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Кризис в Венесуэле: Гуайдо заявил о финальном этапе свержения Мадуро, власти утверждают, что всё под контролем (ВИДЕО)

17:40. 30 апреля 2019 Просмотров - 185 3 коммент. Опубликовал:
Кризис в Венесуэле: Гуайдо заявил о финальном этапе свержения Мадуро, власти утверждают, что всё под контролем (ВИДЕО) | Русская весна

Самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо, ранее анонсировавший переворот на 1 мая, объявил 30 апреля о начале финальной фазы операции «Свобода» по свержению легитимного президента страны Николаса Мадуро.

Гуайдо сообщил, что сейчас он встречается с «основными соединениями наших вооруженных сил» и заверил, что «конец узурпации необратим».

В свою очередь, легитимный министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что Каракас предпринимает меры против группы предателей.

По его словам, в настоящее время идет процесс обезвреживания «небольшой группы военных-предателей», которые заблокировали транспортную развязку Альтамира в столице Венесуэлы для совершения госпереворота. 

По данным посольства России в Венесуэле, сегодня обстановка в Каракасе остается спокойной, военные не перешли на сторону оппозиции, а обстановка полностью контролируется властями.

Дистибуидор Альтамира — одна из самых загруженных транспортных развязок в Каракасе, расположенная в престижном районе столицы Венесуэлы, традиционно поддерживающего оппозиционеров. Недалеко от этого района находится авиабаза «Ла-Карлотта», на которой недавно выступал Гуайдо.

Как отметил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, обстановка в казармах во всех восьми военных округах страны остается спокойной, войска несут службу в обычном режиме, и «намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны».

Сторонники законного президента страны Николаса Мадуро собрались перед резиденцией Мирафлорес в столице в его поддержку.

«Все военные части, размещенные в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам», — заявил Падрино.

Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо отметил, что ситуация в стране остается «абсолютно спокойной».

TVVenezuela, поддерживающий оппозицию, заявляет, что сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо выходят на улицы Каракаса и штата Карабобо.

С чего всё началось:

В январе по стране прокатилась волна протестов против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо после разговора с вице-президентом США объявил себя главой Венесуэлы на период действия временного правительства.

Этот шаг одобрили США и некоторые другие страны. В поддержку Мадуро выступили Россия и ряд других государств, в частности Мексика, Китай, Турция и Индонезия. 

США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Ее активы и интересы на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции были заблокированы.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1556635214

Метки: Новости

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 450 306
    чужой 30 апреля 2019 в 20:10

    Два выстрела в минуту. Ополченец прячется за новенький мотоцикл.
    Журналист рядом снимает в полный рост.
    На соседней улице продают хачапури с чачей. Это финал.

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  • 1919 1707
    mary 30 апреля 2019 в 20:37

    https://cont.ws/@Akbar/131236 -трансляция переворота в Венесуэле,военные частично продались США,но верхушка вроде нет.
    ..”Мадуро до сих не арестовал случайного парня Гуайдо, чтобы лишить США повода для вторжения. Но теперь все изменилось. Гуайдо и Лопес открыто совершают вооруженное восстание и государственную измену. Сейчас самое время арестовать обоих, судить в судах общественных и телевизионных за государственную измену. Неограниченная военная сила при проведении арестов по мере необходимости полностью оправдана. Не делать этого-значит умиротворять преступные действия иностранной силы, пытающейся использовать насилие для узурпации законного и демократически избранного правительства суверенного государства…”

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    1
    • 32800 16592
      Степанычmary 30 апреля 2019 в 22:08

      Мутная какая то инфа.Кроме нескольких кадров бегущих куда то чуваков ничего больше нет.А ведь в наш информационный век должны быть сотни видео.Скорее очередная лажа от белого воротничка гуяйко,типа чтоб хозяева в вошингтоне очередной транш выделили,дескать уже штурмуем казармы монкады,вот вот уже возьмем казармы монкады….еще неделя и мы уже подошли к казармам монкады,срочно дайте денех на патроны и колбасу голодным риволюцинерам.)))Не,не катит этот гуяйка под Че Гевару,а уж тем более под Фиделя.)

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