Роль Женщины на Руси. Марина Макарова, Алексей Орлов, Слуга Руси, Александр Соколов
Женщина в Копе
Марина Макарова, Алексей Орлов, Слуга Руси, Александр Соколов
Отношения мужчин и женщин, домашний совет, о копном взаимодействии. Какую роль играет Женщина в Копе?
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Копа нет на Руси.
Роль женщины на Руси давно понятна, -показать свою гордыню, спесь, манипуляцию. Если муж не подчиняется, отобрать через суд детей, недвижимость и найти нового аленя. И не нужно тут вопить о любви, женщины любят только свою мать и детей. И если ты не едешь к ее маме и не почитаешь ее за то что она есть, то ты будешь всячески унижен и растоптан. Если вы думаете что это не так спросите у своей жены, на каком вы у нее месте. И она вам скажет. Сначало мама, потом дети, и потом…. так что этапередача, как если бы было бы. Можете говорить что угодно, но статистика разводов вам подтвердит мои слова
Захарова, солнышко, спляши еше раз калинку.
Так я полюбил смотреть.