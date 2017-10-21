Новости Украины и Новороссии 21 октября 2017

Все мы сейчас являемся свидетелями фарса, который развивается в очередной раз в Киеве у стен ВР. Серьезно назвать данное шоу «новым майданом» не решаются даже упоротые украинские «революционеры». Это явно постановочное шоу, в первую очередь, для внутреннего электората. Ну и самую малость для внешних игроков.

К сожалению, наши в целом адекватные СМИ купились на это цирковое представление. Тем не менее «раз звезды зажигают, значит это кому-то надо».

Давайте коротко рассмотрим, что же это за новый зверек под стенами Рады. А уже после чуть более подробнее развернем эти пункты.

Во-первых, невзирая на достаточно большую раскрутку в СМИ Украины, сразу поражает количество людей, вышедших под стены Рады. Их катастрофически мало.

Во-вторых, сами лозунги были исключительно политические. Экономики в них нет. Что, как минимум, странно для страны, население которой стремительно скатывается в нищету.

В-третьих, состав пришедших — это дикая мешанина разных партий, направлений и идей.

В-четвертых, отсутствие на острие по-настоящему сильных лидеров. Считать лидером оппозиции упоротого до истерики грузина — это даже не смешно.

В-пятых, в глаза сразу бросается отсутствие серьезной организации протеста, которым так славился предыдущий майдан. Все как-то уж слишком напоминает образцовый лагерь скаутов.

И в-шестых …. а вот об этом немного позже.

Итак.

1. Людей действительно мало. Предыдущие майданы славились именно тем, что к ним приходил простой народ, а не только идейные и/или проплаченные «титушки». Украинцы банально устали от таких выступлений. В психологии это называется «эмоциональное выгорание».

Если смотреть глубже, то лучше всего подойдет пирамида Маслоу. Чем более обеспечен социальными благами человек, тем выше потребности он пытается реализовать. Но в современной-то Украине уже вторая «потребность в безопасности» порой сложно реализуема. И для большинства украинцев самыми важными задачами, нуждающимися в реализации, стали базовые биологические потребности. И им уже не до политики, гораздо важнее просто выжить. О каком-то сильном комфорте уже никто и не заикается. Люди реально устали от политики.

2. Вторая странность – неужели лидеры, собиравшие и готовившие эти выступления, не понимали, что эти лозунги не пройдут в современной Украине. Крайне маловероятно.

Та же Тимошенко с ее гигантским опытом, умом и интуицией прожжённого политика это, безусловно, отлично понимает. Но тем не менее именно под эти лозунги и выставляют данное сборище.

С большой долей вероятности можно смело сказать, что тут сошлись различные и порой противоречивые интересы. Безусловно, посмотреть, как люди с реагируют на чистую политику, было нужно всем. И власти, и оппозиции.

Также безусловно то, что лучше всего кидать на такую безнадегу того, кого не жалко. И тут фигура Саакашвили подходит идеально. Лучше не придумаешь. И для власти, и для оппозиции просто подарок то, что он таким образом сожжёт свой рейтинг до нуля.

Также для власти очень важно было закрепление негативного результата от такого майдана. Чем больше и чаще люди будут видеть, что такие усилия ни к чему не приводят, тем сложнее их будет поднять на действительно важный протест. Сработает защитная реакция – «а зачем идти, если все равно это ни к чему не приводит?»

Для управления массовыми протестами негативный настрой на результат — это идеальный вариант для власти. До определенного предела разумеется. И вот экономика и может стать таким пределом. Понимая это, нужно давать людям скидывать пар вот на такие нулевые по результату события.

3. Состав данного сборища принципиально вызывает недоумение. Одни из организаторов — люди, состоящие в БПП! А наличие в их рядах группы «азовцев», этих отмороженных домашних птенцов гнезда Авакова, это вообще куда? Та же «Батькивщина» или «Самопомощь» могли вывести на улицу в разы больше людей. И денег и влияния у них хватает.

