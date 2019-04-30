Десять ударов: история фантастического наступления в ходе Ясско Кишиневской операции
В преддверии Дня Великой Победы телеканал «Звезда» подготовил проект «10 ударов». В нем ведущие историки и потомки великих полководцев рассказывают о главных освободительных операциях 1944 года.
Сегодня речь пойдет о Ясско-Кишиневской операции, итогом которой стало изгнание врага из Молдавской ССР и вывод из строя союзниц Германии-Румынии, а затем и Болгарии. После этого советская армия открыла себе путь в Венгрию и на Балканы.
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