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Роль Женщины на Руси. Марина Макарова, Алексей Орлов, Слуга Руси, Александр Соколов

13:58. 29 апреля 2019 Просмотров - 112 3 коммент. Опубликовал:

Женщина в Копе

Марина Макарова, Алексей Орлов, Слуга Руси, Александр Соколов

Отношения мужчин и женщин, домашний совет, о копном взаимодействии. Какую роль играет Женщина в Копе?

Ролик на канале “РоДное Видение” – https://youtu.be/OX71zK5SIC4

Страница Земства – https://vk.com/zemstvorus
Страница Слуги Руси – https://vk.com/parenssr
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-x5tdFoFlhI

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 303 115
    Вячеслав 29 апреля 2019 в 14:13

    Копа нет на Руси.

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  • 303 115
    Вячеслав 29 апреля 2019 в 14:15

    Роль женщины на Руси давно понятна, -показать свою гордыню, спесь, манипуляцию. Если муж не подчиняется, отобрать через суд детей, недвижимость и найти нового аленя. И не нужно тут вопить о любви, женщины любят только свою мать и детей. И если ты не едешь к ее маме и не почитаешь ее за то что она есть, то ты будешь всячески унижен и растоптан. Если вы думаете что это не так спросите у своей жены, на каком вы у нее месте. И она вам скажет. Сначало мама, потом дети, и потом…. так что этапередача, как если бы было бы. Можете говорить что угодно, но статистика разводов вам подтвердит мои слова

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  • 440 304
    чужой 29 апреля 2019 в 16:23

    Захарова, солнышко, спляши еше раз калинку.
    Так я полюбил смотреть.

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