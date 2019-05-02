Как наши десантники на совместных учениях, китайским спецам невозможное показывали

Учения проходили в 2005 году, когда две державы налаживали отношения. «Мирная миссия». План проведения был стандартный, поэтому проблем быть не должно. Но даже при таких учениях, интерес был вызван со стороны США.Главная боевая задача стояла — препятствие массовых беспорядков, где на помощь приходили наши силы. ВДВ, ВМФ и ВВС.Уже на первых этапах учений, наши парни показывали мастер класс. Быстрая реакция, четкое понимание поставленных задач и самое главное, силу духа.Так произошло после выгрузки на сушу. Командование поставило несколько условий, которые наши бойцы должны были выполнить.Рота десантников, вошла на предполагаемую территорию, где были условные раненые солдаты и принялись за выполнение задачи.Мы с товарищами были около рыночной площадки и ждали парней из России. По приказу, они должны были нас эвакуировать на базу. Они не знали, где она находится и сколько идти. Об этом должны были доложить им мы на месте.И вот через несколько минут появляются они. Здоровые парни со звериным оскалом. Тогда мне казалось, что они идут не спасать нас, а превращать в лапшу. Таких грозных лиц я никогда не видел.Ко мне подбежал один десантник, сказал что-то на русском и закинул меня на плече. На фоне этого великана, я был маленькой пуговкой, которую он забросил на плече. Тогда я узнал, что бойцы из России огромного роста и силы.Тогда мы доложили их командиру, что до лагеря 20 км пути. Честно говоря, я ожидал совсем другую реакцию. Мне казалось, что 20 км в неизвестной местности, станет для них поводом для грусти.Но они просто взяли карту и пошли. Да, они просто взяли и пошли! Мы были в шоке. Их командование выдавали очень жесткие приказы. Несмотря на то, что это были учения, парни выполняли такие задачи, которые даже на войне не выполняют.Главное условие перед десантниками из России было — не останавливаться. 20 километров без остановки, держа на плечах наши тела. По природе я весил на тот момент 58 кг, плюс обмундирование на 15.И этот парень без особых усилий закинул меня на плече и шел уверенно в колоне. Я мельком смотрел на лица других парней и удивлялся. По их лицу тек пот ручьями. Кто-то прихрамывал. Кто-то постоянно поправлял раненного. Но они шли. Шли и не останавливались.Когда мы перешли контрольную точку в 10 километров, наши спасатели были уже на пределе. Я не мог представить, что человек способен на такое. Выдержать такие нагрузи и на такой жаре, это сверхъестественное.Я видел, как их ноги постепенно прижимались к земле, лица были все красные, парни просто выдавливали из себя последние силы. Такой выдержки и силы духа, можно увидеть только у русских.Наши тренировки очень жесткие и требует невероятной силы духа, но эти парни делали невозможное. И вот мы дошли до лагеря. Парни построились около своего штаба, и тут мы увидели нечто.К ним подошел здоровенный командир в голубом берете, подергал каждого за броню, что крикнул на русском и они побежали обратно. После нам рассказали, что они пробежали еще 20 км обратно и по условиям, помогали нашим товарищам в намеченном квадрате.Эти парни просто монстры. Они не люди. Они самые настоящие роботы. Сделать такое, просто невероятно. Такие нагрузки на организм, могут выдержать только роботы…и русские. Восхищаюсь этими парнями. Россия — родина богатырей.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8745753.html