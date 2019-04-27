Обряды и песни Ярилина, Егорьева дня. Лада Корнеева. Часть 2
Егорьев день когда, обряды
Автор сказительница – Лада Корнеева
Часть 1 – https://youtu.be/qGFhzkIG8KY
Продолжаем разбирать весенние праздники славян в преломлении обрядовых песен – со сказителем Ладой Корнеевой – ведьмой и этнографом.
Приходит животворная пора “отмыкания земли”…
Разбор символов и обрядовые песни в исполнении Лады помогут нам ощутить характер силы этого сезона. Нас ждет много любопытного:
- А Егорей – новый год”.
- Магия плодородия для желающих зачать. Роса и вода в кологоде и знахарстве.
- Эротические образы в весенних обрядах.
- Дохристианские корни Пасхальных обычаев.
- Яйцо в весенних обрядах.
- Как осмыслить земледельческие, скотоводческие обряды в современной городской жизни?
И конечно – яркие ярильные ПЕСНИ в исполнении нашей дивной Лады.
Надеемся с вашей помощью более подробно раскрыть тему передачи посредством чата сайта https://www.youtube.com/SlavRadio/live
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.