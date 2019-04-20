Александр Пыжиков. Где Ломоносов русский язык учил?
Славянофилы против иезуитов
Историк Александр Пыжиков рассказывает о первом славянофиле России Александре Шишкове, его пpoтивoстоянии иeзyитским тенденциям в образовании и попыткам перевести русский язык на латиницу. Об истории и истоках тех идeологических полюсов, которые существуют в нашем обществе до сих пор. О создании Российской Академии наук, составлении первого словаря русского языка и многом другом.
- Регистрация на встречу с Александром Пыжиковым 26 апреля: https://день-магазин.рф/vstrecha-s-pyjikovim
Об истоках народного мировоззрения расскажут книги:
Книги Пыжикова Александра Владимировича
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/aleksandr-pyzhikov-gde-lomonosov-russkiy-yazyk-uchil