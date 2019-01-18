История глазами исторической аналитики

Больше того, её претензии на то, чтобы считаться наукой, не так уж и давно существуют. Барг пишет о конце XVI века, что собственно историкам «не только тогда, но и гораздо позднее учёных степеней не присваивали — история всё ещё не стала университетской дисциплиной» (стр. 279).А на стр. 315 он говорит о том, что идея научной истории — это детище XIX века. С ним можно согласиться.История — не наука, ибо она описывает и изучает не действительное прошлое человека, а «прошлое», в котором реально пройденная, пережитая человечеством действительность играет второстепенную роль.Историки копаются в некоем суррогате, состоящем в большей своей части из выдуманных «историй», сливающихся в крупномасштабное виртуальное прошлое.Иного пути, кроме как придумывать такое виртуальное древнее прошлое, у большинства историков нескольких предыдущих веков просто не существовало: слишком мало было реальных исторических документов, слишком недавно начался интерес к истории и процесс фиксации событий.Если общество (точнее, определённые его слои) формулировало «общественный заказ» на описание прошлого (о котором не было никаких сведений), задавая основные параметры этого прошлого, то поставленную задачу могли решить только авторы исторических романов и сказок.И неважно, в каком жанре (летопись или хроника, хронологические таблицы или древние «документы», исторические обзоры и т. п.) они работали.Средневековая историография откровенно занималась выдумыванием жизнеописаний никогда не живших святых и описанием якобы совершённых ими чудес. Роль первых генераторов виртуальной картины прошлого выпала на долю гуманистов.Отмечу универсализм их виртуальных в своей исторической части познаний: почти каждый быстро узнавал все выдумки о прошлом, уже сочинённые его предшественниками и современниками. Это приводило к тому, что практически каждый гуманист понимал другого с полуслова (даже если не был согласен с его выводами) и успешно продолжал играть свою роль в написании Большой Книги Фэнтази под названием ИСТОРИЯ.Постепенно красивые выдумки превращались в исторические догмы, расширявшиеся по принятым всеми правилам исторической игры. Эти фальшивые догмы, в том числе и растянутая, порой в дюжину раз, хронология, и по сей день играют в традиционной историографии роль грамматики для генерации «открытий».Только те тексты, в том числе и вновь придуманные, которые этой грамматике соответствуют, признаются истинными. Исправление виртуальной исторической картины изнутри традиционной историографии совершенно невозможно. Только отказавшись от этой неверной грамматики, можно создать реалистичную модель прошлого.

Профессиональные историки — основные фальсификаторы наших представлений о прошлом! … Академик Фоменко не одинок! Многие западные исследователи также уверены в том, что традиционная версия мировой истории неверна, а ее хронология не выдерживает никакой критики.

С задней страницы обложки моей книги «История под знаком вопроса»



Античная история, по выражению одного из умниц, не что иное, как собрание басен, всеми признаваемыми за истинные истории.

Вольтер

Паранаука история

Я познакомился с книгой Морозова (имеется в виду книга [Морозов2] — Е.Г.) в году 1965-м, но мои попытки обсудить его соображения с профессиональными историками ни к чему не привели. Всё кончалось более или менее площадной руганью и утверждениями типа «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда» […]



Так называемая «античная история» (в отличие, скажем, от новой истории) обнаруживает все характерные черты современной паранауки.

М.М. Постников. Критическое исследование хронологии древнего мира. Том первый. Античность. Стр. 6, 8.



Что же такое паранаука, о которой писал М.М. Постников? Греческая приставка «пара» означает «рядом», «около», «на», но и «мимо». Таким образом, паранаука — это нечто, что пытается пристроиться к науке, присосаться к ней. Она маскируется под науку, но проходит мимо основных требований, предъявляемых к последней.



Паранаука — это паразит на теле науки. Это псевдонаука или квазинаука, которая внешне чем-то похожа на науку, но может быть принята за таковую только неопытными в академических критериях людьми. Наукой её можно считать на карнавале или маскировочном балу, но никак не в реальной жизни.

Итак, история — никакая не наука.



Но она — едва ли не в большей мере, чем если была бы наукой — боится новых идей и борется с ними. Хотя новые идеи в истории, о которых здесь идёт речь, с рациональной точки зрения ничем особенным не опасны для каждого отдельного общества.



Вряд ли какая-нибудь из стран подвергнется коллапсу, если её население осознает, что древняя история этой страны искусственно растянута. (Я оставляю в стороне опасности иррациональные, связанные с фанатизмом, национализмом, господством в обществе нетерпимости и т. п., которые могут стоять на пути прогресса в науке не в меньшей мере, чем на пути необходимых стране политических и социальных реформ.)



