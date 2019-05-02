Бездарный переворот
Блумберг о провале очередного военного переворота в Венесуэле.
Бездарный переворот
Это был хитроумный ход, который с самого начала казался рискованным предприятием. Во вторник перед рассветом Хуан Гуайдо в сопровождении его политического наставника Леопольдо Лопеса и небольшой группы солдат, нарушивших субординацию, выступил с посланием к Венесуэле и миру: момент для свержения авторитарного режима Николаса Мадуро наступил.
К вечеру, когда Мадуро все еще твердо контролировал армию, Лопес нашел убежище в резиденции посла Чили в Каракасе, а с улиц стали уходить протестующие, ответившие на призыв Гуайдо присоединиться к тому, что он назвал операцией "Свобода".
Хотя это, вероятно, не является смертельным ударом по Гуайдо и трехмесячным усилиям сместить с поста Мадуро, но это был, безусловно, самый большой провал. И это поднимает важные вопросы: использует ли Мадуро этот момент, чтобы осуществить его давнюю угрозу окончательно упечь Гуайдо в тюрьму? Если это произойдет, то как отреагируют США, фактический лидер международной коалиции, поддерживающей Гуайдо как легитимного лидера Венесуэлы?
Вся эта история была настолько странной – у Гуайдо, судя по всему, нет военной мощи, чтобы иметь какие-то шансы - что было трудно понять события этого дня. Одним объяснением, данным советником по национальной безопасности Джоном Болтоном, было то, что была заключена закулисная сделка и что ключевые члены режима Мадуро согласились на измену, создав предпосылки для того, чтобы Гуайдо легко взял власть.
Госсекретарь Майк Помпео утверждал на "Си-Эн-Эн", что Мадуро на самом деле направлялся во вторник в Гавану, когда его союзники в российском правительстве уговорили его не уезжать. Российское правительство отрицало это в среду, когда пресс-секретарь Министерства иностранных дел Мария Захарова сказала "Си-Эн-Эн", что США используют "фейки как часть информационной войны".
Болтон обратился к министру обороны и председателю верховного суда Венесуэлы через Твиттер, сказав, что это их последний шанс признать Гуайдо и избежать санкций, или же "пойти ко дну вместе с кораблем". Сенатор Марко Рубио, который играет ключевую роль в формировании политики США в отношении Венесуэлы, написал в твите, что высокопоставленные венесуэльские должностные лица, публично поддерживающие Мадуро, "работали над тем, чтобы избавиться от него", и что их двойная игра вскоре будет раскрыта.
Министр обороны Владимир Падрино Лопес, один из этих должностных лиц, выступил по телевидению и объявил, что люди, замешанные в попытке переворота, "смешны", назвав то, что произошло, "бездарным переворотом".
Болтон настаивал, что это не было государственным переворотом, потому что Мадуро украл выборы в прошлом году; Гуайдо как глава национальной ассамблеи является конституционно уполномоченным и.о. президента. Он сказал, что "кубинские подонки" угрожают венесуэльским военным, которые иначе бы перешли на другую сторону.
Президент Трамп выступил с угрозой "полного и всеобъемлющего" эмбарго в отношении Кубы.
События вторника – за день до запланированных антиправительственных демонстраций в стране – начались с побега Лопеса, бывшего мэра района Каракаса, который в 2015 году был приговорен почти к 14 годам тюрьмы по обвинениям, включавшим подстрекательство к насилию. Он был отправлен под домашний арест в июле 2017 года с приказом хранить молчание, и его неожиданное появление вместе с Гуайдо стало сенсационным поворотом.
Когда рассвело, Гуайдо объявил о "конечном этапе" усилий покончить с катастрофическим правлением Мадуро, который довел когда-то богатую нефтяную державу до хаоса и почти голода.
"Это утро для всех нас, чтобы выйти на улицы, для гражданских и солдат", – сказал Лопес, стоя с Гуайдо рядом с военной авиабазой в восточной части Каракаса. Он сказал, что был освобожден его надзирателями. "Сегодня мы убеждены, что этот процесс необратим".
В течение более чем 10 часов в Каракасе и в десятке других городов стоял гул от слезоточивого газа, пока правительственные войска подавляли протесты. Национальная полиция и гвардейцы с помощью бронированных транспортных средств заблокировали основные магистрали и развернули обратно толпы людей. Сторонники Мадуро попросили жителей собраться рядом с президентским дворцом Мирафлорес, чтобы продемонстрировать силу, и сотни людей пришли.
"Оппозиция призвала к гражданско-военному восстанию, но потерпела неудачу в обоих случаях. Партиям не удалось собрать и скоординировать достаточно протестующих, также они не убедили достаточно значительные группы военных нарушить субординацию", – сказал Димитрис Пантулас, политолог из Каракаса. "Все было поспешным".
Попытка оппозиции выглядела химерически в течение всего дня, напоминая январское заявление Гуайдо, что он берет на себя руководство правительством. Он назначал послов и чиновников и был признан более чем 50 государствами. Но без силы военных его президентство является совершенно символическим. Нет никаких сомнений, что в стране и среди ее правящей бюрократии существует большое недовольство Мадуро и широкая поддержка смены власти. Гуайдо и его советники считали, что посредством объявления о восстании они его на самом деле создадут.
Какое-то время это казалось возможным. Пока протестующие бросали камни и "коктейли Молотова", в колумбийском приграничном городе Кукута стояли наготове десятки живущих в изгнании офицеров. Но они не перешли по мосту в Венесуэлу, так как местные представители Гуайдо приказали им вернуться в их гостиницы, согласно Хосе Ньето, бывшему сержанту-майору Национальной гвардии.
