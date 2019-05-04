При Сталине сажали за три колоска! Не жалко их? [Мысли Цербера]

Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html

Группа VK – https://vk.com/lcerberusl

Сайт – http://cerber-news.ru

Страница Цербера – https://vk.com/realcerberus



Канал Tubus Show – https://www.youtube.com/user/tubushow/

Видео Tubus Show “Справочник Познера #5. Франция-Урал” – https://www.youtube.com/watch?v=m0GDi…



Текстовая версия – http://cerber-news.ru/pri-staline-saz…



Здравствуйте. С Вами Цербер – человек, которого нет. И это мысли Цербера.



Сегодня мы поговорим о наказании за украденные «Три колоска» при СССР, попытаемся оценить людей того времени и дать ответ – жалко ли тех, кто сел за мелкие кражи зерна с колхозных полей. Тема поднимается вынужденно. И как оказалось является важной сегодня. Она вытекает из другой моей работы – разбора Колымы Дудя. Когда ко мне пришли его почитатели, понаставили дизлайков и в комментариях начали доказывать мне, что я потомок красных уродов, палачей, сам урод и ничего не понимаю в истории. И разве мне не жалко тех, кого посадили по сути ни за что.



Начинаем…



https://youtu.be/e2hyalP7XdM – здесь можно обсудить видео.



https://likecoin.pro/@alextoken

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e2hyalP7XdM