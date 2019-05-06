1945. Берлин. Жизнь на развалинах. Часть 2

Люди разделывают павшую лошадь, лежащую на обочине дороги, для дальнейшего употребленияЛюди возвращаются к нормальной жизни в ненормальной обстановке – женщины продают цветы перед руинами домов на Мемхардштрассе возле АлександерплацЗнаменитая Унтер-ден-Линден сильно пострадала от воздушных бомбардировок и обстрелов. Гражданские лица убирают мусор и обломки под руководством советских солдатЖители Берлина читают списки пропавших без вести, вывешенные в окне пивного ресторана «Шультхайсс». МайНационал-социалистические активисты и другие подозрительные люди заняты расчисткой руин под надзором советских солдат в БерлинеНемецкие солдаты и гражданские лица покидают станцию метро ​​«Ораниенбургер Тор» под наблюдением советских солдат. Солдаты разоружаютсяПод контролем советских оккупационных властей немецкие муниципальные органы возобновили свою работу в БерлинеПольские мирные жители, освобожденные из немецких концентрационных лагерей идут по Берлину с трофеямиСоветские солдаты устанавливают на улицах Берлина множество пропагандистских плакатовСоветский пропагандистский плакат в БерлинеБеженцы на одной из главных берлинских улицТак называемые трюммерфрау (женщины, которые участвовали в расчистке и реконструкции пострадавших от бомбардировок Союзников городов Германии и Австрии)Толпа на вокзале в Шпандау. Люди едут в деревню за едойЧерный рынок перед Бранденбургскими воротами в Берлине, так называемая «Черная биржа»Раненых солдат вермахта лечат медсестры Красного Креста на улице Унтер-ден-Линден в БерлинеМедсестры оказывают помощь больным и пострадавшим. МайНемецкие военнопленные в советском секторе проходят через Бранденбургские ворота мимо танка «Иосиф Сталин»На самой окраине Берлина немецких пленных, взятых союзными силами, собирают вместе. МайПо почти пустынной улице Берлина трое ветеранов со своим снаряжением возвращаются домой, май

Источник: https://humus.livejournal.com/6607684.html