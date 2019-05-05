1945. Берлин. Жизнь на развалинах. Часть 1
09:35. 5 мая 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Два советских солдата и берлинка на одной из улиц
«Повседневная жизнь» ранним утром 1 мая на Большой Франкфуртской улице
«Повседневная жизнь» ранним утром 2 мая на Большой Франкфуртской улице
Беженцы возвращаются в разрушенный город, пробираясь сквозь обломки и трупы
Жители Берлина возвращаются в разрушенный город со своими немногочисленными пожитками
Жители Берлина возвращаются в разрушенный город со своими немногочисленными пожитками
Жители Берлина идут мимо городских руин
Женщина, готовящая еду на улицу
Берлинцы в руинах города ищут вещи, которые еще могут быть использованы в повседневной жизни
Женщины извлекают мебель из руин разрушенного Берлина в мае
Берлинцы расчищают руины в мае
Берлинские женщины убирают мусор с одной из улиц
Берлинские женщины убирают мусор с одной из улиц
Большой портрет Сталина, установленный на проспекте Унтер-ден-Линден в мае
Женщины, мужчины и дети стоят в очереди к работающей колонке на Фойгтштрассе, недалеко от Большой Франкфуртской улицы
Женщины, мужчины и дети стоят в очереди к работающей колонке возле Рейхстага
Жители Берлина читают списки пропавших без вести, вывешенные в витрине. Май
Немецкие пленные и раненые собраны на Унтер-ден-Линден перед Бранденбургскими воротами
За ранеными солдатами немецкого вермахта ухаживают медсестры Красного Креста на Унтер-ден-Линден
Большая колонна немецких заключенных покидает Берлин после капитуляции столицы. 2 мая
Немецкий военнопленный за колючей проволокой. Май