После обеда Лопес вместе со своей женой и одной из их дочерей появился в резиденции посла Чили, согласно министру иностранных дел этой страны Роберто Ампуэро. Лопес позднее покинул резиденцию и отправился в посольство Испании, заявило правительство Чили.
В Госдепартаменте в Вашингтоне Эллиот Абрамс, спецпредставитель США по Венесуэле, сказал, что он не "будет делать прогнозы о том, что произойдет сейчас или завтра или послезавтра". Операция "Свобода" Гуайдо, добавил он, "не возникла на ровном месте. Она проводилась как часть длительного процесса восстановления конституции".
Вечером во вторник Мадуро пригрозил на государственном телевидении предпринять меры против людей, "поощряющих государственный переворот", как он выразился. "Они не могут остаться безнаказанными". Он сказал, что прокуроры страны расследуют "всех, кто причастен". Он высмеял утверждение Болтона о том, что утром он направлялся в Гавану.
Гуайдо сказал в Твиттере, что оппозиция находится "в процессе, который не остановить". Когда улицы опустели, он, похоже, оказался неправ, но надежда все еще не угасла.
"Или мы продолжим выходить и протестовать, или же мы смиримся с сегодняшней ситуацией еще на 20 лет или больше", – сказал Алехандро Койман, 25-летний студент, когда он шел по пугающе тихому Каракасу. "Спичка зажжена. Пути назад нет".
http://perevodika.ru/articles/1174331.html – цинк
Касательно вопросов об оптимизме оценок.
Надо понимать, что против Венесуэлы ведется гибридная война, где целью является свержение конституционного строя и законного правительства, с последующим захватом контроля над венесуэльской нефтепромышленностью и усиления давления на Кубу и Никарагуа и выдавливанием Китая и России из Латинской Америки. На данном этапе Мадуро при поддержке России, Китая и Кубы выиграл ряд условных сражений, сорвав тем самым планы по захвату Венесуэлы в январе-феврале 2019 года, но это не означает выигрышь войны. Можно выигрывать сражения и в итоге проиграть войну. Поэтому очередное поражение США и их марионетки, не должно вводить в заблуждение.
США не отказались от своих целей, рассчитывая в крайнем случае перейти к прямой военной агрессии, чтобы добиться желаемого. Этот вариант до сих пор на повестке дня и зная история многочисленных военных агрессий США в Латинской Америке, было бы опасно игнорировать такой вариант. Поэтому подавив очередной неудачный военный переворот, оказавшийся действительно, весьма бездарным (ЦРУ и Ко явно халтурно подошли к вопросу, причем уже не первый раз), нет никаких гарантий для Венесуэлы, что повторные попытки не последуют.
Митинги и забастовки, которыми угрожает Гуайдо, это прикрытие – они не приведут к уходу Мадуро, недостаточно массовости – ставка очевидно делается либо на силовой захват власти, либо на измену военных. Пока армия на стороне Мадуро, желаемые США сценарии не проходят. Отсюда и вбросы про "измену Падрино" и "Россию, которая запрещает Мадуро бежать из страны". Это все из той же оперы, что и вбросы про "ЧВК Вагнер в Венесуэле" и "Кубинские советники прячутся за дверью". США тут ничего нового не придумывают – ровно тоже самое они заявляли при Асада, который не ушел, потому что Россия помешала ему бежать в Никарагуа, Венесуэлу и куда-то еще, а верхушка САА вскоре в полном составе перейдет на сторону "зеленой оппозиции". Но как мы знаем по итогам 8 лет войны в Сирии, далеко не всегда у США получается реализовать желаемое. Так что и в Венесуэле исход видится не столь уж предопределенным. Это игра на три результата, где у США пока не складывается.Итог определит как внутренняя борьба в самой Венесуэле, так и борьба на дипломатическом уровне, где Россия и Китай работают над тем, чтобы затруднить США легитимизацию своих действий в отношении Венесуэлы.
Значит ли это, что в Венесуэле нет объективных проблем? Конечно нет. Проблем, особенно экономических у Венесуэлы выше крыши, как по причинам особенностей местной экономики ориентированной на экспорт нефти и половинчатого характера реформ Чавеса, так и по причинам санкционного давления США. Не купировав наиболее острые экономические проблемы, Мадуро будет тяжело стабилизировать ситуацию даже при победе над оппозицией. США пользуются этими слабостями Венесуэлы, точно также как пользовались слабостями Ливии и Сирии, чтобы сменить там правящие режимы манипулируя объективно существующим недовольством.
Но что хотелось бы выделить, тот способ, который избрал Мадуро достаточно наглядно показывает абсурдность тезиса о "диктатуре в Венесуэле", наоборот, если в чем и можно упрекнуть Мадуро, так это в излишней демократичности и либерализме. Шутка ли – "диктатор" Мадуро в свое время победил оппозиционного кандидата Каприлеса на свободных выборах с перевесом несколько процентов, а большая часть местных СМИ находится в частных руках. Не говоря уже о том, что оппозиционные вожди бегают по стране как тараканы на давно не убиравшейся кухне.
Иной "тиран" уже давно бы начал закатывать в асфальт американских марионеток, как это делал тот же Асад. Или как сделал Каримов в Андижане.
По исходу борьбы за Венесуэлу, можно будет наглядно посмотреть, какой путь в разговоре с американскими марионетками предпочтительней. Призывы к переговорам или сразу пулю в голову, чтобы перейти к самой сути отношений с американскими марионетками.
Пример "кровавого тирана Асада" показывает, что второй путь более действенный (Асад никуда не ушел, стратегические планы США на весь регион были сорваны и гегемон потерпел стратегическое поражение), но у Мадуро с его двойственной стратегией внутриполитической борьбы есть возможность доказать, что в этом вопросе не все так однозначно.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4960433.html
Сейчас блюмберги будут изучать ошибки в своей грязи.