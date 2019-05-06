1945. Берлин. Жизнь на развалинах. Часть 2
08:11. 6 мая 2019 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1945. Берлин. Жизнь на развалинах. Часть 1
Люди разделывают павшую лошадь, лежащую на обочине дороги, для дальнейшего употребления
Люди возвращаются к нормальной жизни в ненормальной обстановке – женщины продают цветы перед руинами домов на Мемхардштрассе возле Александерплац
Знаменитая Унтер-ден-Линден сильно пострадала от воздушных бомбардировок и обстрелов. Гражданские лица убирают мусор и обломки под руководством советских солдат
Жители Берлина читают списки пропавших без вести, вывешенные в окне пивного ресторана «Шультхайсс». Май
Национал-социалистические активисты и другие подозрительные люди заняты расчисткой руин под надзором советских солдат в Берлине
Немецкие солдаты и гражданские лица покидают станцию метро «Ораниенбургер Тор» под наблюдением советских солдат. Солдаты разоружаются
Под контролем советских оккупационных властей немецкие муниципальные органы возобновили свою работу в Берлине
Польские мирные жители, освобожденные из немецких концентрационных лагерей идут по Берлину с трофеями
Советские солдаты устанавливают на улицах Берлина множество пропагандистских плакатов
Советский пропагандистский плакат в Берлине
Беженцы на одной из главных берлинских улиц
Так называемые трюммерфрау (женщины, которые участвовали в расчистке и реконструкции пострадавших от бомбардировок Союзников городов Германии и Австрии)
Толпа на вокзале в Шпандау. Люди едут в деревню за едой
Черный рынок перед Бранденбургскими воротами в Берлине, так называемая «Черная биржа»
Раненых солдат вермахта лечат медсестры Красного Креста на улице Унтер-ден-Линден в Берлине
Медсестры оказывают помощь больным и пострадавшим. Май
Немецкие военнопленные в советском секторе проходят через Бранденбургские ворота мимо танка «Иосиф Сталин»
На самой окраине Берлина немецких пленных, взятых союзными силами, собирают вместе. Май
По почти пустынной улице Берлина трое ветеранов со своим снаряжением возвращаются домой, май
Кадры, где немцы поедают лошадь, тоже надо было бы включить в фильм “17 мгновений весны”…