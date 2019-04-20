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Александр Пыжиков. Где Ломоносов русский язык учил?

19:45. 20 апреля 2019 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

Славянофилы против иезуитов

Историк Александр Пыжиков рассказывает о первом славянофиле России Александре Шишкове, его пpoтивoстоянии иeзyитским тенденциям в образовании и попыткам перевести русский язык на латиницу. Об истории и истоках тех идeологических полюсов, которые существуют в нашем обществе до сих пор. О создании Российской Академии наук, составлении первого словаря русского языка и многом другом. 

Об истоках народного мировоззрения расскажут книги:

Книги Пыжикова Александра Владимировича

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/aleksandr-pyzhikov-gde-lomonosov-russkiy-yazyk-uchil

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