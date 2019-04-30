Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Десять ударов: история фантастического наступления в ходе Ясско Кишиневской операции

13:22. 30 апреля 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:

В преддверии Дня Великой Победы телеканал «Звезда» подготовил проект «10 ударов». В нем ведущие историки и потомки великих полководцев рассказывают о главных освободительных операциях 1944 года.

Сегодня речь пойдет о Ясско-Кишиневской операции, итогом которой стало изгнание врага из Молдавской ССР и вывод из строя союзниц Германии-Румынии, а затем и Болгарии. После этого советская армия открыла себе путь в Венгрию и на Балканы.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ABx6oQiWMVg

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Автофон: Фантастический рассказ
... «Юный техник» был опубликован фантастический рассказ. И сегодня, 28 ... вам!Александр Фин. Автофон: Фантастический рассказ— Маша-а-а!... вперед, перехватил мяч и ударил. Он сделал это несознательно.... даст, пусть соберутся хоть десять ученых советов, но Коротков...
История глазами исторической аналитики
...физике, а о науке истории [….] Через десять минут подобного разговора многие обнаружат...удара о сук, не говоря уже о массивном коротком мече противника.История... фантастические законы исторического развития. Им неважно, что эти «законы» противоречат истории ...
Потрясающая, почти фантастическая история...
... монолитной массы было размазано по десять грамм золота. Геологическая партия, ... что-то случится - сгорит от удара молнии, например - и материалы отчетов... компании. Компания уже залицензировала почти десять процентов территории страны для геологоразведочных...
Андрей Степаненко: ИСТОРИИ БОЛЬШЕ НЕТ
...поврежденному маяку смертельный последний удар. 1323 (1326) ... напомнить, что Нил фантастически многоводен три месяца в.... Иоанн Хильдесгаймский, автор «Истории трех кельнских волхвов» «Далее...происходит «тьма» (переводят «десять тысяч», хотя на самом...
Атомная война в далеком прошлом
... примеров местности, подвергшейся предположительно ядерному удару, является город, называемый сегодня (по... с ошибкой как минимум на десять тысяч с лишком лет в.... Это было бы поистине фантастическое событие в мировой истории, которое могло перевернуть...
Патриарх Филарет - тайный дирижер Смутного времени?
...представлял ничего экстраординарного в истории России. Подавляющее большинство жен...заседаниях Боярской думы. Такой фантастический взлет всего за год!...». Это был страшный удар по самолюбию короля и...чигиринского сотника любовницу и десять копен сена. Богдан ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)