Более того, с рациональной точки зрения и для общества на национальном уровне, и для человечества в целом пересмотр хронологического костяка истории безусловно даже полезен, так как он направлен на смену искусственно растянутых — порой аж в десяток раз — представлений о прошлом более реалистичной моделью оного.



А так как исторические модели часто лежат в основе принятия решений, важных для будущего, то явно полезнее иметь правильные, нежели фантастические представления о прошлом.

Конечно, ясно, почему историки боятся радикальных новшеств. Они опасаются потерять профессию, работу, кусок хлеба.



Однако даже эти опасения мало обоснованы, ибо для построения новой модели прошлого понадобится не меньше, а больше историков, и они с их профессиональными знаниями могли бы найти себе даже более интересное, чем сегодня (когда они вынуждены бубнить всю жизнь одно и то же, не очень в свои исторические заклинания веря) применение, более творческую работу по отысканию крох истинной информации о прошлом в море разливанном выдумок и придумок.



О том, что такое история и в чём я вижу проблемы у всех думающих людей в их отношении к истории, и пойдёт речь в первой части книги. При этом знакомство с предыдущей моей книгой не обязательно.



Рис. Выдуманный историками султан Салладин, освободивший якобы Иерусалим от крестоносцев якобы 2 октября 1187 года, имеет в Турции конкурента в лице султана то ли Ала-эддина Кейкобада (как он назван в книге «Турция. История искусства и культуры», Пфорцхайм, Гольдстадт, 1989), то ли Аладдина Кейкубата, памятник которому в излюбленном туристами центре г. Аланья приведён на этом снимке.



Не исключаю, что оба они — фантомы одного из османских султанов XVI века, действительно, кажется, воевавших с европейцами. Именно с последними и пришли в Палестину первые евреи.



Древняя история (именно древняя, включая античность и средневековье, отстоящее от нас на пятьсот с небольшим лет), по меткому определению М.М.Постникова — это паранаука. Рядящаяся — добавлю от себя — в обычные для «наук» одежды: «научные» журналы, «научные» кафедры, отдельные факультеты во всех почти университетах.



Есть у них и каста жрецов-профессоров, и высшие жрецы — академики. Молодые историки посвящаются в жреческую касту путём защиты диссертаций и других «инициаций», в ходе которых они должны многократно демонстрировать свою лояльность культовым догмам. Демонстрирующая склонность к самостоятельному мышлению молодёжь распознаётся ещё на студенческой скамье.



Задающие неудобные вопросы, читающие «неправильные» книжки студенты своевременно предупреждаются о чреватости такого поведения.



Если же угрозы не помогают, студент вдруг не может найти руководителя для курсовой или дипломной работы, проваливается на экзамене, или иным образом вынуждается поискать себе другую профессию.



Как это было принято и в странах с тоталитарными режимами, «научную» молодёжь заставляют перенимать фразеологию, в корне исключающую любое антикультовое действие.



Их учат думать исторически, т. е. уметь полностью игнорировать общечеловеческую логику и вывёртываться как уж, если факты противоречат историческим догмам. В таком случае, как говорится, «тем хуже для фактов»: за «клеветнические факты» в иные времена полагалось тюремное заключение. Ныне историки обходятся без таких ужасов.



«Неудобные» для их паранауки факты они замалчивают или объявляют неверными, или — в крайнем случае — придумывают фантастические законы исторического развития. Им неважно, что эти «законы» противоречат истории сравнительно хорошо описанных 350–400 последних лет — главное, избавиться от таких «фактов».



Как только молодой историк начнёт говорить на чуть отличном от «научно»-нормативного языке, его сразу распознают как не совсем своего и либо вынуждают вернуться в лоно узаконенных условностей, либо закрывают ему путь в науку.



Клановая верность полунеграмотных посредственностей ценится историками значительно выше, чем начитанность, знание языков, широта мысли, желание самостоятельно убедиться в справедливости «научных» догм и прочие качества, присущие не только незаурядным личностям, но и просто глубоко образованным, начитанным и способным к самостоятельному мышлению учёным.



Последние могут рассчитывать на карьеру в паранауке истории только при условии безропотной лояльности. Конечно, в отдельных случаях допускается видимость научных дискуссий на второстепенные темы, дабы несколько замаскировать культовый характер исторической паранауки.



