Декоммунизация и Дзержинский

Каждый год к 9 Мая в нашей стране осуществляется некая информационная провокация. К Дню Победы в общественное поле страны вбрасывается новость, которая мгновенно занимает собой значительную часть инфопространства. А это значит, что данная часть «выведена» из празднования Победы, благодарности ветеранам, патриотического воспитания. То есть всего того, что объединяет собой сегодня наш народ. А провокация всегда направлена на разъединение.

Не стал исключением и информационный сезон конца апреля — начала мая 2019 года. «Студенты ВШЭ потребовали убрать памятник Дзержинскому с территории университета» — такой заголовок опубликовало одно из СМИ. Остальные поспешили об этом раструбить.

Каждое название, каждый заголовок призваны создать в голове получателя новости некую картинку. Читая новости, представляешь себе разгневанные сотни и тысячи студентов, требующих убрать ненавистный им памятник.

Что же на самом деле? На самом деле все совершенно иначе.

Начнем с самого главного — с памятника. Он перешел «под юрисдикцию» Высшей школы экономики вместе со зданием на Шаболовской улице. Раньше тут была фабрика имени Дзержинского, где памятник Феликсу Эдмундовичу установили в 1937 году.

Еще летом 2017 года ВШЭ, «пригласив к реализации проекта урбанистов, сотрудничающих с вузом, провела опрос среди студентов ВШЭ об отношении к памятнику на территории университетского корпуса. Результаты опроса показали, что большинство студентов отделяют собственно личность Феликса Дзержинского, и памятник первому руководителю ВЧК, и не отождествляя их» (стиль и орфография источника сохранены. — Прим. ред.).

Иными словами, к памятнику у подавляющего большинства студентов никаких претензий не было. Поэтому можно понять возмущение администрации «вышки», когда они говорят, «что СМИ в своих текстах и заголовках о сборе подписей обобщают и пишут «студенты ВШЭ» — «можно подумать, что это все студенты вообще».

Нет, несколько студентов среди тех, кто вдруг решил «потребовать» демонтажа памятника путем сбора подписей (через два года после того, как в ВШЭ этот вопрос решили), есть. Но не они определяют ход дела.

А кто? А вот кто. Есть люди, которым все равно чем заниматься, лишь бы не работать. Поэтому они стараются громко о себе заявлять — а далее искать тех, кто под эту «громкость» выделит им политически ангажированные деньги.

Слышали такое слово — «декоммунизация»? Уверен, что слышали. Это то, что случилось на Украине. Когда снесли памятники Ленину, когда переименовали улицы и проспекты. Были «коммунистические», а стали имени Петлюры-Бандеры-Шухевича-Мазепы. В Киеве «декоммунизировали» даже Московский проспект, но это, видимо, заметили в России не все. Так же, как не заметили и разрушения памятников нашим солдатам в Польше, которые тоже попали под декоммунизацию. В Прибалтике вслед за символами «коммунизма» уже вполне себе запретили и русский язык.

Поэтому любой нормальный человек поймет, что декоммунизация есть первая стадия дерусификации. Так вот, настоящим инициатором очередного информационного «бурления» перед 9 Мая стала «Декоммунизация». Именно так называется некая организация, которая и осуществила эту провокацию.

«Студенты, среди которых есть участники проекта «Декоммунизация», решили собрать подписи за демонтаж и перенос памятника, например в парк «Музеон». Активисты выступают за устранение символов тоталитарного советского прошлого, в том числе за снос памятников функционерам», — пишет Lenta.ru.

То есть пара студентов ВШЭ являются членами организации «Декоммунизация», которой руководит некий Дмитрий Энтео, настоящее имя которого — Дмитрий Цорионов. Этот «активист» участвовал в большом количестве информационных провокаций, которые перечислять я не хочу и не буду.

Отмечу только, что на первом этапе своей деятельности этот субъект пытался выдавать себя за православного человека и «бороться» якобы за православные идеалы. На самом деле он только компрометировал православие, не имея к нему никакого отношения. После того как этот этап его жизни подошел к концу, все стало яснее и даже откровеннее.

Помогает ему «бороться» бывшая участница Pussy Riot и его большая подруга Мария Алехина, которая разом стала активисткой «Декоммунизации». Так что, как Энтео на самом деле относится к вере и православию, — думаю, пояснять не нужно. Теперь он борется со всем советским, коммунистическим, и тот факт, что это полностью роднит его с русофобами всех мастей Украины, Польши и Прибалтики, видимо, Энтео не смущает.

Добьются чего-то эти персонажи? Конечно нет. Феликс Эдмундович Дзержинский потому и был Железным Феликсом еще при жизни, что пережил противников куда посерьезнее, чем эта группа маргиналов и политических инфохулиганов.

«Декоммунизация» основана летом 2017 года. Представляет собой небольшое ядро активистов, составляющих руководящий орган движения во главе с Дмитрием Цорионовым (Энтео)». В этой группе реально не более десятка активистов.

В 2017 году при создании этого «проекта» была проведена даже одна конференция. Центральным докладчиком на ней выступил… Чубайс. Игорь Чубайс, доктор философских наук, брат «того самого» Чубайса. Это к тому, что за «лекторов» они приглашают.

На той же конференции Энтео рассказал о «работе», которая велась. Без слез это читать невозможно: «За прошедший год состоялось несколько акций: шествие 7 ноября, расклеивание наклеек на памятниках Ленину. Участники движения выходили к коммунистическим пикетам и дискутировали с коммунистической молодежью». Кроме того, «Десоветизация» запускала самолетики протеста против блокировки мессенджера Telegram возле здания ФСБ, за что их якобы судили.

Подведем итог: не студенты ВШЭ, а малочисленная группа профессиональных политхулиганов попробовала получить очередной виток известности в процессе безнадежной борьбы с Дзержинским. Надеюсь, что итог всем понятен — следовательно, и рассказывать об этом более не нужно.

И перед тем как поставить точку.

Феликс Эдмундович Дзержинский был создателем советских, то есть сегодняшних российских спецслужб. Его портрет висит почти в каждом кабинете сегодняшней Лубянки, Литейного и других зданий, в которых трудятся те, кто защищает нас от террористов, а государство — от посягательств.

Портретов Ежова, Ягоды и Берии там нет. А Дзержинский есть, был и будет в кабинетах чекистов. Потому что человеком он был честнейшим и справедливым. Он умер в июле 1926 года от инфаркта и хотя бы поэтому не имел никакого отношения к страшному и противоречивому периоду 1937—1938 гг. Коллективизация и индустриализация также прошли без деятельного участия Дзержинского.

Зато он успел поруководить (и весьма успешно) российскими, а затем и всеми советскими железными дорогами. Хотите их тоже декоммунизировать? Идите, попробуйте разобрать рельсы. Получите по заслугам и по закону: срок вам с удовольствием выпишут те самые чекисты, в кабинетах которых висит портрет Железного Феликса.

А «Декоммунизация» провалится: и как группа маргиналов, и как кампания по борьбе с нашим прошлым — как провалилась десталинизация.

И последнее — пора возвращать памятник Дзержинскому на Лубянку. Вот об этом должны быть новости.

С Днем Победы!