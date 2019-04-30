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Встреча с Александром Пыжиковым. 26 апреля 2019. Часть 2

17:12. 30 апреля 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Встреча с Александром Пыжиковым. 26 апреля 2019. Часть 2
Ответы на вопросы

26 апреля 2019 г. в большой аудитории Психологического Института РАО состоялась встреча с доктором исторических наук, профессором МПГУ, автором книг по истории России Александром Пыжиковым.
Часть 1 – https://youtu.be/937-iumGjq4

Тема встречи: Русский народ на стыке прошлого и будущего. Уроки истории и наши перспективы через призму многотысячелетнего уклада жизни на Руси.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jHCzAejQjsA

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