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Не поможет. Собссн, всё…
“Пол-литра? Вдребезги? Да я тебя!!.”
На следующее утро после вступления закона в силу, на этой посуде напишут посуда двухразовая, трёхразовая и т.д. Если уж совсем прижмёт, то объявят её многоразовой и приложат инструкцию как ей бережно пользоваться. И реклама в помощь. “Ваш бабушкин, столовый, фарфоровый сервиз на 24 персоны занимает пол-кухни, а современный четырёхразовый сервиз займёт небольшой шкапчик”. И бизнес дальше попрет.