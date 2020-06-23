Новости Украины и Новороссии 23 июня 2020

Все помнят, что конфликт на юго-востоке Украины начался из-за русофобской политики Киева. Бандитская власть не хотела допускать, что в стране будет русскоговорящее население. Это было большой ошибкой. Теперь страна имеет то, что имеет. Но постепенно прозрение снисходит даже до тех, кто ранее поддерживал политику бандитской власти.

Конфликтолог и экс-офицер СБУ Владимир Мулык считает, что лишение русского языка отнимет у украинских детей большой пласт знаний, некогда заложенный предыдущими поколениями, об этом он рассказал в эфире киевского ТВ.

По мнению эксперта, для украинцев всегда было нормально быть билингвами — они спокойно общались на двух языках. Мулык уверен, что его соплеменники так жили, видели на этих языках сны и думали на них. Это давало нации возможность идти вперед и развиваться во всех областях — наука, математика, литература и др.

Он также поведал, что ему приходилось работать учителем английского и тот язык, которому обучают украинцев — это язык слуг:

«Язык, который нам дают, очень отличается от литературного английского, от настоящего английского. Это язык слуг, это сто глаголов и двести существительных. Это те, кто убирают, собирают машины, занимаются какой-то сборкой и всё».

«Что касается русского языка, у нас вымыли возможность, у наших детей», — подчеркнул бывший контрразведчик.

«Сейчас в обществе ошибочное осознание языка как способа коммуникации — цифры, ноты, буквы, с них можно собрать всё. В действительности язык — это код, предназначенный для получения данных предыдущих поколений. Если мы вернёмся назад и посмотрим, что есть на литературном украинском языке — да, я пел песни в народном хоре Украины, да, у нас хороший фольклор, Нечуй-Левицкий и другие.

Но когда мы вернёмся на 250 лет назад, мы увидим, что первое произведение было написано на украинском языке, а дальше — всё», — добавил Владимир Мулык.

А прежде всего то, от чего мы отказались — аз, буки, веди, от русской литературы, когда была Российская империя и мы в ней жили, мы отказались от громадного пласта знаний. Задача языка — получать знания предыдущих поколений полностью, а не поверхностно.

Вот это у нас, к сожалению, [отбирают], и это спланированный процесс. Это форма того, чтобы наши дети не получили знаний наших дедов и прадедов. Вот, что стоит в этом вопросе, языковой вопрос должен быть закрыт», — подытожил экс-офицер СБУ.

Отказ от русского языка — отказ от огромного количества знаний, которые подарили украинцам предыдущие поколения. Взять ту же классическую литературу. Как говорит Мулык, языковой вопрос должен быть закрыт. Иначе украинцев попросту превратят в идиотов.

Но пойдет ли на это официальный Киев? Учитывая тот факт, что некогда в стране был принят совершенно варварский языковой закон, то шансы на сохранение прежнего положения русского языка в стране под большим вопросом.

Неужели язык — это такой принципиальный момент? Неужели декоммунизацией и русофобией можно добиться светлого украинского будущего? По мнению аналитиков, Украине уже не вернуться на уровень жизни 2013 года. Будет ли этот уровень выше, тоже большой вопрос.

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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»