Обряды и песни Ярилина, Егорьева дня. Лада Корнеева. Часть 1

Егорьев день когда, обряды



Автор сказительница – Лада Корнеева

Часть 2 – https://youtu.be/mOf8Ggri1iM



Продолжаем разбирать весенние праздники славян в преломлении обрядовых песен – со сказителем Ладой Корнеевой – ведьмой и этнографом.

Приходит животворная пора “отмыкания земли”…

Разбор символов и обрядовые песни в исполнении Лады помогут нам ощутить характер силы этого сезона. Нас ждет много любопытного:



- А Егорей – новый год”.

- Магия плодородия для желающих зачать. Роса и вода в кологоде и знахарстве.

- Эротические образы в весенних обрядах.

- Дохристианские корни Пасхальных обычаев.

- Яйцо в весенних обрядах.

- Как осмыслить земледельческие, скотоводческие обряды в современной городской жизни?



И конечно – яркие ярильные ПЕСНИ в исполнении нашей дивной Лады.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qGFhzkIG8KY