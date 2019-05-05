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1945. Берлин. Жизнь на развалинах. Часть 1

09:35. 5 мая 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:



Два советских солдата и берлинка на одной из улиц


«Повседневная жизнь» ранним утром 1 мая на Большой Франкфуртской улице


«Повседневная жизнь» ранним утром 2 мая на Большой Франкфуртской улице


Беженцы возвращаются в разрушенный город, пробираясь сквозь обломки и трупы


Жители Берлина возвращаются в разрушенный город со своими немногочисленными пожитками


Жители Берлина возвращаются в разрушенный город со своими немногочисленными пожитками


Жители Берлина идут мимо городских руин


Женщина, готовящая еду на улицу


Берлинцы в руинах города ищут вещи, которые еще могут быть использованы в повседневной жизни


Женщины извлекают мебель из руин разрушенного Берлина в мае


Берлинцы расчищают руины в мае


Берлинские женщины убирают мусор с одной из улиц


Берлинские женщины убирают мусор с одной из улиц


Большой портрет Сталина, установленный на проспекте Унтер-ден-Линден в мае


Женщины, мужчины и дети стоят в очереди к работающей колонке на Фойгтштрассе, недалеко от Большой Франкфуртской улицы


Женщины, мужчины и дети стоят в очереди к работающей колонке возле Рейхстага


Жители Берлина читают списки пропавших без вести, вывешенные в витрине. Май


Немецкие пленные и раненые собраны на Унтер-ден-Линден перед Бранденбургскими воротами


За ранеными солдатами немецкого вермахта ухаживают медсестры Красного Креста на Унтер-ден-Линден


Большая колонна немецких заключенных покидает Берлин после капитуляции столицы. 2 мая


Немецкий военнопленный за колючей проволокой. Май

Источник: https://humus.livejournal.com/6606010.html

Метки: война, Германия, история, фото

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