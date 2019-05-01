Мастер-класс “Кукла Травница”. Елена Андреева и Наталия Задонская

Кукла травница своими руками.



Эта программа – мастер-класс Наталии Задонской по изготовлению куклы «Травница». Вы узнаете, как вместе с детьми можно смастерить волшебные куклы с травами, петь песни и получить много радости от совместного творчества. Мастер-класс прошёл в Центре интеллектуального и творческого развития детей «Эврика», в городе Истра.



Кукла Травница на основе традиционной куклы,на развитие мелкой моторики у детей.



Материалы для куклы:



- белая х/б ткань на лицо,квадрат 22 × 22см;

- цветная х/б ткань на сарафанчик,окружность диаметром 26 см;

- белая полоска ткани х/б на ручки, прямоугольник

6 × 24 см;

- тонкая ткань на воротничок, 5 × 20 см;

- шерсть или льняные нитки на волосы;

- вата, травы, атласные ленточки, нитки “ирис”, иголка с ниткой.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IFhFpZtkpqM