Но никакой дискуссии о правильности или ошибочности древней хронологии («выверенной с точностью до суток») не допустят ни за что. Сомнения в верности базовых моделей типа локальных очагов высокоразвитых цивилизаций (тысячелетиями существовавших и расцветавших в гордом одиночестве в океане варварства и примитивизма), великих империй (возникавших якобы тысячелетия тому назад), татаро-монгольского ига или раннего распространения христианства — пресекаются сразу.



Cидящая на «научном» троне и сияющая телевизионными сериалами царица история не может себе позволить снизойти до разговора всерьёз с какими-то чародеями-химиками и звездочётами-математиками, скептиками и критиками.



Безудержный консерватизм характерен не только для историков: к сожалению, он проявляется в почти каждой из современных наук.



Как писал М.М. Постников, научный консерватизм явление того же порядка, что и преследование инакомыслящих. Учёные с той же яростью отстаивают свои догмы, с которой в своё время сжигали на кострах еретиков и уничтожали в ходе религиозных войн сомневающихся в религиозных догмах.



Поэтому в науке, «чтобы новые идеи победили и стали общепризнанными, нужны очень большие усилия и долгое время».



***



Из книги Е. Габовича „Предыстория под знаком вопроса”.

. Что же такое паранаука, о которой писал М.М. Постников? Греческая приставка «пара» означает «рядом», «около», «на», но и «мимо». Таким образом, паранаука — это нечто, что пытается пристроиться к науке, присосаться к ней. Она маскируется под науку, но проходит мимо основных требований, предъявляемых к последней.Паранаука — это паразит на теле науки. Это псевдонаука или квазинаука, которая внешне чем-то похожа на науку, но может быть принята за таковую только неопытными в академических критериях людьми. Наукой её можно считать на карнавале или маскировочном балу, но никак не в реальной жизни.Итак, история — никакая не наука.Но она — едва ли не в большей мере, чем если была бы наукой — боится новых идей и борется с ними. Хотя новые идеи в истории, о которых здесь идёт речь, с рациональной точки зрения ничем особенным не опасны для каждого отдельного общества.Вряд ли какая-нибудь из стран подвергнется коллапсу, если её население осознает, что древняя история этой страны искусственно растянута. (Я оставляю в стороне опасности иррациональные, связанные с фанатизмом, национализмом, господством в обществе нетерпимости и т. п., которые могут стоять на пути прогресса в науке не в меньшей мере, чем на пути необходимых стране политических и социальных реформ.)Более того, с рациональной точки зрения и для общества на национальном уровне, и для человечества в целом пересмотр хронологического костяка истории безусловно даже полезен, так как он направлен на смену искусственно растянутых — порой аж в десяток раз — представлений о прошлом более реалистичной моделью оного.А так как исторические модели часто лежат в основе принятия решений, важных для будущего, то явно полезнее иметь правильные, нежели фантастические представления о прошлом.Конечно, ясно, почему историки боятся радикальных новшеств. Они опасаются потерять профессию, работу, кусок хлеба.Однако даже эти опасения мало обоснованы, ибо для построения новой модели прошлого понадобится не меньше, а больше историков, и они с их профессиональными знаниями могли бы найти себе даже более интересное, чем сегодня (когда они вынуждены бубнить всю жизнь одно и то же, не очень в свои исторические заклинания веря) применение, более творческую работу по отысканию крох истинной информации о прошлом в море разливанном выдумок и придумок.О том, что такое история и в чём я вижу проблемы у всех думающих людей в их отношении к истории, и пойдёт речь в первой части книги. При этом знакомство с предыдущей моей книгой не обязательно.