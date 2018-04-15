Новости Славянского Мира. Выпуск 93

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Сегодня в новостях:



- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Калининградской области в национальном парке Куршская коса» можно посетить ознакомительную экскурсию и выставку.

Источник: http://www.park-kosa.ru/cn_posetitely…



Во Владимирском музее-заповеднике открыта выставка “Братья славяне”. Выставка посвящена 140-летию начала русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

Источник: http://vladmuseum.ru:8085/rus/virtu/b…



Красная книга Иркутской области готовится к переизданию в 2020 году.

Газета “Новые горизонты”, город Саянск, Иркутская область Источник: http://i38.ru/obschestvo-pervie/v-202…

Определены лауреаты Национальной литературной премии имени Валентина Распутина.

Газета “Новые горизонты”, город Саянск, Иркутская область http://www.bookunion.ru/news/opredele…

Продолжим артефактами земель славянских

Некоммерческая организация Фонд Археологии приглашает в археологическую экспедицию в Крым в 2018 году.

Подробности на сайте http://www.archae.ru/news/news_1026.html

Археологи во время раскопок на керченских железнодорожных подходах к Крымскому мосту обнаружили фрагменты античной парадной посуды IV века до нашей эры, искусно расписанной мастерами Аттики.

Источник: http://www.c-inform.info/news/id/63717

Археологи показали уникальные артефакты Древнего Рима

Источник: https://rg.ru/2018/04/02/artefakty-dr…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



В Краснодаре 21 апреля приглашают на мастер-класс «Кукла “Веснянка”

Источник: https://vk.com/ezoresurs?z=photo-1008…



В Ставропольском крае проводится очередной весенний сбор-семинар “Русский рукопашный бой, боевая традиция «Бурый Медведь”

Источник: https://vk.com/kazachyspas?w=wall-111…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 16 апреля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “Как управлять своей жизнью”

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



17 апреля, вторник

Фольклор Южного Урала

Автор-сказитель – Виталий Евсеев Юрга



18 апреля, среда

Родовая традиция сотворения с родом в новой ведрусской реальности

Автор-сказительница – Любава Живая



19 апреля, четверг

Как выбрать поселение для жизни на земле

Автор-сказитель – Иван Воронцов



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 21 апреля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Максимилианъ Александровичъ Волошин.

Ведущий – Виктор Маслов.



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com