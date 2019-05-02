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1913. 300-летие дома Романовых. Часть 2. Торжества в Москве 24 мая

12:37. 2 мая 2019 Просмотров - 59 Один комментарий Опубликовал:



1913. 300-летие дома Романовых. Часть 1. Торжества в Костроме

27. Въезд императорской свиты через Триумфальные ворота. Москва

Въезд императорской свиты через Триумфальные ворота

Москва. Празднование 300-летие дома Романовых. У триумфальной арки
Въезд императорской свиты через Триумфальные ворота

28. Императорский кортеж проезжает по городской улице

Императорский кортеж проезжает по городской улице

1913. Император Николай II у палат бояр Романовых
Император Николай II у палат бояр Романовых

Высочайшее посещение Москвы. Е.И.В. Государь Император с Августейшими Детьми выходит из Палат Бояр Романовых
Е.И.В. Государь Император с Августейшими Детьми выходит из Палат Бояр Романовых

Проезд царского кортежа по Тверской улице в день высочайшего прибытия в Москву на торжества в честь 300-летия дома Романовых
Проезд царского кортежа по Тверской улице в день высочайшего прибытия в Москву на торжества в честь 300-летия дома Романовых

На Красной площади в ожидании прибытия Государя
На Красной площади в ожидании прибытия Государя

1913. 300-летие дома Романовых (1)
На Красной площади в ожидании прибытия Государя

Москва встречает Государя Императора
На Красной площади в ожидании прибытия Государя

Прибытие Николая II и Александры Федоровны на Красную площадь
Прибытие Николая II и Александры Федоровны на Красную площадь

1Императорский кортеж проезжает по Красной площади и заворачивает в Кремль
Императорский кортеж проезжает по Красной площади и заворачивает в Кремль

Императорский кортеж следует в Успенский собор
Императорский кортеж следует в Успенский собор

33. Императорский кортеж следует в Успенский собор; в экипаже (справа) - великая княгиня Елизавета Маврикиевна

Императорский кортеж следует в Успенский собор; в экипаже (справа) – великая княгиня Елизавета Маврикиевна

34. Великие княгини в экипаже у Успенского собора; 2-я слева - великая княгиня Ксения Александровна; 1-я справа - великая княгиня Ольга Александровна

Великие княгини в экипаже у Успенского собора; 2-я слева – великая княгиня Ксения Александровна; 1-я справа – великая княгиня Ольга Александровна

Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Федоровна и Августейшие дети Их Императорских Величеств
Ее Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Федоровна и Августейшие дети Их Императорских Величеств

Высочайшее посещение Москвы. Шествие Их Императорских Величеств в Успенский Собор
Шествие Их Императорских Величеств в Успенский Собор

Шествие Их Императорских Высочеств Августейших дочерей в Успенский Собор
Шествие Их Императорских Высочеств Августейших дочерей в Успенский Собор

37. Императрица Александра федоровна и цесаревич Алексей в экипаже у Чудова монастыря

Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей в экипаже у Чудова монастыря

1913. Император Николай II и императрица Александра Федоровна во время торжественного выхода в Кремле
Император Николай II и императрица Александра Федоровна во время торжественного выхода в Кремле

1913. Царская семья на празднования 300-летия Дома Романовых, Россия, (2)
Император Николай II и императрица Александра Федоровна во время торжественного выхода в Кремле

Царская семья в Кремле
Император Николай II и императрица Александра Федоровна во время торжественного выхода в Кремле

47. Отъезд императорской семьи и сопровождающих лиц из Новоспасского монастыря

Отъезд императорской семьи и сопровождающих лиц из Новоспасского монастыря


Обелиск в честь 300-летия Дома Романовых
Обелиск в честь 300-летия Дома Романовых

Праздничное оформление здания Благородного собрания на Большой Дмитровке во время проведения торжеств по случаю 300-летия царствования
Праздничное оформление здания Благородного собрания на Большой Дмитровке во время проведения торжеств по случаю 300-летия царствования

Адрес императору Николаю II от российского дворянства к 300-летию царствующего Дома Романовых.
Адрес императору Николаю II от российского дворянства к 300-летию царствующего Дома Романовых

Билет для пропуска фрейлины княжны Евдокии Дмитриевны Голицыной на места торжеств в дни празднования 300-летия дома Романовых
Билет для пропуска фрейлины княжны Евдокии Дмитриевны Голицыной на места торжеств в дни празднования 300-летия дома Романовых

Источник: https://humus.livejournal.com/6600633.html

Метки: история, Москва, московская губерния, Россия, фото

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 289 141
    Онуфрий 2 мая 2019 в 12:45

    Слава Труду, что этих царей, аристократов и помещиков свергли в 1917 году и мне повезло родиться и жить в свободной Российской Советской Федеративной Социалистической Республике.

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