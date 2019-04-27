Западные сатанисты всеми силами стараются разрушить институт семьи

Как следует из текста доклада, «традиционное понятие „ядерной" семьи быстро меняется. Современная семья — это также неженатая пара, совместно воспитывающая детей; это однополые пары с детьми или без; это родители-одиночки с детьми; это пары, вообще не планирующие заводить детей.

Традиционная семья уходит в прошлое – сообщается в 32-страничном докладе «Будущее семьи», составленном экспертами британской компании . Компания «Еуромонитор интернэшнл» (Euromonitor International) со штаб-квартирой в Лондоне позиционирует себя как «ведущий в мире независимый поставщик стратегических исследований международного рынка»: « Мы собираем данные и анализируем тысячи продуктов и услуг во всем мире. Сеть наших аналитиков обеспечивает глубину информации, востребованной в сегодняшнем мире глобального бизнеса ». Доклад «Будущее семьи», составленный по итогам исследования, проведенного экспертами Euromonitor International, предваряет аннотация следующего содержания:



Снижение числа „ядерных" семей будет отражаться на росте семей, а соответственно и домохозяйств, состоящих из одиночек. Такие домохозяйства требуют особого и индивидуального подхода, нуждающегося в изменении самих методов маркетинга и адресности стратегий. Но меньше детей не означает меньше возможностей для рынка».

Эксперты Euromonitor International пришли к выводу, что «общее количество домохозяйств, состоящих из одного человека, в период 2000-2030-х годов возрастет на 128% и достигнет к 2030 году 807 млн человек в возрасте 60 лет и старше. Уменьшится среднее число детей в расчете на одно домохозяйство, а население быстро постареет. При этом население с семейным положением „разведен/разведена" будет самым быстрорастущим сегментом: к 2030 году оно составит 78,5%».

Как отмечают эксперты, «из-за таких факторов, как падение рождаемости, рост числа разводов, сокращение числа семей из нескольких поколений, а также из-за дороговизны недвижимости, уменьшаются размеры семьи. При этом число сельских домохозяйств уменьшится даже несколько быстрее, чем городских. Развивающимся странам предстоит быстрое снижение рождаемости, что будет иметь далеко идущие последствия для всего мира.

Наряду с тем станет быстро расти число жителей-одиночек и родителей-одиночек. Но с сокращением рождаемости, которое охватит все больше стран мира, расходы на детей не обязательно уменьшатся. Чем меньше детей в семье, тем больше родители тратят на них денег.

Распад традиционной семьи будет иметь важные последствия для государства, особенно в сферах социального обеспечения, рынка труда, производительности труда и жилищного строительства. Правительства должны подготовиться к этому крупному культурному сдвигу, чтобы избежать экономических потрясений. Трансформация семьи влечет за собой и трансформацию дома».

По словам эксперта Euromonitor International Павла Марсо (Pavel Marceux), «поскольку будущая семья изменит среду обитания домохозяйства, возрастут ожидания в отношении брендов, с которыми они взаимодействуют. Спрос на малогабаритные квартиры с повышенной комфортностью возрастет из-за тенденции бездетности, в то время как меньшая семья создает больше места для бытовой техники и товаров для дома.



Компании должны быть внимательны к этому, но необходимо прагматично оценивать полезность и комфортность предлагаемого продукта, избегая „промывания мозгов" и традиционных клише» (эти комментарии Марсо относятся к разделу экспертного доклада, озаглавленного «Разрушенная семья предлагает новые возможности и проблемы»).

Все вышеизложенное для Англии относится и к Германии. По данным Федерального статистического ведомства (Destatis), если в 2016 году из всех домохозяйств в стране 41% приходился на домохозяйства из одного человека, то в 2017-м этот показатель достиг 41,8%.

В условиях перенаселенности больших и малых немецких городов и роста стоимости жизни такая тенденция представляется вполне логичной. И поскольку, по прогнозам Euromonitor International, традиционная семья уйдет в прошлое, бизнес уже сегодня готовится к грядущим переменам.

Комментирует В.Л. Авагян:

- Как ни странно, но отношение к русским в господствующей на современном Западе русофобии – далеко не главное. Дело же не в том, что они не любят русских: любовь штука интимная, насильно мил не будешь! И проблема не в этнической неприязни. Тем более, что на бытовом уровне (к отдельно взятому русскому) её в той же Америке или Франции нет.

Ненавидят и отрицают ДЕЛО русских в ХХ веке. А дело это было подвигом, величайшим и жертвенным подвигом русского народа ради всего человечества. Достаток и изобилие в норвежской или шведской, канадской или голландской семье ХХ «века АББЫ» были куплены за русский счёт. В буквальном смысле слова – куплены русской кровью.

Страх извергов, мирового Зверя перед русской революцией – заставил извергов искать пути повышения платежеспособности собственного населения. Совершенно очевидно, как сложилось изобилие в Европе и США:

1) Государство внерыночными средствами повышало права и оплату труда своих граждан.

