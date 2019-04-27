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Обряды и песни Ярилина, Егорьева дня. Лада Корнеева. Часть 2

14:34. 27 апреля 2019 Просмотров - 86 Нет комментариев Опубликовал:

Егорьев день когда, обряды

Автор сказительница – Лада Корнеева
Часть 1 – https://youtu.be/qGFhzkIG8KY

Продолжаем разбирать весенние праздники славян в преломлении обрядовых песен – со сказителем Ладой Корнеевой – ведьмой и этнографом.
Приходит животворная пора “отмыкания земли”…
Разбор символов и обрядовые песни в исполнении Лады помогут нам ощутить характер силы этого сезона. Нас ждет много любопытного:

- А Егорей – новый год”.
- Магия плодородия для желающих зачать. Роса и вода в кологоде и знахарстве.
- Эротические образы в весенних обрядах.
- Дохристианские корни Пасхальных обычаев.
- Яйцо в весенних обрядах.
- Как осмыслить земледельческие, скотоводческие обряды в современной городской жизни?

И конечно – яркие ярильные ПЕСНИ в исполнении нашей дивной Лады.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mOf8Ggri1iM

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