Политик: причина указа о гражданстве для жителей Донбасса совершенно ясна
14:21. 26 апреля 2019 Просмотров - 169 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Источник: РИА Новости
Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза объяснил предназначение указа о гражданстве для жителей Донбасса. Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о последствиях реализации этого указа.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что необходимость механизма упрощенного предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой продиктована тем, что у них из-за действий Киева сложились невыносимые условия жизни.
По его словам, ещё до указа президента Владимира Путина сотни тысяч жителей юго-востока Украины просили предоставить им гражданство России. Небензя подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о наличии высокой потребности в российском гражданстве у людей из этого региона.
Путин в среду подписал указ, предусматривающий введение упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Решение было принято с целью «защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».
Путин пояснил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами в Донбассе переходит границы.
Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik отметил, что причина появления указа совершенно понятна.
«Указ президента России об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям (самопровозглашенных, ‒ ред.) Донецкой и Луганской народных республик, конечно же, никакой угрозы ни для кого не представляет ‒ это очевидно. Причина появления указа тоже совершенно понятна ‒ это гуманитарные моменты», ‒ сказал Николай Стариков.
Вместе с тем он предположил, что реализация указа может сыграть и другую положительную роль.
«В перспективе, если жители Донбасса получат гражданство России, это устранит угрозу, которую, несомненно, планируют зарубежные кукловоды ‒ провоцирование войны в этом регионе. Устранение этой угрозы будет одним из последствий этого указа, которому мы сегодня аплодируем», ‒ заключил Николай Стариков.
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Источник: https://nstarikov.ru/club/103138
Вместо того чтобы не допустить переворота, или защитить русских после переворота, или хотя бы помочь защищаться самим, им дают возможность осводить от себя эту землю. Тем у кого опустились руки от безысходности построенной там коррупционной системы. Возможность массово переехать в Россию наиболее активным которые могут устроится на новом месте, а значит могли и защищать родную землю. Чтобы остались одни старики?