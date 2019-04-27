Никто ослепил меня. Фильм о современных масс-медиа
Смотреть без детей. 16+
Почему Медиа навязывают населению деградацию? Кому это Выгодно? Как Мы это исправим?
Как перейти к Человечности — такой психологии людей и культуре человечества, в которых инстинкты будут подвластны воле, разуму и совести? Читайте в книге:
От человекообразия к человечности, Внутренний Предиктор СССР
============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/nikto-oslepil-menya-film-o-sovremennyh-mass-media
Не в бровь, а в глаз.
Пипл перейдёт, когда проснётся. Но проснётся ли?