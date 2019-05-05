1945. Берлин. Жизнь на развалинах. Часть 1

Два советских солдата и берлинка на одной из улиц«Повседневная жизнь» ранним утром 1 мая на Большой Франкфуртской улице«Повседневная жизнь» ранним утром 2 мая на Большой Франкфуртской улицеБеженцы возвращаются в разрушенный город, пробираясь сквозь обломки и трупыЖители Берлина возвращаются в разрушенный город со своими немногочисленными пожиткамиЖители Берлина возвращаются в разрушенный город со своими немногочисленными пожиткамиЖители Берлина идут мимо городских руинЖенщина, готовящая еду на улицуБерлинцы в руинах города ищут вещи, которые еще могут быть использованы в повседневной жизниЖенщины извлекают мебель из руин разрушенного Берлина в маеБерлинцы расчищают руины в маеБерлинские женщины убирают мусор с одной из улицБерлинские женщины убирают мусор с одной из улицБольшой портрет Сталина, установленный на проспекте Унтер-ден-Линден в маеЖенщины, мужчины и дети стоят в очереди к работающей колонке на Фойгтштрассе, недалеко от Большой Франкфуртской улицыЖенщины, мужчины и дети стоят в очереди к работающей колонке возле РейхстагаЖители Берлина читают списки пропавших без вести, вывешенные в витрине. МайНемецкие пленные и раненые собраны на Унтер-ден-Линден перед Бранденбургскими воротамиЗа ранеными солдатами немецкого вермахта ухаживают медсестры Красного Креста на Унтер-ден-ЛинденБольшая колонна немецких заключенных покидает Берлин после капитуляции столицы. 2 маяНемецкий военнопленный за колючей проволокой. Май

Источник: https://humus.livejournal.com/6606010.html