Древняя история (именно древняя, включая античность и средневековье, отстоящее от нас на пятьсот с небольшим лет), по меткому определению М.М.Постникова — это паранаука. Рядящаяся — добавлю от себя — в обычные для «наук» одежды: «научные» журналы, «научные» кафедры, отдельные факультеты во всех почти университетах.Есть у них и каста жрецов-профессоров, и высшие жрецы — академики. Молодые историки посвящаются в жреческую касту путём защиты диссертаций и других «инициаций», в ходе которых они должны многократно демонстрировать свою лояльность культовым догмам. Демонстрирующая склонность к самостоятельному мышлению молодёжь распознаётся ещё на студенческой скамье.Задающие неудобные вопросы, читающие «неправильные» книжки студенты своевременно предупреждаются о чреватости такого поведения.Если же угрозы не помогают, студент вдруг не может найти руководителя для курсовой или дипломной работы, проваливается на экзамене, или иным образом вынуждается поискать себе другую профессию.Как это было принято и в странах с тоталитарными режимами, «научную» молодёжь заставляют перенимать фразеологию, в корне исключающую любое антикультовое действие.Их учат думать исторически, т. е. уметь полностью игнорировать общечеловеческую логику и вывёртываться как уж, если факты противоречат историческим догмам. В таком случае, как говорится, «тем хуже для фактов»: за «клеветнические факты» в иные времена полагалось тюремное заключение. Ныне историки обходятся без таких ужасов.«Неудобные» для их паранауки факты они замалчивают или объявляют неверными, или — в крайнем случае — придумывают фантастические законы исторического развития. Им неважно, что эти «законы» противоречат истории сравнительно хорошо описанных 350–400 последних лет — главное, избавиться от таких «фактов».Как только молодой историк начнёт говорить на чуть отличном от «научно»-нормативного языке, его сразу распознают как не совсем своего и либо вынуждают вернуться в лоно узаконенных условностей, либо закрывают ему путь в науку.полунеграмотных посредственностей ценится историками значительно выше, чем начитанность, знание языков, широта мысли, желание самостоятельно убедиться в справедливости «научных» догм и прочие качества, присущие не только незаурядным личностям, но и просто глубоко образованным, начитанным и способным к самостоятельному мышлению учёным.Последние могут рассчитывать на карьеру в паранауке истории только при условии безропотной лояльности. Конечно, в отдельных случаях допускается видимость научных дискуссий на второстепенные темы, дабы несколько замаскировать культовый характер исторической паранауки.Но никакой дискуссии о правильности или ошибочности древней хронологии («выверенной с точностью до суток») не допустят ни за что. Сомнения в верности базовых моделей типа локальных очагов высокоразвитых цивилизаций (тысячелетиями существовавших и расцветавших в гордом одиночестве в океане варварства и примитивизма), великих империй (возникавших якобы тысячелетия тому назад), татаро-монгольского ига или раннего распространения христианства — пресекаются сразу.Cидящая на «научном» троне и сияющая телевизионными сериалами царица история не может себе позволить снизойти до разговора всерьёз с какими-то чародеями-химиками и звездочётами-математиками, скептиками и критиками.Безудержный консерватизм характерен не только для историков: к сожалению, он проявляется в почти каждой из современных наук.Как писал М.М. Постников, научный консерватизм явление того же порядка, что и преследование инакомыслящих. Учёные с той же яростью отстаивают свои догмы, с которой в своё время сжигали на кострах еретиков и уничтожали в ходе религиозных войн сомневающихся в религиозных догмах.Поэтому в науке, «чтобы новые идеи победили и стали общепризнанными, нужны очень большие усилия и долгое время».

