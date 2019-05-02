Морозко (1964)

Было у старика и старухи две дочки, Настенька, старикова, и Марфушка, старухина. Настенька была девушкой доброй и работящей, а Марфушка… Впрочем все, наверное, знают историю о том, как злая старуха послала Настеньку в лес лютой, холодной зимой, а та познакомилась там с Морозко, щедро ее одарившим. Ну а что, стало с "Марфушенькой-душенькой", когда ту, обезумев от жадности, послала в лес злая старуха,

Источник: http://nashaplaneta.su/news/morozko_1964/2019-05-02-68292