При Сталине сажали за три колоска! Не жалко их? [Мысли Цербера]
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Здравствуйте. С Вами Цербер – человек, которого нет. И это мысли Цербера.
Сегодня мы поговорим о наказании за украденные «Три колоска» при СССР, попытаемся оценить людей того времени и дать ответ – жалко ли тех, кто сел за мелкие кражи зерна с колхозных полей. Тема поднимается вынужденно. И как оказалось является важной сегодня. Она вытекает из другой моей работы – разбора Колымы Дудя. Когда ко мне пришли его почитатели, понаставили дизлайков и в комментариях начали доказывать мне, что я потомок красных уродов, палачей, сам урод и ничего не понимаю в истории. И разве мне не жалко тех, кого посадили по сути ни за что.
Начинаем…
https://youtu.be/e2hyalP7XdM – здесь можно обсудить видео.
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Вот жеж приклепались к этому Дудю! Он же даже ничего нового не сообщил. Показал пару-тройку старичков и железную посуду. А как жжёт его оппонентов! Если настолько плохой фильм, так что его всё время обсуждать, непонятно? Плохой – забыли, да и всё. Вот лично я этого Дудя просто так не стала бы смотреть, а посмотрела только после ругательных роликов, думаю, раз так ругают, значит, стоящее кино, как и обычно было при социализме. А сейчас удивляюсь, кино простенькое, а резонанс могучий. Парадокс, однако.
Насильственно объединили в колхозы, чтобы эффективнее обирать крестьян. Когда на пороге смерти некоторые пытались вернуть хотя бы три колоска своего урожая, их сделали ворами и виноватыми во всём. А виновата власть, отобравшая у крестьян, “обобществившая”, землю, средства производства и урожай на корню. Как говорят урки, “было ваше – стало наше”. Власть вела себя как тот урка.
Сейчас говорят, что это была вынужденная мера, зерно меняли на машины и станки. А людишки мёрли. Им эти станки уже без надобности становились.
Виноваты, конечно же, гады-раскулаченные, у них всё отобрали, они же и виноваты, урочья логика. Цвет крестьянства пустили под нож, сейчас удивляемся, а что это в деревнях никто работать не хочет? А что это все в город едут? А где гениальные организаторы крестьянского труда? А что у нас в сельском хозяйстве упадок? Сейчас, вроде получше становится, да не всё можно восстановить, порушили крестьянские династии, уничтожили связь с землёй…
Как же всё хорошо начиналось – “Земля – крестьянам! Фабрики – рабочим! Мир – народам!” Народишко и повёлся. Помог власть установить. Ну, а потом и началось. И самые голодные рабы оказались во всём виноватыми. А те рабы, которые господина боялись больше и ослушаться не смогли себе позволить, те – молодцы, тех пустили судить самых голодных, зная абсолютно точно, что они их осудят с максимальной жестокостью. Кстати, я читала, даже цари во время голода раздавали подданным хлеб. А Софья Власьевна – отбирала, о как! Не остановиться…