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Венесуэла говорит “прощай” ОАГ

06:27. 28 апреля 2019 Просмотров - 190 Нет комментариев Опубликовал:
Венесуэла официально вышла из ОАГ.

«Мы освободились от министерства колоний США, организма по вмешательству и неуважению демократических принципов и международного права. Наша боливарианская и независимая родина говорит ОАГ «прощай»(с) Николас Мадуро

Сам выход был анонсирован еще в феврале. В тот период США еще надеялись, что у них получится быстро сменить режим в Венесуэле и анонсу выхода Венесуэлы из ОАГ особого значения не придавали. Уход Венесуэлы из ОАГ лишает США некоторых механизмов давления на Венесуэлу, которые использовались через структуры ОАГ.

Заканчивается апрель. Мадуро, которому пророчили скорый конец еще в январе, по-прежнему управляет страной. Клоун Гуайдо продолжает объявлять самые последние и решительные мобилизации.Новая намечена на 1 мая. Что-то США совсем расслаблились – не могут сменить неугодный режим у себя на заднем дворе.Мировая демократия в опасности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4951358.html

Метки: венесуэла, мадуро, США

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