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Весь Дудь за 30 минутъ. Константин Сёмин – Злоба дня

09:11. 2 мая 2019 Просмотров - 211 Один комментарий Опубликовал:

Зачем снят этот фильм, почему его форсят Кудрины и прочие? Почему работает музей ГУЛАГа, почему снимаются антисоветские фильмы, почему ставятся памятники и открываются Ельцин-центры с филиалами на руинах предприятий? И почему все это не работает. Не в Сталине дело. Дело в том, что всей этой ложью, всем этим гнусным враньем нас – в том числе молодежь — пытаются отвлечь от реальности. От реальной картины. От того, что каждый день у нас происходит перед носом. Но то, что у нас перед носом – страшнее Сталина. И страх перед Сталиным, о котором постоянно говорит Дудь — не такой старшный, как страх перед реальностью. И этим страхом перед реальностью фильм Дудя пропитан от первого до последнего кадра. Новое поколение ничего не боится? Ни воронков, ни лагерей? Ой-ли?



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#КонстантинСемин #ЗлобаДня #Колыма

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0v6uJOHGcDY

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 289 141
    Онуфрий 2 мая 2019 в 9:27

    Не знаю зачем сняли фильм, наверное чтобы Сёмину было о чём снимать ролики. Ни смотрел ни то, ни другое и не собираюсь смотреть.

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