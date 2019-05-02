Три смерти Ивана Громака: 16-летний Герой поймал вражескую гранату, задушил офицера и убил другого фашиста лопатой (ФОТО)

Посвящается нашему общему празднику Великой Победы.

Племянница Ольга Талан из Симферополя попросила рассказать о моем отце: ее сыну в школе задали сочинение о родственниках — участниках Великой Отечественной войны. Я переслал Ольге свою публикацию об отце «Он на войне мужчиной был» в журнале «История в подробностях» и стихотворение Александра Твардовского «Иван Громак». А еще рассказал, что ее дедушка Талан Илья Сергеевич (родной брат моей мамы) освобождал в 1944 году Севастополь.

На фото мой отец гвардии старший сержант Иван Громак в Берлине, май 1945 года

В приказе по артиллерийскому полку 414 стрелковой Анапской Краснознаменной дивизии о награждении его медалью «За отвагу» говорится: «Тракторист 6 батареи младший сержант Талан Илья Сергеевич 8 и 9.5 44 г. под сильным артиллерийско-минометным огнем противника произвел перемещение материальной части на новые огневые позиции и обеспечил своевременный подвоз боеприпасов». А чуть раньше в сентябре 1943 года Илья Сергеевич Талан был награжден медалью «За боевые заслуги».

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Поэт Евгений Агранович очень точно сформулировал мысль о статистике войны для каждой семьи: «Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой».

Эти строки песни из замечательного фильма «Офицеры» и о нашей семье. В начале сороковых годов прошлого века среди родных моей мамы и отца, проживающих на юге Украины, большинство мужчин оказались призывного возраста. Все они в трудную для Отечества пору стали на его защиту. В июне 1941 года младший политрук Громак Сергей Григорьевич (старший брат отца) заканчивал службу в Брест-Литовске.

В конце мая моя бабушка Лена получила письмо, что скоро он приедет в родную Новоалексеевку. Но на рассвете 22 июня 1941 года Сергей Григорьевич Громак вместе с товарищами первыми приняли бой в Брестской крепости.

Позже бабушка получит извещение «Ваш сын пропал без вести». Бывая в Брестской крепости, я всегда приношу цветы к могилам с надписью «Неизвестный». Возможно, в какой-то из них спит вечным сном и мой дядя.

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Добровольцем в первый день войны с отдельным штурмовым комсомольским инженерно-саперным полком ушел на фронт шестнадцатилетний Громак Иван Григорьевич, мой отец. В последние годы рассекреченные архивы документально могут подтвердить, как он воевал (сам отец о войне рассказывать не любил).

Приказом по войскам 21-й армии сапер отдельного штурмового инженерно-саперного батальона красноармеец Иван Громак был награжден орденом Красного Знамени.

Цитирую строки из наградного листа, подписанного командиром 3-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона майором Бахаревым: «Исключительную отвагу и беззаветную храбрость проявил 28.8.43. при штурме высоты 244,3. Ведя огонь из ПТР, подавил пулеметную точку противника. Подобрался на 100 м. к противотанковой пушке противника и вывел ее огнем ПТР из строя. Офицер фашистский бросил в него гранату. Поймав ее на лету, бросил ее обратно, а также и свою гранату, уничтожив трех солдат противника.

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На обороте карточки он сделал надпись: «Не печалься, мама. Это воин-победитель, и он гордо стоит на вражеской земле», один из наградных листов отца

Когда осколками снаряда его ПТР было разбито, он в рукопашной схватке задушил вражеского офицера. Будучи при этом тяжело ранен, лопатой раскроил череп еще одному немцу…»



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После этого боя отец попал в госпиталь. Излечившись, рвался в свой родной полк, но фронту нужны были танкисты. И тут Иван Громак воевал достойно.

Приказом по частям 19-й гвардейской механизированной Нижнеднепровской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого дивизии механик-водитель Т-34 26-го танкового полка гвардии старший сержант Иван Громак был награжден орденом Красной Звезды.

Вот строки из представления: «Тов. ст. сержант Громак в боях по защите г. Севастополя проявил беспредельное мужество. Смело производил минирование участков местности перед носом противника. После получения ранения был отправлен в госпиталь. После лечения участвовал в Сталинградских боях, взятии Минска, Вильно, форсировал реку Неман в должности механика-водителя. Танк, который вел Громак, был всегда впереди подразделения. Вывод: за проявленное умение водить танк в любых условиях, решительность и смелость Громак достоин к награждению орденом „Красной звезды“. Командир 1 танкового батальона Довганчин».