2) Граждане с новыми правами и возросшей оплатой шли на рынок – стимулируя производство, стимулируя там активность.

3) Экономика Запада росла – через рост спроса.

Может ли бизнес сам обеспечить рост платежеспособности гражданина? Нет, никогда! Он этого и не хочет, и, что важнее – просто не может, не имеет для этого инструментов. Это и история подтверждает: до ХХ века лютая нищета тысячи лет не развеивалась над массами в любой стране мира!

Как может продавец повысить платежеспособность своего покупателя? Продать ему свой товар за бесценок? Лишить СЕБЯ прибыли – чтобы ЧУЖОМУ лучше жилось и больше покупалось?!

Естественно, платежеспособность населения в рыночной экономике не растёт, да и не может расти.

Высокая платежеспособность выгодна бизнесу в целом, но её нельзя обеспечить силами предпринимателей вразнобой. Только государство внерыночными средствами может ПРОДАВИТЬ рост прав и оплаты труда своих граждан. Бизнес ответит на это ростом производства – но только ПОТОМ.

Таким образом, русские в ХХ веке совершили величайший подвиг во имя будущего человечества. Они людям всех наций и рас открыли дорогу в светлое будущее, в Эру Разума.

Поясню простым бытовым примером. Допустим, школьника истязал жестокий хулиган-садист, всячески издеваясь над слабым. Но тут к ним на лестничную клетку поселился милиционер, и хулиган его побаивается… И прекратил свои выходки…



Но хулиган же не исчез, не ослабел, не переосмыслил своё поведение, вообще никак не изменился! Он лишь затаился до срока. И как только милиционер, пугающий своим присутствием хулигана, съедет на новый адрес – хулиган опять возьмётся за старое.



И, может быть, с удвоенным пылом… Что мы и видим – когда социальные государства на Западе схлопываются, будто карточные домики.



- Он ушёл? – озирается Мировой Зверь, имея в виду СССР – Действительно ушёл? А-а, ну тогда получите сполна, засранцы!

Теперь следим, что происходит: Запад выставляет подвиг – преступлением. Он говорит, что русские в ХХ веке, в СССР, не человечество спасали на своей Голгофе, а занимались ерундой и дикостью.

Это заявка на НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ДОБРА. Заявка на отмену традиционной морали и традиционной семьи, нормальных человеческих отношений, на отмену традиционной религии и рациональной науки нового времени. Это заявка на отказ от того, что человечество тысячелетиями считало благом.

Одновременно это РЕАБИЛИТАЦИЯ САТАНИЗМА в быту и в СМИ.

Всё, что человечество веками называло пороком – объявляется «добродетелью». Всю жизнь – от геополитики до отношений в семье, ячейке общества – Запад переворачивает с ног на голову. Запад прославляет всё низменное, чего тысячелетиями люди стыдились. И хулит, глумится над всем высоким и высшим, что человечество веками несло, как Свет Духа.

Когда всё это безумие навязывается, как норма жизни, в условиях, когда героями общества становятся серийные маньяки-убийцы и ненасытные воры, психопаты и содомиты, невежественные мракобесы, бесноватые иррационалисты – ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОТВЕЧАЕТ ВЫМИРАНИЕМ И СВОРАЧИВАНИЕМ.

Если вы провозглашаете патологию в качестве "нормы", то норма неизбежно перемещается в разряд "патологии"!

Поэтому британский доклад меня, как экономиста, не удивляет. В мире, в котором каждый сам за себя – некому заботиться о всех, или о каждом, отдельно взятом. Это мир раскалённого безумия и накалённой взаимной конкурентной ненависти.

Этот мир «штрафует» за добро и даёт денежные «премии» за злодейства. В нём распадается нормальная, человеческая семья – как и вообще любые нормальные человеческие отношения.

Ненависть к ДЕЛУ русских в ХХ веке, прививаемая современной «десоветизацией», выставление ПОДВИГА ПРЕСТУПЛЕНИЕМ – неизбежно и ПРЕСТУПЛЕНИЯ превращает в почитаемые «ПОДВИГИ». Мы же видим, как быстро реабилитируется гитлеризм, какая восторженная истерия царит вокруг фашизма – «наиболее последовательного борца с коммунистическим злом».

Если подвиг (русское дело) – преступление, тогда преступление (дело Гитлера) – наоборот, подвиг! Они же к этому подводят, неужели вы не видите?!

Вы шагаете в мир, в котором всякое Добро – переходит на нелегальное положение. В таком мире люди демотивированы создавать нормальные семьи, рожать и растить детей. Народы белой расы вымирают, и вымирают так стремительно, что для истории это кажется «ездой в небытие на скоростном экспрессе».

Услышьте голос СТРАШНОГО ДОКЛАДА, осознайте, что в современной русофобии главное – не отношение к русским, как таковым, а ненависть к исходившему от них в ХХ веке Свете Миру!

И что никакого будущего, кроме самого мрачного апокалипсиса, у мира, противостоящего «русскому делу» нет и быть не может!

В.Л. Авагян



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