Кризис в Венесуэле: Гуайдо заявил о финальном этапе свержения Мадуро, власти утверждают, что всё под контролем (ВИДЕО)

Самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо, ранее анонсировавший переворот на 1 мая, объявил 30 апреля о начале финальной фазы операции «Свобода» по свержению легитимного президента страны Николаса Мадуро.

Гуайдо сообщил, что сейчас он встречается с «основными соединениями наших вооруженных сил» и заверил, что «конец узурпации необратим».

В свою очередь, легитимный министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что Каракас предпринимает меры против группы предателей.

По его словам, в настоящее время идет процесс обезвреживания «небольшой группы военных-предателей», которые заблокировали транспортную развязку Альтамира в столице Венесуэлы для совершения госпереворота.

По данным посольства России в Венесуэле, сегодня обстановка в Каракасе остается спокойной, военные не перешли на сторону оппозиции, а обстановка полностью контролируется властями.

Дистибуидор Альтамира — одна из самых загруженных транспортных развязок в Каракасе, расположенная в престижном районе столицы Венесуэлы, традиционно поддерживающего оппозиционеров. Недалеко от этого района находится авиабаза «Ла-Карлотта», на которой недавно выступал Гуайдо.

Как отметил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, обстановка в казармах во всех восьми военных округах страны остается спокойной, войска несут службу в обычном режиме, и «намерены твердо защищать национальную конституцию и законные власти страны».

Сторонники законного президента страны Николаса Мадуро собрались перед резиденцией Мирафлорес в столице в его поддержку.

«Все военные части, размещенные в восьми округах, сообщают о нормальной обстановке в штабах и на базах, все подчиняются своим командирам», — заявил Падрино.

Председатель Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо отметил, что ситуация в стране остается «абсолютно спокойной».

TVVenezuela, поддерживающий оппозицию, заявляет, что сторонники лидера оппозиции Хуана Гуайдо выходят на улицы Каракаса и штата Карабобо.

С чего всё началось:

В январе по стране прокатилась волна протестов против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуайдо после разговора с вице-президентом США объявил себя главой Венесуэлы на период действия временного правительства.

Этот шаг одобрили США и некоторые другие страны. В поддержку Мадуро выступили Россия и ряд других государств, в частности Мексика, Китай, Турция и Индонезия.

США ввели санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Ее активы и интересы на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции были заблокированы.

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