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А еще у меня дома хранится отцовский орден «Отечественной войны 1 степени», многочисленные медали, среди которых «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», « За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Храню я и его украинский орден «За мужнисть», медали за труд.

Моя бабушка Лена за время войны получила на отца две похоронки.

Вторую в январе 1945 года. Запись о том, что гвардии старший сержант Громак погиб 20 января 1945 года и похоронен в Лодзинском воеводстве Польши севернее 5 километров м. Пиотркув, я нашел в архиве. Но отец тогда не погиб, был контужен, не мог говорить. В госпитале подлечили, дошел на своем танке до Берлина. В начале этого года в издательстве «Вече» в серии «Военные приключения» вышла книга писателя из города Луцка Сергея Бортникова «Три смерти Ивана Громака».

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Старшая сестра отца Мария Григорьевна Громак накануне войны вышла замуж за школьного учителя немецкого языка Семена Путрю. В армию молодого учителя не призвали по причине инвалидности, и он оказался на оккупированной территории. Немцы привлекли учителя для работы в качестве переводчика.

Как рассказывали очевидцы, Семен Григорьевич всячески помогал нашим военнопленным, за что и поплатился.

На него кто-то донес, и переводчик сам оказался в лагере смерти. В архиве я нашел информацию о том, что Путря Семен, лагерный номер 23711, погиб в плену 19 января 1944 года. Место захоронения: Германия, Тюрингия, лагерь Бухенвальд…

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Мои родители: Громак Валентина Сергеевна, Громак Иван Григорьевич

Моя мама, Валентина Сергеевна Талан, жила в селе Юрьевка Приморского района Запорожской области. Четыре ее старших брата с первых дней войны ушли на фронт. О том, как воевал Илья Сергеевич Талан, я упоминал выше. Еще один мамин брат — Дмитрий — был призван Андреевским РВК, сражался с фашистами на родной украинской земле.

После освобождения от гитлеровцев Запорожской области тетя Дуня (его жена) получила извещение, что красноармеец Талан Дмитрий Сергеевич пропал без вести в декабре 1943 года. И сегодня не знаем мы, где его могила…

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Еще один мамин брат Евгений Сергеевич Талан учительствовал в селе под Кривым Рогом. С началом войны лейтенант Талан уже воевал в 1020 стрелковом полку.

Тяжело раненный под Брянском, он попал в плен, находился на территории Польши в Шталаге 1V В и был освобожден 8 мая 1945 года.

Согласно архивным данным был репатриирован и направлен в 47 учебную стрелковую дивизию.

Его жена Мария Яковлевна Талан 26 июня 1941 года ушла медсестрой на фронт. В архиве я нашел представление на нее к награждению медалью «За боевые заслуги»: «Младший лейтенант медицинской службы Талан М. Я. работает в инфекционном госпитале 1791. Не щадя здоровья и сил, нередко сутками без отдыха ухаживала за тяжело больными. Имеет множество благодарностей. Трудолюбива».

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Свирид Сергеевич Талан, 1908 года рождения, еще один мамин брат, после окончания педагогического института в Бердянске работал заведующим отделом образования в одном из районов Запорожской области. Член ВКПб с 1932 года. С началом войны был призван в действующую армию, служил политработником в авиадивизии вместе с сыном Сталина. Войну закончил в Японии, затем служил в Китае. Уволился в запас подполковником. В архиве я нашел сведения, что капитан Талан Свирид Сергеевич — зам начальника по политчасти головного склада 1955 60 РАБ СВА СЗФ в 1943 году был награжден медалью «За боевые заслуги».

С каждым годом всё меньше остается тех, кто пережил страшное лихолетье Великой Отечественной войны.

В сентябре 2011 года не стало и моей мамы — последнего в нашей семье живого свидетеля тех страшных событий. Я храню ее трудовые награды. А еще свидетельство того, что фашистского лиха она хлебнула вдоволь.

Обложка книги «Три смерти Ивана Громака»



Фашистские прихвостни-полицаи в 1943 году отправили ее в Германию на рабский труд, издевательства. О тех событиях остался у меня документ из управления службы безопасности Украины, в котором говорится, что Громак (Талан) Валентина Сергеевна в августе 1943 года была насильно отправлена в Германию и работала сельхозрабочей в селе Брандлехт (область Оснабрюк), освобождена 4 апреля 1945 года. В документе также говорится: «Данными о совершении Талан В. С. преступлений против государства не располагаем».



Через несколько дней мы будем отмечать 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне.