Морозко (1964)
16:44. 2 мая 2019 Просмотров - 90 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Было у старика и старухи две дочки, Настенька, старикова, и Марфушка, старухина. Настенька была девушкой доброй и работящей, а Марфушка… Впрочем все, наверное, знают историю о том, как злая старуха послала Настеньку в лес лютой, холодной зимой, а та познакомилась там с Морозко, щедро ее одарившим. Ну а что, стало с "Марфушенькой-душенькой", когда ту, обезумев от жадности, послала в лес злая старуха,
Источник: http://nashaplaneta.su/news/morozko_1964/2019-05-02-68292
Вот что осталось великого от СССР это так же и кинематограф! Было много режиссёров, но отдельно стоял великий советский сказочник Александр Роу! Добрые, светлые русские сказки по сей день любимы детьми и вызывают теплую ностальгию родителей. Ни один современный российский детский фильм сказка, как их теперь называют фентези, да же близко сравнится не могут то что создал Александр Роу.)))