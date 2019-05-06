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5G ПРАВДА! Смотрим первую сеть 5G в России! 5G связь в Москве! Опасность микроволнового излучения

19:14. 6 мая 2019 Просмотров - 95 Один комментарий Опубликовал:

 Наш белковый организм состоит ~80% из воды, а вода переносчик информации и главный компонент для зарождения белковой жизни(где есть вода, там бактерии,а соответственно жизнь). Зная код ДНК человека, можно не имея образца клетки его организма, посредством радиоволн, закладывать в организм любые программы на клеточном уровне. При изменении работы клеток, меняется работа организма, что влечёт за собой изменение психоэмоционального фона,биополя,ауры. Т.е. всё по Стругацким (Обитаемый остров). Можно будет управлять сознанием толпы и эмоциями отдельных людей, создавая нужную реакцию на любое деструктивное действие. И люди даже не будут об этом знать.

ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС»: https://usmalos.com

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UN6G9Etxvm0&t=144s

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