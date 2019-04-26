Политик: причина указа о гражданстве для жителей Донбасса совершенно ясна

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что необходимость механизма упрощенного предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой продиктована тем, что у них из-за действий Киева сложились невыносимые условия жизни.

По его словам, ещё до указа президента Владимира Путина сотни тысяч жителей юго-востока Украины просили предоставить им гражданство России. Небензя подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о наличии высокой потребности в российском гражданстве у людей из этого региона.

Путин в среду подписал указ, предусматривающий введение упрощенного порядка предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Решение было принято с целью «защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Путин пояснил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами в Донбассе переходит границы.

Лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков в эфире радио Sputnik отметил, что причина появления указа совершенно понятна.

«Указ президента России об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям (самопровозглашенных, ‒ ред.) Донецкой и Луганской народных республик, конечно же, никакой угрозы ни для кого не представляет ‒ это очевидно. Причина появления указа тоже совершенно понятна ‒ это гуманитарные моменты», ‒ сказал Николай Стариков.

Вместе с тем он предположил, что реализация указа может сыграть и другую положительную роль.