У нас с вами и в самом деле было далёкое прошлое, но то прошлое, о котором рассказывают на уроках в школе или вузе, было выдумано историками. Вот почему современная историография не является наукой о прошлом (и вообще наукой). Она — жанр литературы.Знаменитый немецкий историк Теодор Моммзен не только получил Нобелевскую премию по литературе, но и прямо заявлял о том, что история это часть филологии.Но после практического прекращения хронологических исследований в XX веке — отдельные исключения лишь подтверждают это правило — даже такое определение устарело. Сравнение истории с филологией льстит ей: на деле ныне история — подраздел одного из литературных жанров, фэнтези.Различие между историками и любителями Толкиена на самом деле не велико: историки знают — или, по крайней мере, могли бы знать — о положении дел с источниками, но для них, как и для читателей Толкиена, фантастичность текстов не играет большой роли.Ненаучный, идеологический, политизированный и религиозный характер истории я попытался проанализировать в книге «История под знаком вопроса». Характерные для истории черты в какой-то мере будут исследоваться и в этой книге и, в частности, в этой первой её части.Дело в том, что хотя ненаучный характер истории и ясен сегодня довольно широкому кругу образованных людей, в руках у историков остаётся мощнейшее оружие в борьбе за выживание собственной касты: промывание мозгов населению с самого раннего детского возраста.Человечество долго боролось за отделение церкви от государства. Сегодня в просвещённых обществах преобладает точка зрения, что религия — дело частное. Каждый волен верить и веровать во что ему угодно. Сомнение в истинности религиозных догм перестало рассматриваться как преступление, как то было на протяжении веков.Глумиться над религией во многих странах запрещено законами о богохульстве. Но преподавание единой религиозной доктрины в школах уже не соответствует современному мышлению, по крайней мере в странах западной цивилизации.В то же время, чисто религиозная, по сути догматическая картина прошлого, основанная, как и многие религии, на мифах, легендах, суевериях, вере в чудеса и т. п., продолжает быть обязательным предметом обучения в школах всего мира.А вбитое в детстве «знание» практически не поддаётся ни разумному анализу, ни логической критике, ни даже малейшему сомнению. На том и держится до сих пор — несмотря на столетия обоснованной и серьёзной критики, в которой участвовали выдающиеся умы человечества — так называемая традиционная история.В книге Уве Топпера «Великий обман. Выдуманная история Европы» рассказывается о многочисленных фальсификациях прошлого в разных странах Европы и во все столетия, которые мы в состоянии охватить своим направленным в прошлое взглядом.Длинный список приведённых им авторов таких «исторических источников» читается в большой мере как чёрный список исторических фальсификаторов. Но большинство историков не хочет ничего знать о подобных чёрных списках, успокаивая себя идеей о том, что фальсификация в истории — явление частное, интересное только для специалистов в этой узкой области.У нас, мол, как и в полиции, есть небольшой криминальный отдел, но большинство историков (как и полицейских) занято рутинной работой и о работе коллег-криминалистов узнают только изредка из передач по телевидению или при чтении газеты за завтраком.В пользу написания гуманистами всех «древних» исторических рукописей говорит уже сам факт уничтожения этих драгоценных якобы старинных рукописей сразу после их публикации в форме печатных книг. Это какой-то нонсенс, но до нашего времени рукописи, по которым публиковались первые издания якобы античных авторов, не дошли.Получается, что, с одной стороны, гуманисты осознавали невероятную ценность этих рукописей. Они сознательно охотились за ними, знали, какие баснословные цены платили за них церковь и богатые коллекционеры, сами продавали их за фантастические суммы.А с другой стороны — те же самые гуманисты не могли себе даже и представить, что после публикации печатной копии некой драгоценной рукописи ценность её оригинала ещё больше возрастает. Почему-то они считали, что с публикацией ценность рукописи падает до нуля, и не видели никакого основания для её дальнейшего хранения, продажи или хотя бы дарения библиотекам или архивам.Вместо этого — уничтожение «старинных» оригиналов после их опубликования самими гуманистами! Мало того, их уничтожали также церковь и богатые коллекционеры, заплатив за манускрипты бешеные деньги.Абсурд! Да, перед нами пример абсурдного мышления, но не гуманистов (на самом деле — больших прагматиков), и не коллекционеров, а сочиняющих сказки об «античности» историков, этих фантастов прошлого.Особая плодовитость некоторых «античных» писателей объясняется тем, что над созданием их трудов работали целые коллективы, если не поколения гуманистов.Полагаю, многие образы писателей античности возникли приблизительно так, как образ Козьмы Пруткова или, уже в XX веке, образ «великого математика Бурбаки» (так называл себя большой коллектив пишущих под этим псевдонимом выдающихся математиков). Конечно, ситуация в те времена (эпоха Ренессанса и последующие один-два века) была иной, чем в XIX и XX столетиях, и условия, приведшие к созданию этих авторских коллективов, были тоже другими.Уве Топпер считает, что крупномасштабная операция по выдумыванию истории Европы и ранней истории христианства проходила под руководством католической церкви и папства.Я склонен считать, что жёсткого руководства со стороны некоего единого центра не было; надо же учитывать и принципы самоорганизации. При всей важности роли церкви в сочинении виртуального прошлого человечества нужно помнить и о наличии многих независимых центров (это феодальные правители и отдельные города, писатели-любители и писательские мастерские по сочинению прошлого, и т. д.), и общего хаотического фона, на котором разыгрывалась эта крупномасштабная «постановка».Личная инициатива, ментальный настрой, давление со стороны развивающейся книжной индустрии, развивающийся рынок антиквариата и многое другое играли свою роль в определении динамики Операции Великого Обмана.Со временем страсть к написанию своей истории охватила широкие круги общества, от самых мелких феодалов, силой захвативших земельные угодья соседей, и до крупных дворян, желавших приукрасить свою родословную.А исполнителями их желаний стали немногие грамотные люди того времени, среди которых были не только архивариусы, нотариусы и судьи, но и простые монахи, «правившие бумаги» в созданных для обслуживания клиентуры писчих конторах.В старинных поддельных дарственных часто встречаются специально оставленные места для дат и оставшиеся пустыми строки для фамилии дарителя или одариваемого. Они возникли от невежества заказчиков и исполнителей этих документов, от отсутствия у них чётких представлений о цели фальсификата, и от того, что «исторические документы» заготавливали впрок.