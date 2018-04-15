Новости Славянского Мира. Выпуск 93
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:
- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В Калининградской области в национальном парке Куршская коса» можно посетить ознакомительную экскурсию и выставку.
Источник: http://www.park-kosa.ru/cn_posetitely…
Во Владимирском музее-заповеднике открыта выставка “Братья славяне”. Выставка посвящена 140-летию начала русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Источник: http://vladmuseum.ru:8085/rus/virtu/b…
Красная книга Иркутской области готовится к переизданию в 2020 году.
Газета “Новые горизонты”, город Саянск, Иркутская область Источник: http://i38.ru/obschestvo-pervie/v-202…
Определены лауреаты Национальной литературной премии имени Валентина Распутина.
Газета “Новые горизонты”, город Саянск, Иркутская область http://www.bookunion.ru/news/opredele…
Продолжим артефактами земель славянских
Некоммерческая организация Фонд Археологии приглашает в археологическую экспедицию в Крым в 2018 году.
Подробности на сайте http://www.archae.ru/news/news_1026.html
Археологи во время раскопок на керченских железнодорожных подходах к Крымскому мосту обнаружили фрагменты античной парадной посуды IV века до нашей эры, искусно расписанной мастерами Аттики.
Источник: http://www.c-inform.info/news/id/63717
Археологи показали уникальные артефакты Древнего Рима
Источник: https://rg.ru/2018/04/02/artefakty-dr…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
В Краснодаре 21 апреля приглашают на мастер-класс «Кукла “Веснянка”
Источник: https://vk.com/ezoresurs?z=photo-1008…
В Ставропольском крае проводится очередной весенний сбор-семинар “Русский рукопашный бой, боевая традиция «Бурый Медведь”
Источник: https://vk.com/kazachyspas?w=wall-111…
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 16 апреля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “Как управлять своей жизнью”
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
17 апреля, вторник
Фольклор Южного Урала
Автор-сказитель – Виталий Евсеев Юрга
18 апреля, среда
Родовая традиция сотворения с родом в новой ведрусской реальности
Автор-сказительница – Любава Живая
19 апреля, четверг
Как выбрать поселение для жизни на земле
Автор-сказитель – Иван Воронцов
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 21 апреля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Максимилианъ Александровичъ Волошин.
Ведущий – Виктор Маслов.
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com