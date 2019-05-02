1913. 300-летие дома Романовых. Часть 2. Торжества в Москве 24 мая
12:37. 2 мая 2019 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
1913. 300-летие дома Романовых. Часть 1. Торжества в Костроме
Въезд императорской свиты через Триумфальные ворота
Въезд императорской свиты через Триумфальные ворота
Императорский кортеж проезжает по городской улице
Император Николай II у палат бояр Романовых
Е.И.В. Государь Император с Августейшими Детьми выходит из Палат Бояр Романовых
Проезд царского кортежа по Тверской улице в день высочайшего прибытия в Москву на торжества в честь 300-летия дома Романовых
На Красной площади в ожидании прибытия Государя
На Красной площади в ожидании прибытия Государя
На Красной площади в ожидании прибытия Государя
Прибытие Николая II и Александры Федоровны на Красную площадь
Императорский кортеж проезжает по Красной площади и заворачивает в Кремль
Императорский кортеж следует в Успенский собор
Императорский кортеж следует в Успенский собор; в экипаже (справа) – великая княгиня Елизавета Маврикиевна
Великие княгини в экипаже у Успенского собора; 2-я слева – великая княгиня Ксения Александровна; 1-я справа – великая княгиня Ольга Александровна
Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Федоровна и Августейшие дети Их Императорских Величеств
Шествие Их Императорских Величеств в Успенский Собор
Шествие Их Императорских Высочеств Августейших дочерей в Успенский Собор
Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей в экипаже у Чудова монастыря
Император Николай II и императрица Александра Федоровна во время торжественного выхода в Кремле
Император Николай II и императрица Александра Федоровна во время торжественного выхода в Кремле
Император Николай II и императрица Александра Федоровна во время торжественного выхода в Кремле
Отъезд императорской семьи и сопровождающих лиц из Новоспасского монастыря
Обелиск в честь 300-летия Дома Романовых
Праздничное оформление здания Благородного собрания на Большой Дмитровке во время проведения торжеств по случаю 300-летия царствования
Адрес императору Николаю II от российского дворянства к 300-летию царствующего Дома Романовых
Билет для пропуска фрейлины княжны Евдокии Дмитриевны Голицыной на места торжеств в дни празднования 300-летия дома Романовых
Слава Труду, что этих царей, аристократов и помещиков свергли в 1917 году и мне повезло родиться и жить в свободной Российской Советской Федеративной Социалистической Республике.