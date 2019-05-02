1913. 300-летие дома Романовых. Часть 2. Торжества в Москве 24 мая

Въезд императорской свиты через Триумфальные воротаВъезд императорской свиты через Триумфальные воротаИмператорский кортеж проезжает по городской улицеИмператор Николай II у палат бояр РомановыхЕ.И.В. Государь Император с Августейшими Детьми выходит из Палат Бояр РомановыхПроезд царского кортежа по Тверской улице в день высочайшего прибытия в Москву на торжества в честь 300-летия дома РомановыхНа Красной площади в ожидании прибытия ГосударяНа Красной площади в ожидании прибытия ГосударяНа Красной площади в ожидании прибытия ГосударяПрибытие Николая II и Александры Федоровны на Красную площадьИмператорский кортеж проезжает по Красной площади и заворачивает в КремльИмператорский кортеж следует в Успенский соборИмператорский кортеж следует в Успенский собор; в экипаже (справа) – великая княгиня Елизавета МаврикиевнаВеликие княгини в экипаже у Успенского собора; 2-я слева – великая княгиня Ксения Александровна; 1-я справа – великая княгиня Ольга АлександровнаЕе Императорское Высочество Великая Княгиня Елизавета Федоровна и Августейшие дети Их Императорских ВеличествШествие Их Императорских Величеств в Успенский СоборШествие Их Императорских Высочеств Августейших дочерей в Успенский СоборИмператрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей в экипаже у Чудова монастыряИмператор Николай II и императрица Александра Федоровна во время торжественного выхода в КремлеИмператор Николай II и императрица Александра Федоровна во время торжественного выхода в КремлеИмператор Николай II и императрица Александра Федоровна во время торжественного выхода в КремлеОтъезд императорской семьи и сопровождающих лиц из Новоспасского монастыряОбелиск в честь 300-летия Дома РомановыхПраздничное оформление здания Благородного собрания на Большой Дмитровке во время проведения торжеств по случаю 300-летия царствованияАдрес императору Николаю II от российского дворянства к 300-летию царствующего Дома РомановыхБилет для пропуска фрейлины княжны Евдокии Дмитриевны Голицыной на места торжеств в дни празднования 300-летия дома Романовых

Источник: https://humus.livejournal.com/6600633.html