Весь Дудь за 30 минутъ. Константин Сёмин – Злоба дня

Зачем снят этот фильм, почему его форсят Кудрины и прочие? Почему работает музей ГУЛАГа, почему снимаются антисоветские фильмы, почему ставятся памятники и открываются Ельцин-центры с филиалами на руинах предприятий? И почему все это не работает. Не в Сталине дело. Дело в том, что всей этой ложью, всем этим гнусным враньем нас – в том числе молодежь — пытаются отвлечь от реальности. От реальной картины. От того, что каждый день у нас происходит перед носом. Но то, что у нас перед носом – страшнее Сталина. И страх перед Сталиным, о котором постоянно говорит Дудь — не такой старшный, как страх перед реальностью. И этим страхом перед реальностью фильм Дудя пропитан от первого до последнего кадра. Новое поколение ничего не боится? Ни воронков, ни лагерей? Ой-ли?







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#КонстантинСемин #ЗлобаДня #Колыма

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0v6uJOHGcDY