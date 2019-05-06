Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

1945. Берлин. Жизнь на развалинах. Часть 2

08:11. 6 мая 2019 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:


1945. Берлин. Жизнь на развалинах. Часть 1

Люди разделывают павшую лошадь, лежащую на обочине дороги, для дальнейшего употребления


Люди возвращаются к нормальной жизни в ненормальной обстановке – женщины продают цветы перед руинами домов на Мемхардштрассе возле Александерплац


Знаменитая Унтер-ден-Линден сильно пострадала от воздушных бомбардировок и обстрелов. Гражданские лица убирают мусор и обломки под руководством советских солдат


Жители Берлина читают списки пропавших без вести, вывешенные в окне пивного ресторана «Шультхайсс». Май


Национал-социалистические активисты и другие подозрительные люди заняты расчисткой руин под надзором советских солдат в Берлине


Немецкие солдаты и гражданские лица покидают станцию метро ​​«Ораниенбургер Тор» под наблюдением советских солдат. Солдаты разоружаются


Под контролем советских оккупационных властей немецкие муниципальные органы возобновили свою работу в Берлине


Польские мирные жители, освобожденные из немецких концентрационных лагерей идут по Берлину с трофеями


Советские солдаты устанавливают на улицах Берлина множество пропагандистских плакатов


Советский пропагандистский плакат в Берлине


Беженцы на одной из главных берлинских улиц


Так называемые трюммерфрау (женщины, которые участвовали в расчистке и реконструкции пострадавших от бомбардировок Союзников городов Германии и Австрии)


Толпа на вокзале в Шпандау. Люди едут в деревню за едой


Черный рынок перед Бранденбургскими воротами в Берлине, так называемая «Черная биржа»


Раненых солдат вермахта лечат медсестры Красного Креста на улице Унтер-ден-Линден в Берлине


Медсестры оказывают помощь больным и пострадавшим. Май


Немецкие военнопленные в советском секторе проходят через Бранденбургские ворота мимо танка «Иосиф Сталин»


На самой окраине Берлина немецких пленных, взятых союзными силами, собирают вместе. Май


По почти пустынной улице Берлина трое ветеранов со своим снаряжением возвращаются домой, май

Источник: https://humus.livejournal.com/6607684.html

Метки: война, Германия, история, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1945. Берлин. Жизнь на развалинах. Часть 1
...одной из улиц«Повседневная жизнь» ранним утром 1...Большой Франкфуртской улице«Повседневная жизнь» ранним утром 2... своими немногочисленными пожиткамиЖители Берлина идут мимо городских руинЖенщина... немецких заключенных покидает Берлин после капитуляции столицы....
Египетский морок. Строительство колоссов, Сфинкса, пирамид на заре эры фотографий в 19 веке. Часть 2
...вполне имеет право на жизнь:Оригинал взят у ...все шло в литье.Часть бута выпала, часть еще торчит, но...естественный холм, больше ничего.Развалины Саксайуамана, храмового комплекса великой...).Пергамский алтарь. Музей Берлина.*Источник: mylnikovdm.livejournal.com
Посвещение Русскому воину. Мемориал фронтовикам Великой Отечественной Войны в Берлине
... Советской Армии, отдавшим свою жизнь в борьбе за освобождение человечества...своей убитой матери в берлинских развалинах. Ее голос красноармейцы услышали во...Тиргартен (Tiergarten), расположенном в центральной части Берлина, похоронено около 2000 павших воинов...
Откуда город? Часть 5
... версия рассыпается в прах...Часть 1Часть 2Часть 3Часть 4..., попросил я показать мне развалины маленькой крепости, из которой ...Alter Fritz; 24 января 1712, Берлин — 17 августа 1786, Сан.... «Город, не предназначенный для жизни» - по меткой характеристике Татьяны...
ЦРУ и мир искусств. Культурный фронт холодной войны
...до наших дней устроение жизни было грандиозным, великолепным...уничтожены. Метели, засыпавшие развалины разрушенного бомбардировками города,...Советским Союзом территории, Берлин стал «травматической ...центров влияния, частью новых, частью возрождённых из спящего...
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
...степени его внимание привлекают, разумеется, развалины Монсегюра, которые находятся неподалеку от...две части: A mor (без смерти), что означает возможность бессмертия, вечной жизни...Николай Жиров был командирован в Берлин для раскрытия секретных формул ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)