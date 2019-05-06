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Мастер-класс “Кукла Крупеничка”. Елена Андреева и Наталия Задонская

15:02. 6 мая 2019 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:

Пространство Женщниы. Мастер-класс “Кукла Крупеничка”.

Елена Андреева и Наталия Задонская

В этой передаче, мы расскажем, как своими руками сделать замечательную куклу на изобилие и благополучия в доме, побываете на очередном мастер-классе мастерицы Наталии Задонской по изготовлению традиционной куклы «Крупеничка», который прошёл в Центре интеллектуального и творческого развития детей «Эврика» в Истре.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3HtDNn0nV4I

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