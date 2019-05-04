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При Сталине сажали за три колоска! Не жалко их? [Мысли Цербера]

10:09. 4 мая 2019 Просмотров - 139 Один комментарий Опубликовал:

Книга – http://cerber-news.ru/kniga.html
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Видео Tubus Show “Справочник Познера #5. Франция-Урал” – https://www.youtube.com/watch?v=m0GDi…

Текстовая версия – http://cerber-news.ru/pri-staline-saz…

Здравствуйте. С Вами Цербер – человек, которого нет. И это мысли Цербера.

Сегодня мы поговорим о наказании за украденные «Три колоска» при СССР, попытаемся оценить людей того времени и дать ответ – жалко ли тех, кто сел за мелкие кражи зерна с колхозных полей. Тема поднимается вынужденно. И как оказалось является важной сегодня. Она вытекает из другой моей работы – разбора Колымы Дудя. Когда ко мне пришли его почитатели, понаставили дизлайков и в комментариях начали доказывать мне, что я потомок красных уродов, палачей, сам урод и ничего не понимаю в истории. И разве мне не жалко тех, кого посадили по сути ни за что.

Начинаем…

https://youtu.be/e2hyalP7XdM – здесь можно обсудить видео.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e2hyalP7XdM

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1488 1240
    Айва 4 мая 2019 в 12:29

    Вот жеж приклепались к этому Дудю! Он же даже ничего нового не сообщил. Показал пару-тройку старичков и железную посуду. А как жжёт его оппонентов! Если настолько плохой фильм, так что его всё время обсуждать, непонятно? Плохой – забыли, да и всё. Вот лично я этого Дудя просто так не стала бы смотреть, а посмотрела только после ругательных роликов, думаю, раз так ругают, значит, стоящее кино, как и обычно было при социализме. А сейчас удивляюсь, кино простенькое, а резонанс могучий. Парадокс, однако.

    Насильственно объединили в колхозы, чтобы эффективнее обирать крестьян. Когда на пороге смерти некоторые пытались вернуть хотя бы три колоска своего урожая, их сделали ворами и виноватыми во всём. А виновата власть, отобравшая у крестьян, “обобществившая”, землю, средства производства и урожай на корню. Как говорят урки, “было ваше – стало наше”. Власть вела себя как тот урка.

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