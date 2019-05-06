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Как мы сломали хребет люфтваффе. Сильные духом. Выпуск 14

10:14. 6 мая 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Накануне Второй мировой боевые действия на земле не представлялись без действий в воздухе. Гитлер вообще считал авиацию одним из главных средств ведения войны и в соответствии с этим и развивалось люфтваффе. Однако, авиация как мощный фактор современной войны не могла, да и не должна была заменить собой действия сухопутных сил. Авиация нужна для победы наземных войск и если наши «бомберы» или штурмовики вместо работы на эту победу сбросят бомбы где-то в стороне, убоявшись немецких зенитчиков, то это пехоте не поможет.

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gkPT2TAYCb8

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