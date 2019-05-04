«Да Винчи» из Харькова: Танковый гений, внёсший большой вклад в победу над нацистами — Александр Морозов (ФОТО, ВИДЕО)

Выпуск Т-34 на Уральском танковом заводе номер 183 неотрывно связан с именем Главного конструктора среднего танка — Александра Александровича Морозова (1904 — 1979 гг.).

В Нижний Тагил из Харькова он прибыл первым же эшелоном и сразу включился в напряженную работу. К этому времени Александр Александрович уже имел колоссальный опыт в проектировании танков — стоял у истоков отечественного танкостроения, работал в харьковском КБ с начала тридцатых годов, участвовал в освоении производства танков серии БТ и Т-34. Об этом в материале Музея истории и бронетехники Уралвагонзавода (УВЗ), где гениальному конструктору посвящена экспозиция.

А. А. Морозов — человек незаурядного ума, яркая творческая личность. Не зря в родном харьковском Конструкторском бюро коллеги называли его «да Винчи».

Во время Великой Отечественной войны пригодились и способности Александра Александровича как руководителя. Перед инженерами стояла задача создания принципиально новой в танкостроении технологии поточно — конвейерного массового производства танков!

А сколько раз идеи конструкторов, возглавляемых А. А. Морозовым, спасали завод от, казалось бы, неизбежных остановок производства. Прекратились поставки каучука для обрезинивания опорных катков? Разработали безбандажные катки с внутренней амортизацией! Нужен новый воздухоочиститель двигателя? Александр Александрович разработал его за одну ночь!

А. А. Морозов уехал в родной Харьков в 1951 году, где занялся разработкой нового среднего танка.

Его вклад в создание средних танков Т-34 и Т-54, а также основного Т-64 переоценить невозможно! А. А. Морозов — доктор технических наук, дважды Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской премии. Трижды Лауреат Государственной премии. Кавалер трех орденов Ленина, Октябрьской революции, Суворова II степени, Кутузова I степени, Красной Звезды. Трижды награжден орденом Трудового Красного Знамени.

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