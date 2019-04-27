Никто ослепил меня. Фильм о современных масс-медиа

Концептуал СМИ Смотреть без детей. 16+

Почему Медиа навязывают населению деградацию? Кому это Выгодно? Как Мы это исправим?



Как перейти к Человечности — такой психологии людей и культуре человечества, в которых инстинкты будут подвластны воле, разуму и совести? Читайте в книге:

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР

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