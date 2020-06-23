Новости Украины и Новороссии 23 июня 2020
- 06:02 Лишение русского языка превращает украинцев в идиотов и рабов — откровения офицера СБУ.
- 02:00 Зеленский хочет собрать «нормандскую четвёрку» в ближайшее время, несмотря на пандемию.
- Вчера 23:32 Офис Президента, вам же этого не забудут.
- Вчера 22:30 «Кагэбэшники бывшими не бывают», — Порошенко ответил на новые записи его переговоров с Байденом.
- Вчера 21:21 Кровавый погром: неонацисты продолжают уничтожать «Партию Шария» (+ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:32 Порошенко исполняет указания Байдена.
- Вчера 17:59 Офис Президента за интервью подарил… посла.
Лишение русского языка превращает украинцев в идиотов и рабов — откровения офицера СБУ
Все помнят, что конфликт на юго-востоке Украины начался из-за русофобской политики Киева. Бандитская власть не хотела допускать, что в стране будет русскоговорящее население. Это было большой ошибкой. Теперь страна имеет то, что имеет. Но постепенно прозрение снисходит даже до тех, кто ранее поддерживал политику бандитской власти.
Конфликтолог и экс-офицер СБУ Владимир Мулык считает, что лишение русского языка отнимет у украинских детей большой пласт знаний, некогда заложенный предыдущими поколениями, об этом он рассказал в эфире киевского ТВ.
По мнению эксперта, для украинцев всегда было нормально быть билингвами — они спокойно общались на двух языках. Мулык уверен, что его соплеменники так жили, видели на этих языках сны и думали на них. Это давало нации возможность идти вперед и развиваться во всех областях — наука, математика, литература и др.
Он также поведал, что ему приходилось работать учителем английского и тот язык, которому обучают украинцев — это язык слуг:
«Язык, который нам дают, очень отличается от литературного английского, от настоящего английского. Это язык слуг, это сто глаголов и двести существительных. Это те, кто убирают, собирают машины, занимаются какой-то сборкой и всё».
«Что касается русского языка, у нас вымыли возможность, у наших детей», — подчеркнул бывший контрразведчик.
«Сейчас в обществе ошибочное осознание языка как способа коммуникации — цифры, ноты, буквы, с них можно собрать всё. В действительности язык — это код, предназначенный для получения данных предыдущих поколений. Если мы вернёмся назад и посмотрим, что есть на литературном украинском языке — да, я пел песни в народном хоре Украины, да, у нас хороший фольклор, Нечуй-Левицкий и другие.
Но когда мы вернёмся на 250 лет назад, мы увидим, что первое произведение было написано на украинском языке, а дальше — всё», — добавил Владимир Мулык.
А прежде всего то, от чего мы отказались — аз, буки, веди, от русской литературы, когда была Российская империя и мы в ней жили, мы отказались от громадного пласта знаний. Задача языка — получать знания предыдущих поколений полностью, а не поверхностно.
Вот это у нас, к сожалению, [отбирают], и это спланированный процесс. Это форма того, чтобы наши дети не получили знаний наших дедов и прадедов. Вот, что стоит в этом вопросе, языковой вопрос должен быть закрыт», — подытожил экс-офицер СБУ.
Отказ от русского языка — отказ от огромного количества знаний, которые подарили украинцам предыдущие поколения. Взять ту же классическую литературу. Как говорит Мулык, языковой вопрос должен быть закрыт. Иначе украинцев попросту превратят в идиотов.
Но пойдет ли на это официальный Киев? Учитывая тот факт, что некогда в стране был принят совершенно варварский языковой закон, то шансы на сохранение прежнего положения русского языка в стране под большим вопросом.
Неужели язык — это такой принципиальный момент? Неужели декоммунизацией и русофобией можно добиться светлого украинского будущего? По мнению аналитиков, Украине уже не вернуться на уровень жизни 2013 года. Будет ли этот уровень выше, тоже большой вопрос.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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Зеленский хочет собрать «нормандскую четвёрку» в ближайшее время, несмотря на пандемию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «нормандская четверка» должна провести очередную встречу в ближайшие месяцы.
«Мы обращались на Минской площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией — в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно», — сказал он в интервью канадскому изданию «The Globe and Mail»,
«Мы должны сделать все, чтобы в ближайшие месяцы у нас была встреча в Нормандском формате, не дожидаясь окончания пандемии. По крайней мере мы все для этого делаем», — добавил Зеленский.
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Офис Президента, вам же этого не забудут
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«Кагэбэшники бывшими не бывают», — Порошенко ответил на новые записи его переговоров с Байденом
Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя сегодняшний «слив» записей его переговоров с экс-вице-президентом США Джо Байденом, призвал нынешнюю власть разоблачить сценаристов очередной информационной атаки против Украины.
«Россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения. Она так же стреляет по нам из разнообразного информационного оружия в рамках широкомасштабной гибридной войны», — написал он на своей странице в соцсети, обвинив «пятую колонну Кремля» в намерении «подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины».
«Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине», — заявил Порошенко, назвав опубликованные записи «фейком».
Он считает, что «цель очередной фабрикации из бесед украинских и американских чиновников — сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами».
«Обличителем снова выступил выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского. А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают. Такое клеймо — навсегда», — добавил Порошенко.
Успех партнерства с США для Украины, по его словам, «был и остается вопросом жизни и смерти».
«Без поддержки такой сверхдержавы как США, Украина не смогла бы выстоять в неравной борьбе против российской агрессии. Это прописная геополитическая истина», — написал экс-президент «независимого» украинского государства, напомнив, что при поддержке США были организованы поставки «Джавелинов», проведены совместные учения и получена «газовая независимость от России».
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Кровавый погром: неонацисты продолжают уничтожать «Партию Шария» (+ФОТО, ВИДЕО)
По разным регионам Украины прокатилась волна избиений неонацистами активистов «Партии Шария». Анатолий опубликовал видеозапись очередного инцидента с нападением на своего соратника на улице Михайловской в Житомире.
В ролике видно, как в офис партии зашли двое мужчин, один из которых напал на сторонника Шария и жестоко избил его, несмотря на то, что оппонент пытался оказывать сопротивление с помощью газового баллончика.
«Предлагаю это прекрасное видео отправлять в соцсети прекрасного Президента, чей Офис спустил указание на регионы делать такое с абсолютно мирными людьми.
Он же “не видит”, “не слышит” и так далее. Еще раз — Зеленский и прочие ермаки, вам это точно запомнят», — прокомментировал инцидент сам Шарий.
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По данным Ольги Шарий, нападавшего зовут Роман Боровик по кличке «Сатана», он является боевиком карательного полка «Азов».
«Грязное вонючее тупое животное. В нормальной стране — сидел бы. В Украине — избивает людей по одиночке.
Открыто избивает на видео нашего руководителя Житомира.
Его сегодня даже не задержали. Мы ждём», — написала она.
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«Ещё одно нападение на сторонников партии Шария. На этот раз в Черкассах. В нормальной стране после череды угроз и нападений к офисам политсилы должны поставить охрану — полицейских. К сожалению, мы живём в Украине, поэтому полиция не сможет предотвратить нападение.
Коллеги, Telegram-каналы, включайтесь в повестку и поднимайте шум. Это явно не последнее нападение. Другие СМИ, кроме нас, об этом не напишут», — призывают авторы ТГ-канала «Крокодил».
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Порошенко исполняет указания Байдена
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Офис Президента за интервью подарил… посла
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