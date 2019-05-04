Главная » Вооруженные силы, История, Творчество

«Да Винчи» из Харькова: Танковый гений, внёсший большой вклад в победу над нацистами — Александр Морозов (ФОТО, ВИДЕО)

04:31. 4 мая 2019 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:
«Да Винчи» из Харькова: Танковый гений, внёсший большой вклад в победу над нацистами — Александр Морозов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Выпуск Т-34 на Уральском танковом заводе номер 183 неотрывно связан с именем Главного конструктора среднего танка — Александра Александровича Морозова (1904 — 1979 гг.).

В Нижний Тагил из Харькова он прибыл первым же эшелоном и сразу включился в напряженную работу. К этому времени Александр Александрович уже имел колоссальный опыт в проектировании танков — стоял у истоков отечественного танкостроения, работал в харьковском КБ с начала тридцатых годов, участвовал в освоении производства танков серии БТ и Т-34. Об этом в материале Музея истории и бронетехники Уралвагонзавода (УВЗ), где гениальному конструктору посвящена экспозиция.

А. А. Морозов — человек незаурядного ума, яркая творческая личность. Не зря в родном харьковском Конструкторском бюро коллеги называли его «да Винчи».

Во время Великой Отечественной войны пригодились и способности Александра Александровича как руководителя. Перед инженерами стояла задача создания принципиально новой в танкостроении технологии поточно — конвейерного массового производства танков!

А сколько раз идеи конструкторов, возглавляемых А. А. Морозовым, спасали завод от, казалось бы, неизбежных остановок производства. Прекратились поставки каучука для обрезинивания опорных катков? Разработали безбандажные катки с внутренней амортизацией! Нужен новый воздухоочиститель двигателя? Александр Александрович разработал его за одну ночь!

А. А. Морозов уехал в родной Харьков в 1951 году, где занялся разработкой нового среднего танка.

Его вклад в создание средних танков Т-34 и Т-54, а также основного Т-64 переоценить невозможно! А. А. Морозов — доктор технических наук, дважды Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской премии. Трижды Лауреат Государственной премии. Кавалер трех орденов Ленина, Октябрьской революции, Суворова II степени, Кутузова I степени, Красной Звезды. Трижды награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Читайте также: Три смерти Ивана Громака: 16-летний Герой поймал вражескую гранату, задушил офицера и убил другого фашиста лопатой (ФОТО)

«Да Винчи» из Харькова: Танковый гений, внёсший большой вклад в победу над нацистами — Александр Морозов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Да Винчи» из Харькова: Танковый гений, внёсший большой вклад в победу над нацистами — Александр Морозов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Да Винчи» из Харькова: Танковый гений, внёсший большой вклад в победу над нацистами — Александр Морозов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
«Да Винчи» из Харькова: Танковый гений, внёсший большой вклад в победу над нацистами — Александр Морозов (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1556646107

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Мошенники на ТВЦ? [Обманутая Россия]
... (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с... уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь. Подпишись на...
Русский гений
... Новороссию, пусть даже с Харьковом, Одессой и Херсоном, и... будет возрастать. Однако гений является гением именно потому, что ...фашисты могут победить русских, да ещё там, где их ...её легализации. Незаконное правительство, да ещё запятнавшее себя преступлением,...
Осторожно НТВ! «Обольем грязью! Дорого!» [Разоблачение ЛЖИ о Светлане Ладе-Русь (Пеуновой)]
... уши», чтобы хоть как-нибудь да оболгать порядочного человека. Есть мнение... (Ладе-Русь). Узнаете, как живется гению в своей стране. Познакомьтесь с... уникальным человеком, русским гением - Светланой Ладой-Русь. http://обманутая...
В.И. Петрик. Ложь и правда
В передаче интервью с русским учёным Виктором Ивановичем Петриком. Попытка разобраться в той информационной ситуации, которая сложилась вокруг него и его изобретений. - Академия Наук и Виктор Петрик- Американские оценки- Тюрьма в жизни Виктора Петрика- ...
УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕЛЬФИНОВ
Один геленджикский дед, рассказывал моему приятелю, о карательных действиях, в которых он принимал участие уже в двадцатые годы Советской власти. Как в горах Геленджикского района по разнарядке из Москвы искали и уничтожали поселения недобитых «беляков» –...
Видеоответ Левашову Н.В.
Видеоответ Леванову Н.В. на его видео Николай Левашов Об оппонентахИсточник http://via-midgard.info/

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)