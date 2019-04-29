Подлодка Судного дня: спущена на воду самая длинная субмарина в мире

На «Севмаше» провели церемонию спуска на воду уникальной субмарины проекта 09852, которая будет выступать в качестве носителя атомной торпеды «Посейдон», передаёт “РИА-Новости”.

О намеченном на 23 апреля спуске на воду атомной субмарины проекта 09852 стало известно заранее, поэтому к событию было приковано особое внимание СМИ. Сейчас эту информацию < ![CDATA[ ]]> подтвердило< ![CDATA[]]> РИА Новости.

Из-за высокого уровня секретности журналисты не имели возможности снимать субмарину на фото и видео. В то же время ранее стали известны многие детали нового «оружия возмездия». Речь идет как непосредственно о субмарине проекта 09852, так и об ее оружии — аппарате «Посейдон», выступающем в качестве носителя ядерного оружия.

Напомним, что «Посейдон», также известный как «Статус-6», — российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. Его основная задача — доставка сверхмощного ядерного боеприпаса к берегам вероятного противника в случае глобальной войны. Поражения стратегически важных прибрежных объектов достигают путем ядерного взрыва, создания обширных зон радиоактивного загрязнения, а также воздействия мощного цунами, которое может стать следствием применения такого оружия. В качестве возможных целей «Посейдона» выступают и авианосные ударные группы, что отличает проект его предшественников, которые не имели необходимых средств наведения.

«Посейдон» / ©МО РФ

Субмарина проекта 09852 «Белгород» станет первым штатным носителем подводных аппаратов «Посейдон». Корабль заложили на «Севмаше» 24 июля 1992 года как атомную субмарину класса «Антей». В 2012 году президент России Владимир Путин заявил, что субмарину достроят по специальному проекту. При этом длина лодки выросла с первоначальных 154 до 184 метров, что почти на 11 метров длиннее подводного крейсера проекта 941 «Акула» — самой большой субмарины в мире.

АПЛ «Белгород» / ©КОНТ

Превосходит «Белгород» по длине и крупнейшую американскую субмарину — стратегическую лодку типа «Огайо». Длина последней составляет 170 метров.

Кроме «Посейдона», субмарина проекта 09852 должна нести и обычные 650-миллиметровые и 533-миллиметровые торпеды. Ранее также рассматривали вопрос вооружения «Белгорода» новыми крылатыми ракетами, однако, насколько можно судить, от этого отказались.

Ранее, напомним, стало известно, что «Борей» могут перевооружить с проблемной «Булавы» на крылатые ракеты. Две такие подлодки могут поступить в распоряжение ВМФ после 2027 года.