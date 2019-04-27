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Никто ослепил меня. Фильм о современных масс-медиа

18:47. 27 апреля 2019 Просмотров - 185 2 коммент. Опубликовал:

Смотреть без детей. 16+

Почему Медиа навязывают населению деградацию? Кому это Выгодно? Как Мы это исправим?

Как перейти к Человечности — такой психологии людей и культуре человечества, в которых инстинкты будут подвластны воле, разуму и совести? Читайте в книге:

От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР

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Думай Сам/ Думай Сейчас

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/nikto-oslepil-menya-film-o-sovremennyh-mass-media

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