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Причем из всего этого удивляет, скорее всего, именно наличие небольшой группы «азовцев». Подумайте – для разгона ситуации в кризис их явно мало, а вот для контроля ситуации внутри вполне достаточно. Весьма вероятно, что их задачей было поддерживать все на определенном уровне. Не дать остыть, но и не дать слишком сильно закипать. В общем, достаточно грамотно. Эта публика под такие действия очень хорошо заточена.

4. Лидеры …. ну что тут сказать …. Это вообще сказка по большому счету. Кроме Саакашвили, никто по-настоящему и не пытался «зажечь». Тимошенко, Найем, Лещенко — это люди с колоссальным опытом работы с толпой. Выступление «дамы с косой» (которая у нее снова появилась, кстати) — это феноменальная бледная тень от ее реального потенциала. Так откровенно сливать, это нечто. А эта дурацкая встреча с президентом – то будет, то не будет ….. словно подростки в первый раз сексом занимаются.

5. Организация данного протеста при возможностях всех участников явно тянет на «два с плюсом». И что важно – при тех возможностях, что есть у власти, перехватить на далеких подступах те же полевые кухни, машины с палатками и т.п., это вообще не вопрос. Однако их спокойно провезли.

В ночь на 19 октября у стен Рады все до безобразия напоминает второй день в образцовом пионерском/скаутском лагере. В первый день побузили слегка, познакомились, так сказать. Во второй день уже можно и поспать спокойно. Той же нацгвардии наблюдается минимальное количество.

А вот в-шестых ….. Тут прошло очень много интересного и пока мало заметного.

Одним, на мой взгляд, из ключевых моментов, который многие упустили, было феерическое выступление Рабиновича в эфире «112 канала».

В этом выступлении он прямым текстом сказал, что за покушениями на него и поджогом его дома оказались одни и те же молодые люди, которых НЕПОСРЕДСТВЕННО впрямую наняли …… там-там-там (барабанная дробь) …. Руководители фракции «Оппозиционный блок», господа Бойко и Левочкин.

Более того, помогли ему выяснить это спецы СБУ, которых он усиленно расхваливал за профессионализм. И взяли этих исполнителей именно внутри толпы под стенами Верховной рады. А вот это уже гораздо серьезнее, чем этот «местечковый майданчик».

Понятно, что как оппозиция они так себе. Ну какие из бывших «регионалов» оппозиционеры? Это обиженные, униженные и оскорблённые бывшие «хозяева страны», отодвинутые от реальных денег нынешней властью. И именно на их поле играет партия «За жизнь!» Рабиновича.

Финиш этого «крысиного забега» пока далек, и к чему приведет этот забег, пока не ясно.

Но вот то, что «Оппозиционному блоку» за полтора года до новых выборов нанесен сильнейший удар, это факт. С учетом следствия, по-украински специфичного и порой очень неторопливого, мы увидим результаты за полгода до выборов, когда исправлять времени не будет вовсе.

Будет ли это окончательный конец «регионалов», время покажет. Они там тоже не балерины на детском утреннике.

Так что тут нас ждет очень много интересного. У меня нет к ним симпатии, на мой взгляд, они обычные крысы, как и все остальные в «верховной раде украины» (именно с маленьких букв). Злорадства, впрочем, тоже нет. «Будем посмотреть … будем…»

В общем, власть разыграла интересную многоходовку, призванную сбить настрой и обнулить серьезные протесты. По пути выполняя множество мелких задач, опускание Саакашвили ниже нуля и показа его заокеанским кураторам всей никчёмности данного персонажа, перенос фокуса внимания с пенсионной и медицинской реформ на «депутатскую неприкосновенность», повышение рейтинга отдельных политиков, развал внутри «Оппоблока» и т.д. и т.п. В минусе, как обычно, простые люди ….

P.S. …. дорогие украинцы, уезжали бы вы из этого дурдома …. если уж сами не можете, то хоть детям помогите уехать. Здоровыми во всех смыслах им не вырасти в такой … ээээ … кучи отнюдь не мёда.

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Алексей Белоусов, специально для «Русской Весны»